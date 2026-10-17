Neuer Arbeitsminister Alexander Schweitzer: Bedingt seetauglich

Der SPD-Politiker Alexander Schweitzer ist Nachfolger von Bärbel Bas im Amt des Bundesministers für Arbeit und Soziales. Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz kennt das Ressort bereits auf Landesebene und hat eine ungewöhnliche Biographie. Seine ersten Lebensjahre verbrachte der 1973 in Landau geborene Katholik nicht in einem gewöhnlichen Elternhaus, sondern auf dem Wasser. Sein Vater war Binnenschiffer, die Familie fuhr mit Frachtern zwischen Karlsruhe und Rotterdam. Erst mit sechs Jahren wurde der Alltag an Land zur Normalität.

Bereits mit 15 Jahren trat er der SPD bei, studierte Jura und arbeitete nach dem ersten Staatsexamen in der Qualitätssicherung des Hochschulwesens, später am Steinbeis-Transferzentrum in Heidelberg und als Dozent für Datenschutz- und IT-Recht. Er führte die Jusos in der Pfalz und rückte 2006 in den Mainzer Landtag ein, bevor er 2009 unter Ministerpräsident Kurt Beck Staatssekretär im Wirtschaftsministerium wurde. Zwei Jahre später übernahm er den Posten des Landesgeneralsekretärs der SPD. Als Malu Dreyer 2013 die Regierung antrat, machte sie Schweitzer zum Arbeits- und Sozialminister.

Mitten in der Legislaturperiode übernahm Schweitzer die Staatskanzlei

Nach einem Wechsel an die Spitze der Landtagsfraktion 2014 kehrte er 2021 als Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung ins Kabinett zurück. Als Dreyer 2024 mitten in der Legislaturperiode ihren Rückzug verkündete, fiel die Wahl auf Schweitzer. Er übernahm damit eine Staatskanzlei, die die Sozialdemokraten seit 1991 besetzt hatten. Doch die Amtszeit des Familienvaters aus Bad Bergzabern blieb kurz. Bei der Landtagswahl im März 2026 stürzte die SPD um zehn Punkte auf 25,9 Prozent ab; die CDU unter Gordon Schnieder gewann.

Im Mai verlor Schweitzer erneut den Fraktionsvorsitz. Doch wenige Monate nach diesem Karriereknick eröffnet sich ihm nun eine neue Perspektive auf Bundesebene. Innenpolitisch gehört er zu den Befürwortern eines Verbotsverfahrens gegen die AfD. Im Juli 2025 verlangte er dessen sorgfältige Vorbereitung. „Unser Staat muss sich gegen die wehren können, die ihn abschaffen wollen“, begründete er seine Haltung. Für Kontroversen sorgte auch seine damalige Landesregierung.

Schweitzer deckte das vermutlich verfassungswidrige Vorgehen gegen AfD-Mitglieder

SPD-Innenminister Michael Ebling kündigte ebenfalls 2025 an, AfD-Mitglieder künftig grundsätzlich vom Staatsdienst auszuschließen. Mehrere Staatsrechtler widersprachen. Der Saarbrücker Verfassungsrechtler Christoph Gröpl etwa erklärte, eine pauschale Annahme mangelnder Grundgesetztreue bei AfD-Mitgliedern sei verfassungsrechtlich unzulässig. Nach der öffentlichen Kritik korrigierte Ebling die Darstellung, Schweitzer distanzierte sich jedoch nicht von seinem Minister.

Fachlich bringt er Erfahrung für das Arbeitsministerium mit. Als stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender gehört er zudem seit 2025 zur engeren Parteiführung. Seine Berufung ist daher wenig überraschend, auch wenn viele Sozialdemokraten lieber eine Frau auf dem Posten gesehen hätten. Doch die Reihen haben sich gelichtet, und als Kapitäns-Kind hat Schweitzer immerhin Erfahrung mit unruhigen Gewässern. Offen bleibt daher, wer Bas im SPD-Parteivorsitz nachfolgt. Aber als Wahlverlierer taugt Schweitzer ohnehin nur bedingt für den Neuanfang.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.