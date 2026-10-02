Neuauszählung bringt AfD weiteres Direktmandat in Berlin

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BERLIN. Ein folgenschwerer Fehler bei der Auszählung der Stimmen in einem Wahllokal in Berlin-Spandau hat zu einem neuen Sieger im Wahlkreis 1 geführt. Nicht die CDU-Kandidatin Bettina Meißner, sondern der AfD-Bewerber Tommy Tabor hat das Direktmandat in dem westlichen Bezirk bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September gewonnen. Das hat eine Neuauszählung der Stimmen ergeben.

Landeswahlleiter Stephan Bröchler sagte dem Tagesspiegel, man habe die Neuauszählung vorgenommen, weil „das vom Wahlvorstand in der Niederschrift festgehaltene Ergebnis nicht der telefonisch übermittelten Schnellmeldung entsprach“. Laut vorläufigem Endergebnis hatte Meißner das Direktmandat mit 80 Stimmen Vorsprung vor Tabor gewonnen. Doch tatsächlich liegt Tabor mit 5.184 Stimmen vor der CDU-Politikerin, die 5.150 Spandauer wählten.

Es ist das zweite Direktmandat, das die AfD in Spandau gewinnt. Tabor ist bekennender Anhänger des ersten deutschen Wirtschaftsministers Ludwig Erhard (CDU). Im Wahlkreis 2 triumphierte Andreas Otti. Insgesamt holte die Partei damit jetzt 13 Direktmandate in der Hauptstadt.

Neuauszählung könnte weitreichende Folgen haben

Die Neuverteilung des Direktmandats an den AfD-Mann Tabor, der ohnehin über die Liste ins Parlament einzog, könnte nun zu größeren Veränderungen im Berliner Abgeordnetenhaus führen. Denn unklar ist zunächst noch, ob Meißner ihr Mandat verliert oder stattdessen über den dritten Platz auf der CDU-Bezirksliste Spandau ins Abgeordnetenhaus einzieht.

Für den Fall, dass Meißner ihren Sitz im Landesparlament abgeben muss, könnten auch andere Abgeordnete betroffen sein. Dabei geht es um die sieben Überhangmandate, die bei der Wahl entstanden waren. Diese werden durch 21 Ausgleichsmandate für andere Parteien kompensiert, damit die Zusammensetzung dem Zweitstimmen-Ergebnis entspricht.

Sollte Meißners Überhangmandat wegfallen, müssten auch die Anzahl und Verteilung der Ausgleichsmandate neu berechnet werden.

Auch beim CDU-Zweitstimmenanteil verzählt

Hinzu kommt: Die Neuauszählung in dem einen Spandauer Wahllokal ergab auch, dass der Zweitstimmenanteil der CDU nun niedriger ist als zuvor. Auch das könne laut Landeswahlleiter Bröchler dazu führen, dass die Partei des noch Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner weniger Überhangmandate bekomme und alle Parteien weniger Ausgleichsmandate erhielten.

Bröchler: „Das hätte zur Folge, dass sich die Zahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses zum vorläufigen Wahlergebnis verringert und vorläufig als gewählt angenommene Kandidatinnen und Kandidaten nicht in das Abgeordnetenhaus einziehen.“

Endgültige Klarheit, ob sich die Zahl der Abgeordneten verringert, herrscht vermutlich erst am 12. Oktober. Dann stellt der Landeswahlausschuss das amtliche Ergebnis fest. Zuvor müssen alle Bezirkswahlausschüsse das endgültige Zweitstimmenergebnis festgestellt haben. (fh)