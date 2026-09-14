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Inside Bundeswehr:: Mit diesen Büchern eines grünen Publizisten werden Soldaten geschult

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Ein Bundeswehrsoldat schaut aus einem Militärfahrzeug. Verteidigungsminister Pistorius (SPD) will sich einen persönlichen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Heeresfliegerverbandes aus Niederstetten machen. Dieser stellt nach Angaben des Verteidigungsministeriums einen Hubschraubereinsatzverband für die Nato auf. Womit die Soldaten heute geschult werden.
Ein Bundeswehrsoldat schaut aus einem Militärfahrzeug. Verteidigungsminister Pistorius (SPD) will sich einen persönlichen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Heeresfliegerverbandes aus Niederstetten machen. Dieser stellt nach Angaben des Verteidigungsministeriums einen Hubschraubereinsatzverband für die Nato auf. Womit die Soldaten heute geschult werden.
Politische Bildung ist ein Kernthema des Zentrums Innere Führung. Foto: picture alliance/dpa | Hannes P. Albert /// Screenshots: JF
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Mit diesen Büchern eines grünen Publizisten werden Soldaten geschult

In einer geheimen Jahresweisung reicht das Bundesverteidigungsministeriums Soldaten tendenziöses Lehrmaterial an die Hand, wie man mit „Fake News“ und „Populisten“ umzugehen habe. Der JF liegt das Dokument vor. Um welche Bücher geht es?

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