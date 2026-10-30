Nur die wenigsten Türken kamen, um zu arbeitenden

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WIESBADEN. Nur ein Bruchteil der türkischen Immigranten ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Arbeiten nach Deutschland gekommen. Gerade einmal 15 Prozent der türkischen Einwanderer gaben die Arbeitssuche als Migrationsgrund an. Dies zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamts anlässlich des 65jährigen Jubiläums des Anwerbeabkommens mit der Türkei. Rund zwei Drittel gaben Familiennachzug oder Familiengründung als Grund an.

Den Angaben der Behörde zufolge waren im vergangenen Jahr 61 Prozent aller 15- bis 64jährigen türkischen Einwanderer erwerbstätig. Die Erwerbstätigenquote liegt in derselben Altersgruppe für alle in Deutschland lebenden Menschen bei 77 Prozent. Rund 125.000 im vergangenen Jahr noch in Deutschland lebende Gastarbeiter seien von 1961 bis zum Anwerbestopp 1973 eingewandert. Zusammen mit ihren Familien, die in dieser Zeit nachkamen, stellen sie 15 Prozent (216.000) der 1,5 Millionen hier lebenden türkischen Einwanderer, ermittelte das Statistische Bundesamt.

Etwa ein Drittel (484.000) der türkischen Immigranten waren zwischen 1974 und 1989 nach Deutschland gekommen, darunter seien seit den 1980er Jahren auch zunehmend Personen, die aus politischen Gründen Asyl suchten. Der Großteil der Einwanderer (770.000) sei jedoch erst nach 1990 eingereist.

Die größte ausländische Herkunftsgruppe

Das Statistische Bundesamt erfasst separat Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte. Gemeint sind nicht nur Personen, die selbst seit 1950 nach Deutschland eingewandert sind, sondern auch Kinder, bei denen dies auf beide Elternteile zutrifft. Die Enkelkinder der Einwanderer und Kinder aus deutsch-türkischen Ehen zählen demnach nicht mit in die Statistik.

Im vergangenen Jahr sollen rund 2,6 Millionen Menschen in Deutschland eine türkische Einwanderungsgeschichte gehabt haben, dies machte 3,2 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Damit stellten sie die größte ausländische Herkunftsgruppe in Deutschland. Rund 1,2 Millionen, also 44 Prozent von ihnen, waren in Deutschland geboren, stellte das Statistische Bundesamt fest.

48 Prozent dieser türkischstämmigen Menschen besaßen demnach die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei den selbst aus der Türkei Eingewanderten soll, laut der Behörde, der Anteil nur bei 28 Prozent gelegen haben, bei den in Deutschland geborenen Nachkommen hingegen bereits bei 74 Prozent.

Jeder zwanzigste Einwohner Berlins hat türkische Wurzeln

In Nordrhein-Westfalen leben laut dem Bundesamt 32 Prozent aller Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte, was bereits 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Nur in Bremen mit 6,6 Prozent und in Berlin mit 5,0 Prozent ist der Anteil höher.

Zu den Haupttätigkeitsfeldern der arbeitstätigen Türkischstämmigen zählt die Statistik Reinigungsberufe mit 9,8 Prozent, Textil- und Lederberufe mit 6,7 Prozent und die Metallbaubranche mit 6,6 Prozent. In den Bereichen Recht und Verwaltung, Marketing sowie als Lehrer und Ausbilder sind Türkischstämmige mit je 1,8 Prozent jedoch unterrepräsentiert. (ng)