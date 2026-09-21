Moslems in Berlin wählten fast geschlossen linke Parteien

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BERLIN. Die Linkspartei hat unter Berliner Moslems mit 51 Prozent die absolute Mehrheit geholt (Lesen Sie hier den Live-Ticker zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern). Im Vergleich zur vergangenen Wahl vom Februar 2023 ist das ein Zuwachs von 36 Prozentpunkten. Am zweitstärksten schnitt unter muslimischen Wählern das BSW ab, das auf 17 Prozent kam, wie eine Auswertung der Forschungsgruppe Wahlen ergab, über die die Katholische Nachrichten-Agentur exklusiv berichtet.

Die SPD erhielt elf und die Grünen erhielten drei Prozent. Insgesamt wählten also 82 Prozent der muslimischen Wähler Berlins linke Parteien.

Anders sieht es bei Mitgliedern christlicher Kirchen aus: Sowohl bei Katholiken wie auch Protestanten landete die CDU auf Platz eins. 30 Prozent der katholischen Wähler, Männer wie Frauen, wählten sie. Männliche Protestanten wählten zu 29 Prozent CDU, weibliche Protestanten zu 24 Prozent.

Vor allem ältere Katholiken wählen CDU

Die AfD hatte unter Kirchenmitgliedern wiederum großen Zuwachs: Unter katholischen Wählern nahm sie um elf Prozent zu, unter Protestanten waren es neun Prozentpunkte. Insgesamt wählten 16 Prozent der katholischen und protestantischen Kirchengänger die AfD, etwa gleichauf mit dem tatsächlichen Ergebnis von 16,3 Prozent, das die Partei erhielt. Im Durchschnitt stieg die Zustimmung zur AfD allerdings um lediglich 7,2 Prozentpunkte – deutlich weniger als bei Kirchengängern.

Die CDU erhielt den größten Zuspruch von Katholiken, die 60 Jahre oder älter waren. Ganze 46 Prozent aus dieser Wählergruppe gaben ihre Stimme den Christdemokraten. Unter älteren protestantischen Wählern wählten 39 Prozent die CDU. Besonders schlecht schneidet hier hingegen die Linkspartei ab: Nur neun Prozent der älteren Katholiken und sieben Prozent der älteren Protestanten wählten sie.

Junge Christen wählten links

Anders sieht es hingegen bei jungen Kirchengängern aus. Unter Katholiken und Protestanten, die jünger als 34 Jahre sind, schaffte es die Linkspartei mit jeweils 33 Prozent auf den ersten Platz.

Auch Wähler ohne Konfession gaben ihre Stimme am häufigsten der Linkspartei. Mit 28 Prozent war der Vorsprung gegenüber anderen Parteien aber geringer als unter jungen Christen oder unter Moslems. Dahinter lagen bei den Konfessionslosen drei Parteien fast gleichauf: AfD und CDU erreichten jeweils 17 Prozent, die Grünen erreichten 16 Prozent. (lb)