Neun Unionsminister stellen sich gegen die Zuckersteuer

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BERLIN. Neun Landesminister der Union haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, auf die geplante Zuckersteuer zu verzichten. In einem gemeinsamen Schreiben werfen sie der Bundesregierung vor, mit der Abgabe von ihrem Koalitionsvertrag abzuweichen. Der Brief ist auf den 11. Oktober datiert, den ersten Tag der Klausur des CDU-Präsidiums, und richtet sich auch an Kanzleramtschefin Nina Warken und Unionsfraktionschef Thorsten Frei.

„Eine Zuckersteuer setzt dagegen auf staatliche Lenkung und belastet den Kauf bestimmter Lebensmittel unnötigerweise zusätzlich“, heißt es in dem Schreiben.

„Das passt nicht zur in der Koalition vereinbarten Linie.“ Union und SPD hätten sich bei Ernährungsfragen auf „Freiwilligkeit, Anreize und Eigenverantwortung“ verständigt. Zu den Unterzeichnern gehören Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und acht CDU-Ressortchefs aus Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie verweisen zudem auf den CDU-Bundesparteitag in Stuttgart, der sich im Februar gegen eine Zuckersteuer ausgesprochen hatte.

Zuckersteuer bringe höhere Kosten

Die Landesminister bestreiten nicht, dass ein moderater Zuckerkonsum gesundheitlich wichtig ist. Eine zusätzliche Steuer auf Zucker oder Softdrinks halten sie jedoch „nicht für den richtigen Weg“. Stattdessen verlangen sie „Ernährungsbildung, Eigenverantwortung, Aufklärung und Innovation“.

Auch die wirtschaftlichen Folgen führen sie gegen die Abgabe an. Landwirtschaftliche Betriebe hätten bereits mit steigenden Kosten für Dünger und Diesel zu kämpfen. Ein Eingriff in den Zuckermarkt mit sinkenden Erlösen sei ihnen nicht vermittelbar. Getränkehersteller müssten außerdem Geld in die Anpassung ihrer Rezepturen investieren. Eindeutige Erfolge der Steuer bei der Bekämpfung von starkem Übergewicht seien aus Sicht der Unterzeichner nicht belegt.

Kaniber hatte bereits Anfang Oktober einen vollständigen Verzicht auf die Abgabe verlangt. „Wir können nicht ständig über Entlastung reden und gleichzeitig die nächste Steuer erfinden“, erklärte sie in einer Mitteilung ihres Ministeriums. Sie forderte damals ausdrücklich, nicht nur den vorliegenden Entwurf, sondern das gesamte Vorhaben zu stoppen.

Koalition plant Ausnahmen für kleinere Hersteller

Der neue Protestbrief folgt auf Berichte über eine Verständigung innerhalb der Bundesregierung. Nach aktuellen Informationen soll die Steuer nur Unternehmen treffen, die jährlich mehr als 70.000 Liter abfüllen. Eine weitergehende Ausnahme bis zu einer Million Litern pro Jahr soll noch auf EU-Ebene geprüft werden.

Als Starttermin ist dem Bericht zufolge der 1. Juli 2027 vorgesehen, statt des ursprünglich geplanten Jahresbeginns. Den neun Unionsministern reichen Ausnahmen und ein späterer Beginn jedoch nicht. Ihr Schreiben richtet sich grundsätzlich gegen die Einführung der Abgabe. (rr)