Nvidia-Chef zu Deutschland: „Macht euch einfach an die Arbeit.“

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BERLIN. Nvidia-Chef Jensen Huang hat sich bestürzt über den technologischen Rückstand Deutschlands gezeigt. „Nichts schmerzt mich ehrlich gesagt mehr, als zu sehen, wie eines der fortschrittlichsten Länder technologisch so weit zurückgelassen wird“, sagte der 63jährige am Mittwochabend vor Journalisten in London. Als mögliche Ursache nannte er die europäische Neigung, „alles zu sehr zu zerdenken“. Sein Rat an die Deutschen: „Macht euch einfach an die Arbeit.“

Nvidia-Chef am Alexanderplatz

Der Chef des Chipkonzerns, der an der Börse mit mehr als fünf Billionen Dollar bewertet wird, tourt derzeit durch Europa. In London verkündete er Beteiligungen an fünf britischen Startups. Am Freitagabend tauchte Huang im Gaming-Zentrum Xperion in der Saturn-Filiale am Berliner Alexanderplatz auf.

Dort startete der Verkauf der ersten Windows-Laptops mit Nvidias neuem KI-Chip RTX Spark. Vor rund 500 Besuchern bezeichnete Huang Deutschland als den größten europäischen Standort seines Unternehmens. Huang gibt damit den Startschuss für seine Entwicklerkonferenz GTC, die vom 20. bis 22. Oktober in Berlin stattfindet.

Steuergeld für Rechenleistung

Am Montag wollen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Huang zum Auftakt des Investitionsgipfels „Invest in Germany“ in Berlin eine KI-Partnerschaft zwischen Bund und Nvidia vorstellen. Nach Informationen des Handelsblatts stellt die Bundesregierung einen dreistelligen Millionenbetrag bereit, vor allem für Rechenkapazitäten in der „Industrial AI Cloud“ der Deutschen Telekom.

Nvidia soll dafür Chips liefern und Ingenieure abstellen. Rund ein Dutzend deutscher Unternehmen, darunter Siemens, Audi und die führende KI-Software-Schmiede Black Forest Labs, wollen sich beteiligen. Im Mittelpunkt steht sogenannte physische KI, etwa für das Training von Robotern und autonomen Fahrzeugen.

Die Münchner Telekom-Cloud mit rund 10.000 Nvidia-Prozessoren war im November 2025 als privatwirtschaftliches Projekt angekündigt worden und ist inzwischen in Betrieb. Im ZDF warb Huang für das Vorhaben: Deutschland bleibe souverän, solange Daten und Anwendungen im Land blieben. Die Chip-Designs erstellt Nvidia in den USA. TSMC und andere stellen sie in Taiwan her. (mp)