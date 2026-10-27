NSU: Zschäpe muss mindestens bis 2035 in Haft bleiben

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MÜNCHEN. Das Oberlandesgericht München hat für die verurteilte NSU-Terroristin Beate Zschäpe eine Mindesthaftdauer von 24 Jahren festgelegt. Die 51jährige kann damit frühestens im November 2035 aus dem Gefängnis entlassen werden. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Bundesanwaltschaft hatte eine Mindestverbüßungsdauer von 25 Jahren gefordert, Zschäpes Verteidiger dagegen 20 Jahre.

Die seit November 2011 verbrachte Untersuchungshaft wird auf die Strafe angerechnet. Auch nach Ablauf der nun festgelegten Frist erfolgt keine automatische Entlassung. Dafür müssten weitere rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Zschäpe war im Juli 2018 im Münchner NSU-Prozess als Mittäterin an zehn Morden zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere ihrer Schuld fest. Damit war eine Haftentlassung nach den üblichen 15 Jahren ausgeschlossen. Der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) werden die Morde an neun Männern türkischer und griechischer Herkunft sowie einer Polizistin zugerechnet. Hinzu kommen Bombenanschläge und zahlreiche bewaffnete Raubüberfälle.

Zschäpe räumt Mitwissen bei neun Morden ein

Bei der Entscheidung über die Haftdauer berücksichtigte das Gericht auch Zschäpes veränderte Aussagen. Im ursprünglichen NSU-Prozess hatte sie bestritten, vor den Morden von den Plänen ihrer beiden Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewusst zu haben. Inzwischen räumte sie jedoch ein, bei neun der zehn Morde im Voraus informiert gewesen zu sein. Diese Angaben machte sie unter anderem in einem Verfahren gegen eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin sowie bei einer persönlichen Anhörung vor dem Münchner Oberlandesgericht.

Nach Einschätzung der Richter hat sich Zschäpe damit grundsätzlich zu ihrer Schuld bekannt. Sie habe zudem „Scham darüber bekundet“, das Leben unschuldiger Menschen zerstört oder schwer beeinträchtigt zu haben. Auch habe sie sich inzwischen vom nationalsozialistischen Gedankengut distanziert. Ihr Verhalten im Strafvollzug liefere keine Anhaltspunkte dafür, dass sie weiterhin rechtsextremistische Überzeugungen vertrete.

Zschäpe verbüßt ihre Strafe derzeit in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz und nimmt seit 2025 an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten teil. Mit der Entscheidung aus München steht nun fest, dass eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren vorerst ausgeschlossen bleibt. Frühestens 2035 kann erneut über ihre Freilassung entschieden werden. Dann wird unter anderem zu prüfen sein, ob von ihr weiterhin eine Gefahr ausgeht. (rr)