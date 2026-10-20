Neuer Schlepper-Skandal erschüttert Kölner Ausländeramt

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KÖLN. Die Polizei hat die Mitarbeiterin Subha L. der Kölner Ausländerbehörde festgenommen, die zusammen mit drei weiteren Komplizen illegal Ausländer nach Deutschland geschleust haben soll. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, jahrelang über Scheinehen zumeist indischen Männern den deutschen Pass verschafft zu haben.

Die Männer wurden scheinbar auf Zypern vorwiegend mit Bulgarinnen verheiratet, wie aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervorgeht. Diese konnten sich durch das EU-Freizügigkeitsrecht und gefälschte Arbeitsverträge in Deutschland niederlassen und durch einen Antrag auf Familienzusammenführung ihre falschen Ehemänner nachholen. Die bulgarischen Frauen waren nämlich zum Teil bereits in ihrem Heimatland verheiratet. Für die Scheinehe zahlten die Einwanderer wohl 6.200 Euro.

Als Wohnsitz gab das frischvermählte Paar dann die Wohnung von Subha L. in Köln-Höhenberg an. Hierfür sollen die Beschuldigten abermals eine monatliche Gebühr von 200 Euro verlangt haben. Als Mitarbeiterin der Stadt Köln soll die Beschuldigte dann die notwendigen Unterlagen für die Aufenthaltserlaubnis des Mannes bearbeitet und abgesegnet haben.

Die indischstämmige Subha L. wird bezichtigt, zusammen mit ihrem Mann Pawan L. und den Komplizen Anil K. und Kuljeet S. so rund 76.000 Euro eingestrichen zu haben. Nun sitzen die Beschuldigten in Untersuchungs-Haft.

Immer wieder Köln

Bereits in diesem Jahr stand die Kölner Ausländerbehörde in den Schlagzeilen. Die Behörde hatte die Abschiebung von 471 ausreisepflichtigen Migranten verhindert (JF berichtete). Im Folgenden stellte sich heraus, dass von den Ausreisepflichtigen nicht nur umfangreiche Sozialleistungen kassiert wurden, sondern sogar rund ein Drittel von ihnen in Deutschland Straftaten begangen hatten.

In der Vergangenheit gab es beim Kölner Ausländeramt einen ähnlichen Fall. 2022 hatte die Ausländeramts-Mitarbeiterin Elke H. Ausweisdokumente für Syrer gefälscht. Dabei hatte sie sich mit einer mehrheitlich aus Syrern bestehenden elfköpfigen Schleuserbande zusammengeschlossen. Begonnen hatte alles mit einem Flirt (JF berichtete). Für gefälschte Ausweisdokumente hatte die Bande damals 4.500 Euro verlangt. Das Landgericht Köln verurteilte die damals 60jährige H. zu vier Jahren und neun Monaten Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft gefordert. (ng)