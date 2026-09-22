Nach Kritik an Clan-Ausreden: Koçak gibt Ämter ab

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BERLIN. Nach Kritik an seinen Kontakten zum Clan-Milieu hat der Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak angekündigt, alle seine Ämter ruhen zu lassen. Linken-Fraktionschef Sören Pellmann erklärte, Koçak habe der Partei mitgeteilt, dass er sich „bis auf Weiteres“ zurückziehen werde – bis „volle Transparenz hergestellt ist“. Auch an Sitzungen des Innenausschusses werde Koçak in naher Zukunft nicht teilnehmen. Dennoch, so betonte Pellmann, glaube die Parteispitze den Aussagen Koçaks, solange nichts Weiteres zutage komme.

Zuvor hatten verschiedene Politiker entsetzt auf die Kontakte zwischen dem Linken-Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak und einem Sohn des Berliner Clan-Oberhaupts Issa Remmo (JF berichtete) reagiert. Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Janis Ehling, betonte, schon „der bloße Anschein von Verbindungen wie in diesem Fall“ würde „dem Ansehen der Partei“ schaden. Die Partei habe einen hohen Anspruch an ihre Abgeordneten – deshalb werde Koçak Konsequenzen ziehen und „volle Transparenz herstellen“.

Die ehemalige Vizepräsidentin des Bundestags, Petra Pau (Linkspartei), ermahnte Koçak auf X: „Mir reicht es langsam. Als Mitglied des Bundestags hast du eine Verantwortung. Ich kann nicht mehr an Naivität glauben.“ Sie habe ursprünglich gehofft, Koçak werde die Arbeit von ihr und der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Martina Renner fortführen. Dennoch sei bei den Themen „Rechtsextremismus, Antisemitismus“ und „Antiziganismus“ nichts geschehen.

Da ich Dir hier nicht antworten darf, auf diesem Weg: Mir reicht es langsam. Als MdB hast Du eine Verantwortung, ich kann nicht mehr an Naivität glauben. Da ich es aber befürchtete, habe ich auf Deine Mail im Sommer nicht geantwortet. https://t.co/xxEUB672LV — Petra Pau (@PetraPauMaHe) September 21, 2026

„Jeder Neuköllner Abgeordnete weiß, wer die Remmos sind“

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen verglich den Vorfall mit der Maskenaffäre rund um Jens Spahn (JF berichtete). So wie „kein Mensch“ Verständnis dafür haben könne, dass Spahn weiter im Amt sei, „haben sie kein Verständnis dafür, wenn ein Abgeordneter der Linken im Parlament ist, der mit Clans und Islamisten verkehrt“.

Dass Koçak behaupte, nicht zu wissen, wer die Familie Remmo sei, sei nicht glaubwürdig. „Natürlich weiß nicht nur jedes Kind, jeder Notfallsanitäter oder jede Pflegekraft in der Neuköllner Notaufnahme, sondern auch jeder Neuköllner Abgeordnete, wer die Familie Remmo ist.“ Niemand solle sich „für blöd verkaufen“ lassen, betonte Dahmen.

1/ So wie Menschen kein Verständnis dafür haben, dass Jens Spahn trotz Maskenmilliarden und einer beispiellosen Skandalserie weiter im Bundestag sitzt, haben Sie kein Verständnis dafür, wenn ein Abgeordneter der Linken im Parlament ist, der mit Clans & Islamisten verkehrt. https://t.co/ZsmKEsT4uP — Janosch Dahmen (@janoschdahmen) September 22, 2026

Remmo-Chef besuchte Linken-Wahlparty

Zuvor hatte sich Koçak für seine Chats mit dem Clan-Sohn entschuldigt und behauptet, er habe nicht gewusst, um wen es sich dabei gehandelt habe. Tatsächlich redete er den Remmo-Sohn in dem Chat allerdings mit „Bruder“ an, sendete ihm eine Bundestagsrede, in der er Clan-Kriminalität relativierte, und bat ihn, die Rede zu verbreiten.

Wenige Tage zuvor war der Chef des Remmo-Clans auf der Wahlkampfparty der Linkspartei erschienen (JF berichtete). Spitzenkandidatin Elif Eralp distanzierte sich daraufhin von dem Besuch und erklärte, die Partei wolle „mit organisierter Kriminalität“ nichts zu tun haben. (lb)