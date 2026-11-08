Palästina-Flagge vor dem Reichstag gehisst – drei Männer festgenommen

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BERLIN. Vor dem Reichstagsgebäude ist am Sonntag die Deutschlandflagge von einem Fahnenmast entfernt und durch eine palästinensische Fahne ersetzt worden. „Gegen 11.15 Uhr war ein Mann den Mast hinaufgeklettert und hatte die Palästinenser-Fahne gehisst“, sagte ein Polizeisprecher der Bild-Zeitung.

Private Aufnahmen, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegen, dokumentieren den Vorfall vor dem Sitz des Deutschen Bundestages. Mittlerweile hat der Instagram-Kanal „Peacefully Against Genocide“, dem mehrere linksradikale Gruppierungen wie die „Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität Berlin“ oder der „Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband Berlin“ folgen, ein Video von der Aktion gepostet. Im Beitrag heißt es: „Ganz egal, wo auf der Welt, wenn ein Völkermord begangen wird, betrifft es uns alle. Wir dürfen uns nicht vor der Verantwortung stehlen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen.“

Zudem rief die Gruppierung zu einem Protest zwischen dem 15. und 22. November in Berlin auf, „um gegen deutsche Mittäterschaft zu protestieren“.

++EIL++ Palestina-Aktivisten hissen Flagge vor Reichstag! https://t.co/wXRMm7XKKg — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 8, 2026

Palästina-Flagge für zahlreiche Menschen zu sehen

Während der Aktion befanden sich zahlreiche Touristen am Reichstagsgebäude. Auch Besucher der Kuppel konnten beobachten, wie die Fahne am Mast gehisst wurde. Zwei weitere Männer, die als tatverdächtig gelten, begleiteten die Aktion vom Boden aus und filmten das Geschehen.

Um den Mann vom Fahnenmast herunterzuholen, rückte die Feuerwehr an und setzte eine Drehleiter ein. Gegen 12.30 Uhr befand sich der Kletterer wieder am Boden. Die palästinensische Fahne wehte zu diesem Zeitpunkt allerdings weiterhin am Mast.

Alle drei Verdächtigen wurden anschließend festgenommen. Gegen sie leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole ein. Der 27 Jahre alte Mann, der auf den Fahnenmast geklettert war, erklärte gegenüber den Beamten, aus „Solidarität zu Palästina“ gehandelt zu haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers werteten die Einsatzkräfte die Aktion zudem als Verstoß gegen das Versammlungsrecht. Bei den drei Festgenommenen handelt es sich laut Polizeisprecher um „Deutsche ohne erkennbaren Migrationshintergrund“.

Wie sich die Tatverdächtigen mit einer derart großen Flagge trotz der in der Nähe befindlichen Bundestagspolizei Zugang zum Mast verschaffen konnten, ist bislang unklar. (rsz)