Kanzler Friedrich Merz (links) lässt durchblicken, wie er Sven Schulze als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt im Amt halten will. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Mit diesem Trick will die CDU in Sachsen-Anhalt an der Macht bleiben

Kanzler Merz deutet an, wie die CDU trotz Erdrutsch-Niederlage in Sachsen-Anhalt weiter den Ministerpräsidenten stellen will. Die Strategie dürfte aufgehen – und auch Parteien, die aus dem Landtag fliegen, in der Regierung halten. Was könnte die AfD dagegen tun?