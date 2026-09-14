Mit diesen Büchern eines grünen Publizisten werden Soldaten geschult

Politische Bildung ist ein Kernthema des Zentrums Innere Führung. Foto: picture alliance/dpa | Hannes P. Albert /// Screenshots: JF

In einer geheimen Jahresweisung reicht das Bundesverteidigungsministeriums Soldaten tendenziöses Lehrmaterial an die Hand, wie man mit „Fake News“ und „Populisten“ umzugehen habe. Der JF liegt das Dokument vor. Um welche Bücher geht es?