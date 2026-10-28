Mutmaßliche Linksextremisten sabotieren Höcke-Veranstaltung

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JENA. Mutmaßliche Linksextremisten haben in Jena den Stromverteiler des öffentlichen Veranstaltungsortes „Lisa“ sabotiert, weil in diesem die AfD Thüringen mit unter anderem ihrem Landes- sowie Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke einen Bürgerdialog abhielt. Zum Protest riefen unter anderem die Gruppierungen „Rechtsruck stoppen“ und „Jena solidarisch“ auf.

Die Veranstaltung begann aufgrund des Stromausfalls verspätet und wurde mit Notstrom durchgeführt. Laut Höcke habe die Sabotage die Veranstaltung verbessert. „Ehrlich gesagt war es für mich ohne Mikro und bei Notbeleuchtung doppelt schön. Und ich glaube, es ging nicht nur mir so“, schrieb der Landeschef auf X.

Auf der Veranstaltung wies Höcke jedoch darauf hin, dass er seine Rede wegen der Umstände kurz halten müsse. Die Polizei ließ die Veranstaltung nur für eine Stunde zu, da der Notstrom nur so lange ausreichte, berichtete die Ostthüringer Zeitung. Der Bürgerdialog wurde frühzeitig beendet. Der Strom des Veranstaltungsortes „Lisa“ funktioniert seit Mittwochfrüh wieder, bestätigte eine Sprecherin des städtisch geführten Eigenbetriebes „JenaKultur“ gegenüber der JUNGEN FREIHEIT.

Linke Demonstranten verletzen Polizisten

Insgesamt haben an der Spitze 3.000 Menschen an dem Protest gegen den Auftritt der AfD teilgenommen, wovon sich 2.500 einem Aufzug anschlossen. „Aus dem Aufzug heraus kam es im Bereich der Stadtrodaer Straße zu mehreren Sitzblockaden. Diese wurden im Wesentlichen durch die Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt geräumt, vereinzelt wurde Pfefferspray eingesetzt“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Tausende Menschen protestieren gegen ein AfD-Bürgerdialog mit Björn Höcke. Trotz Stromausfall konnte die Veranstaltung stattfinden. https://t.co/b9vMWsY18u — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) October 28, 2026



Die Demonstranten verletzten vier Polizeibeamte. „Zum Verletzungsgrad der Polizeibeamten kann keine Auskunft gegeben werden“, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena der JF. Die Beamten nahmen sieben Straftaten und zwei Ordnungswidrigkeiten auf, die alle „aus dem Personenkreis der Gegendemonstranten begangen“ wurden.

Darunter fällt nicht nur die Sabotage des Stromverteilers. Es gab auch „strafbare Handlungen in Form von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs“, so die Polizeisprecherin. „Weiterhin gab es Verstöße gegen das Versammlungsgesetz sowie Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.“ Bezüglich der unterbrochenen Stromversorgung wird in alle Richtungen ermittelt.

Abgeordnete der Linkspartei und der Grünen protestieren

„Rechtsruck stoppen“ verfolgt das Ziel, sich Höcke „und seiner menschenfeindlichen Hetze“ zu widersetzen. „Lasst uns den Rechten den Raum nehmen und Orte der Solidarität, Vielfalt und Menschlichkeit schaffen“, schreibt die Organisation auf ihrer Internetseite. Zuvor bot sie sogenannte Aktionstrainings an.

„Solidarisches Jena“ organisierte mehrere Auftritte, darunter auch von der Thüringer Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuß (Linkspartei), die sich über die Sabotage freute. „Man kann sich als Elektriker oder Elektrikerin auch richtig Zeit lassen, um zu versuchen, den Strom wieder in die Gänge zu bekommen. Und vielleicht ist das ja auch ein kleines antifaschistisches Engagement der oder des Elektrikers“, höhnte sie.

Außerdem trat als Rednerin die Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt auf. „Wir sind hier, weil wir diejenigen sind, die glauben, dass Nazis keine Chance haben sollen in diesem wunderbaren Land“, sagte sie. Weiter sprachen der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, sowie die Landesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation in Thüringen, Sophie Ringhand.

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300 Polizeibeamte wegen Antifa im Einsatz

Die Polizeiinspektion Jena war mit 300 Beamten im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin der JF. In ihrer Mitteilung führte die Behörde aus, dass sie nicht nur die Sicherheit aller Teilnehmer des Bürgerdialogs sowie der Schutzperson gewährleisten wollte, „sondern auch die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu schützen und zu ermöglichen. Zudem galt es, die Einschränkungen für die Bevölkerung, vor allem im Straßenverkehr, so gering wie möglich zu halten.“

Die Ziele des Veranstaltungs- und Versammlungsschutzes sowie die störungsfreie An- und Abreise von Höcke konnten der Polizei nach gewährleistet werden. „Im weiteren Verlauf wird nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Jena Bild- und Videomaterial der Versammlungen ausgewertet, um das Vorhandensein möglicher Straftaten zu prüfen.“

Veranstaltung vor zwei Jahren abgebrochen

Bereits 2024 versuchte Höcke, in Jena eine Veranstaltung abzuhalten. Damals verhinderten linksradikale Demonstranten seinen Auftritt (JF berichtete). Nach Polizeiangaben hatten schätzungsweise 2.000 Personen gegen die AfD-Veranstaltung demonstriert. Die Beamten sprachen mit Blick auf die Demonstranten von „einem breiten Protestbündnis in Form von mehreren beauflagten Versammlungen“.

Ursprünglich geplant war damals, dass Höcke zu einem Bürgergespräch in einem Jenaer Stadtteilzentrum erscheint. Die Veranstaltung musste jedoch aufgrund von Sicherheitsgründen angesichts des massiven Gegenprotests abgesagt werden. Die Demonstrationen waren zwar im Vorfeld angemeldet, jedoch unterschätzte die Polizei die Teilnehmerzahl. Die Beamten meldeten zwölf Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit. (mas)