Nach dem Wahldebakel ist Amthor der neue CDU-Hoffnungsträger

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SCHWERIN. Nach dem Ausscheiden der CDU aus dem Schweriner Landtag (die JF berichtete) hat Landeschef Daniel Peters seinen Rücktritt erklärt. Die Führung des Landesverbands übernimmt vorerst Philipp Amthor. Auch Generalsekretärin Katy Hoffmeister gibt ihr Amt ab.

Amthor soll die Partei kommissarisch bis zum nächsten Landesparteitag führen, der voraussichtlich Anfang 2027 stattfindet. Der aus Ueckermünde stammende Politiker bleibt zugleich Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bundeskanzleramt. Ob der 33-jährige neue Hoffnungsträger dauerhaft den Landesvorsitz anstrebt, ließ er zunächst offen. Er gilt als treuer Gefolgsmann von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Die CDU war bei der Landtagswahl am Sonntag mit 4,9 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Es ist ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Wahl in der Geschichte der Bundesrepublik. Amthor übernimmt damit einen Landesverband, der künftig ohne eigene Fraktion im Schweriner Parlament auskommen muss.

Auch von Allwörden zieht Konsequenzen

Peters hatte den Landesvorsitz erst 2024 übernommen und die CDU als Spitzenkandidat in die Wahl geführt. Nach einer mehr als zweistündigen Vorstandssitzung am Montagabend erklärte er, zu verantwortungsvoller Politik gehörten persönliche Konsequenzen. Seine Partei werde auch außerhalb des Landtags weiterhin eine tragende Rolle spielen, versicherte er.

Bereits zuvor hatte die stellvertretende Landesvorsitzende Ann Christin von Allwörden sämtliche politischen Ämter niedergelegt. Mit den Rücktritten von Peters und Hoffmeister verliert der Landesverband nun weitere Mitglieder seiner Führung.

Unterdessen bereitet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ein Bündnis aus ihrer SPD, Linkspartei und Grünen vor. Der SPD-Landesvorstand stimmte am Montagabend einstimmig für Sondierungen. Die drei Parteien verfügen zusammen über 39 der 71 Mandate, obwohl sie bei der Wahl insgesamt weniger als die Hälfte der gültigen Zweitstimmen erhielten.

AfD beansprucht Amt des Landtagspräsidenten

Die AfD wurde mit 38,2 Prozent stärkste Kraft und stellt künftig 32 Abgeordnete. Ihr Spitzenkandidat Leif-Erik Holm kündigte dennoch eigene Einladungen zu Gesprächen über eine Regierungsbildung an. Aus dem Wahlsieg leite seine Partei einen Regierungsauftrag ab.

Zugleich beansprucht Holm für die AfD das Amt des Landtagspräsidenten und kündigt einen Corona-Untersuchungsausschuss an. „Wir haben 45 Prozent der Sitze jetzt im Parlament“, betonte er in Berlin. Sollte das rot-rot-grüne Bündnis zustande kommen, wäre die AfD die einzige Oppositionsfraktion. (rr)