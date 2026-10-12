Nach AfD-Dinner droht Klaus Ernst mit Austritt aus dem BSW

Anzeige

AUGSBURG. Der frühere Linken-Chef Klaus Ernst hat dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit seinem Austritt gedroht. Der 71jährige, der dem Bundesvorstand angehört und bis zum Wochenende Co-Landesvorsitzender in Bayern war, verlangt von seiner Partei eine klare Abgrenzung zur AfD. Auslöser sind die jüngsten Entwicklungen in Sachsen-Anhalt, wo beide Parteien bei parlamentarischen Entscheidungen zusammenarbeiten und BSW-Abgeordnete gemeinsam mit AfD-Politikern zu Abend gegessen haben.

„Die schleichende Verschiebung des Kurses des BSW nach rechts ist unakzeptabel und widerspricht dem Gründungskonsens der Partei“, sagte Ernst der Augsburger Allgemeinen.

Er und andere Mitglieder mit gewerkschaftlichem Hintergrund fragten sich inzwischen, ob sie noch der richtigen Partei angehörten. Die Duldung einer „Klüngelei mit der AfD“ sei im Bundesvorstand niemals beschlossen worden. Ernst, der von 2010 bis 2012 an der Spitze der Linkspartei stand, knüpft seinen Verbleib im BSW ausdrücklich an dessen künftigen Kurs. Die Partei dürfe der AfD nicht zu politischen Ämtern und Verantwortung verhelfen, wenn sich dies verhindern lasse. Besonders die Vorgänge in Magdeburg hätten bei ihm Zweifel an der weiteren Entwicklung des BSW geweckt.

BSW wählte AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten

Am vergangenen Dienstag hatte der Landtag von Sachsen-Anhalt den AfD-Abgeordneten Tobias Rausch zum Parlamentspräsidenten gewählt. Der 35jährige erhielt 48 von 82 Stimmen und wurde damit zum ersten Landtagspräsidenten der AfD in Deutschland. Die fünf Abgeordneten des BSW hatten ihre Unterstützung bereits vor der Abstimmung angekündigt. Da die AfD selbst über 39 Mandate verfügt, müssen auch Abgeordnete weiterer Fraktionen für Rausch gestimmt haben.

Zwei Tage später besuchte die gesamte BSW-Landtagsfraktion die Eröffnung eines Fernsehstudios des Magazins Compact in Magdeburg. Anschließend saßen die fünf Abgeordneten mit zahlreichen AfD-Politikern beim Abendessen zusammen. Unter den Gästen befanden sich neben Rausch auch AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner und Landtagsvizepräsident Hans-Thomas Tillschneider. Bilder des Treffens wurden anschließend in den sozialen Netzwerken verbreitet.

Ernst kritisierte insbesondere die Teilnahme an der Feier. Dass sich die BSW-Fraktion in den Räumen von Compact mit AfD-Politikern treffe, könne er niemandem mehr erklären. Solche Begegnungen führten bereits zu Parteiaustritten. Für ihn gehe das weit über die Zustimmung zu parlamentarischen Anträgen hinaus.

Wagenknecht bezeichnet gemeinsames Essen als Fehler

Auch Parteigründerin Sahra Wagenknecht distanzierte sich von dem Treffen. Gespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien seien richtig, erklärte sie gegenüber dem Spiegel. „Gemeinsame Dinner sind völlig daneben.“ BSW-Chef Fabio De Masi warnte ebenfalls davor, den Eindruck einer besonderen Partnerschaft mit der AfD entstehen zu lassen.

Die stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, hatte das Treffen zunächst verteidigt. Menschen unterschiedlicher politischer Überzeugungen könnten schließlich gemeinsam essen und Wein trinken, argumentierte sie. Nach der Kritik aus der Bundespartei räumte sie jedoch einen Fehler ein. Es sei unklug gewesen, auch zum anschließenden Abendessen zu bleiben. Eine Wiederholung schloss sie aus.

Ungeachtet des Streits wollen AfD und BSW in Sachsen-Anhalt auch inhaltlich zusammenarbeiten. Beide Fraktionen bereiten einen gemeinsamen Antrag vor, mit dem sie ein Ende der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine sowie der Sanktionen gegen Russland fordern. Eine förmliche Koalition schließt das BSW bislang aus. (rr)