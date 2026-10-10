Nur acht von hunderten Kinderehen wurden in Baden-Württemberg aufgehoben

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STUTTGART. Seit 2010 haben die Gerichte in Baden-Württemberg nur acht von 358 aufgedeckten Kinderehen für nichtig erklärt. In einem Fall handelte es sich um eine aufgehobene Heirat zwischen einem 17jährigen Iraker und einem elfjährigen Mädchen. Eine weitere aufgelöste Ehe betraf eine 16jährige Deutsche und einen 25jährigen Pakistaner. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Nikolaos Boutakoglou und Emely Knorr hervor.

Der Landesregierung zufolge werden derzeit keine Gerichtsverfahren bezüglich Kinderehen geführt. Alle Aufhebungen waren zwischen 2018 und 2024 erfolgt. Bei neun für gültig erklärten Ehen waren die verheirateten Mädchen zudem unterhalb des gesetzlichen Schutzalters von 14 Jahren. Drei davon waren zum Zeitpunkt der Eheschließung zwölf Jahre alt gewesen, sechs weitere waren 13.

Allein 2025 wurden 33 Minderjährige von Zwangsheirat bedroht

Die meisten an den Kinderehen beteiligten Männer kamen aus Syrien. Seit 2010 gingen 132 syrische Staatsbürger eine Ehe mit einer Minderjährigen ein, was fast 37 Prozent aller Fälle darstellt. Dahinter folgten bulgarische Staatsbürger mit 62 Fällen, Türken mit 37 Fällen, Afghanen mit 30 Fällen und Iraker mit 18 Fällen. 25 weitere Beteiligte stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien, acht aus Rumänien, je sieben aus dem Libanon und Pakistan. Fünf Männer hatten den deutschen Pass, darunter ein deutsch-türkischer und ein deutsch-marokkanischer Doppelbürger. In einem Fall war die Nationalität unbekannt, in einem weiteren aus 2015 wurden die Unterlagen inzwischen ausgesondert.

Zudem fragte die AfD-Fraktion, wieviele Fälle von Zwangsheirat der vom Land Baden-Württemberg finanzierten Beratungsstelle YASEMIN bekannt seien. Demnach verzeichnete die Einrichtung allein im vergangenen Jahr insgesamt 80 Personen, die davon bedroht gewesen seien, darunter 33 Minderjährige. Dagegen erklärte die Landesregierung, keine Daten dazu zu erheben, wie viele Schüler aufgrund der Zwangsheirat nicht mehr am regulären Schulbetrieb teilgenommen hätten.

Tausende Kinderehen in Deutschland seit 2015 bekannt

Laut den Vereinten Nationen werden jedes Jahr zwölf Millionen Mädchen weltweit zwangsverheiratet. Demnach sind Kinderehen insbesondere in Subsahara-Afrika, auf dem indischen Subkontinent, im islamischen Nahen Osten und in Nordafrika sowie in Lateinamerika verbreitet. Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge erleiden die so verheirateten Mädchen in den allermeisten Fällen Vergewaltigung und häusliche Gewalt seitens ihrer Partner.

Seit 2017 ist eine Heirat in Deutschland ausschließlich ab 18 Jahren möglich. Zuvor war eine Ehe ab 16 Jahren in Ausnahmefällen erlaubt. Einer der Partner musste demnach volljährig sein, hinzu kam die notwendige Zustimmung der Eltern im Regelfall und die Feststellung des Gerichts, ob beide Partner reif genug für eine Ehe waren. Nach der Asylkrise 2015 hatten die deutschen Behörden allerdings hunderte Fälle der im Ausland geschlossenen Minderjährigenehen. Im Jahr 2016 wurde die Zahl der Kinderehen in Deutschland auf 1.475 beziffert, darunter 361 mit Kindern unter 14 Jahren.

In Deutschland warnt unter anderem die Organisation „Terre des Femmes“ vor der Anerkennung von Kinderehen. Ende Juli hatte sie mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg einen Notfallbogen an Lehrer herausgegeben, in dem mögliche Warnzeichen für solche Fälle aufgelistet werden (JF berichtete). Das Ressort hatte sich daran nach eigenen Angaben jedoch nicht finanziell beteiligt. (kuk)