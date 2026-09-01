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Demokratie ohne Wahl: Mit diesem Trick will die CDU in Sachsen-Anhalt an der Macht bleiben

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Kanzler Friedrich Merz (links) lässt durchblicken, wie er Sven Schulze als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt im Amt halten will.
Kanzler Friedrich Merz (links) lässt durchblicken, wie er Sven Schulze als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt im Amt halten will.
Kanzler Friedrich Merz (links) lässt durchblicken, wie er Sven Schulze als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt im Amt halten will. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
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Mit diesem Trick will die CDU in Sachsen-Anhalt an der Macht bleiben

Kanzler Merz deutet an, wie die CDU trotz Erdrutsch-Niederlage in Sachsen-Anhalt weiter den Ministerpräsidenten stellen will. Die Strategie dürfte aufgehen – und auch Parteien, die aus dem Landtag fliegen, in der Regierung halten. Was könnte die AfD dagegen tun?

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Kanzler Friedrich Merz (links) lässt durchblicken, wie er Sven Schulze als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt im Amt halten will. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
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