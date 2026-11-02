Nach Krawallen nimmt Hessen migrantische Gewalttäter ins Visier

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FRANKFURT AM MAIN. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat nach den schweren Ausschreitungen in Frankfurt am Main (JF berichtete) ein härteres Vorgehen gegen gewaltbereite junge Migranten angekündigt. „Diese Tätergruppe war überwiegend migrantisch geprägt. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen“, sagte er am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Dabei dürfe es „keine falschen Tabus geben“. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet, um die Gewalttaten aufzuklären und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen.

Nach Angaben des Innenministers waren in der Nacht zum Sonntag zwischen 1.000 und 1.500 gewaltbereite Störer in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Mehr als 100 Polizeibeamte wurden verletzt, einer davon schwer.

Der Beamte hatte einen Stein ins Gesicht bekommen und dabei mehrere Zähne verloren. Die Polizei nahm 54 Verdächtige im Alter zwischen 13 und 29 Jahren fest. Die Festgenommenen besitzen überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Bilanz der Krawallnacht umfasst außerdem 17 beschädigte Geschäfte, von denen fünf geplündert wurden. Unter den betroffenen Läden befand sich auch ein Waffengeschäft. Die Einsatzkräfte erstatteten 87 Strafanzeigen und sprachen 1.225 Platzverweise aus. Insgesamt waren zeitweise bis zu 1.300 Polizisten im Einsatz. Dennoch gelang es den Gewalttätern über Stunden, in der Innenstadt Barrikaden zu errichten, Feuer zu legen und Geschäfte anzugreifen.

Frankfurt tonight. A mob is looting a weapons store with stones, smashing the windows to steal guns while people film. This is Germany after Merkel. https://t.co/CTkjbVP6rd — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 1, 2026

Poseck kündigt härtere Gangart gegen Gewalttäter an

Poseck sprach von einer Nacht mit „teils entsetzlichen Gewaltexzessen“. Besonders besorgniserregend sei das Zusammenwirken linksextremer Gruppen mit gewaltbereiten Jugendlichen aus dem migrantischen Milieu gewesen. Die Polizei unterscheidet dabei zwischen etwa 100 mutmaßlich linksextremistisch motivierten Gewalttätern, die bereits während der Demonstration Einsatzkräfte angriffen, und den deutlich größeren Gruppen, die anschließend in der Innenstadt randalierten.

Der Innenminister kündigte an, die Sicherheitsbehörden würden die Strukturen dieser gewaltbereiten Jugendlichen künftig stärker ins Visier nehmen. Auch Unterbindungsgewahrsam solle eingesetzt werden, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. „Die Täter werden die volle Härte des Rechtsstaates spüren“, erklärte Poseck. Mit einem konsequenten Vorgehen schütze man zugleich jene Menschen mit Migrationshintergrund, die sich an Recht und Gesetz hielten.

Die eingerichtete Sonderkommission soll unter anderem Videoaufnahmen auswerten und weitere Tatverdächtige identifizieren. Die Polizei räumte ein, dass sie die Situation zwischenzeitlich nicht unter Kontrolle gehabt habe. Die zahlreichen Störer hätten sich immer wieder in Nebenstraßen zurückgezogen und an anderen Stellen neue Brände gelegt.

Ich sehe keinen Deutschen dort in Frankfurt. Sie rufen im Chor zur Polizei „Hurensohn…“. So ein Lieblingsschimpfwort bei Arabern. Von Deutschen habe ich das Wort übrigens noch nie gehört. https://t.co/OZSEMdUK10 — Martin Kuban (@MartinKuban) November 1, 2026

AfD wirft Landesregierung Versagen vor

Die AfD im Hessischen Landtag machte die Landesregierung für das Ausmaß der Gewalt mitverantwortlich. Fraktionschef Robert Lambrou erklärte, die Ausschreitungen seien ein dringender Aufruf an Schwarz-Rot, bei Linksextremismus und migrantischer Gewalt genauer hinzusehen. „Es ist offensichtlich, dass es hier auch um ungelöste Probleme mit Migration geht.“ Seine Fraktion werde die Ereignisse im Landtag zum Thema machen.

Unterdessen beschäftigt die Sicherheitsbehörden bereits die nächste angekündigte Demonstration der Initiative „Gen Z regelt“. Deren Organisatoren wollen sich am 20. November an weiteren Protesten beteiligen. Die Gruppe hat sich von den Ausschreitungen distanziert und erklärt, zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen zu haben.

Poseck hält dennoch ein Verbot einer erneuten vergleichbaren Versammlung in Frankfurt für möglich. Schon während der Demonstration am Samstag habe es Angriffe auf Polizisten gegeben. Für den Innenminister steht deshalb fest, dass sich die Ereignisse nicht wiederholen dürfen. „Unser Land gehört nicht enthemmten Krawallmachern“, erklärte er. (rr)