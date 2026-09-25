Ministerpräsidentenkonferenz: Länderchefs kippen Sachsen-Anhalts Anspruch auf Vorsitz

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MAINZ/BERLIN. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer belassen den Vorsitz ihrer Konferenz (MPK) weitere zwölf Monate bei Rheinland-Pfalz. „Nach dem Schreiben von Sven Schulze (CDU) haben wir uns eng und vertrauensvoll mit den Ländern zum weiteren Vorgehen abgestimmt“, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und MPK-Vorsitzende Gordon Schnieder (CDU) am Donnerstag. Die Mainzer Staatskanzlei sprach von einem einstimmigen Votum.

Zuvor hatte Schnieder nach Schulzes Vorstoß erklärt, es gehe um ein geordnetes Verfahren, nicht darum, einen möglichen AfD-Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund auszugrenzen. Doch der MPK-Beschluss legt genau das nahe. Darin heißt es: „Die abgestimmte weitere Reihenfolge der Vorsitzländer bleibt unberührt. Ab dem 1. Oktober 2027 übernimmt Schleswig-Holstein den Vorsitz.“ Dort steht im April 2027 eine Landtagswahl an.

Eigentlich wäre nach dem festgelegten Wechselplan ab Oktober Sachsen-Anhalt an der Reihe gewesen, den Vorsitz zu übernehmen. Nach dem AfD-Wahlsieg dort verzichtete der amtierende Regierungschef Schulze in einem Schreiben vom 8. September an seinen Amtskollegen Schnieder auf die vorgesehene Übernahme des MPK-Vorsitzes.

Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein informelles Abstimmungsforum der Länder untereinander und gegenüber Berlin. Seit Oktober 2025 hat Mainz den Vorsitz inne; in diese Phase fiel der Wechsel von Alexander Schweitzer (SPD) zu Schnieder. Dieser betonte, sein Bundesland verfüge „durch den laufenden Vorsitz über die notwendigen Strukturen und ist deshalb bereit, den Vorsitz um ein weiteres Jahr fortzuführen“.

Vorsitzender prägt öffentliche Darstellung der Länder

Wer den Vorsitz führt, prägt Agenda, Vorbereitung, Verhandlungsführung und die öffentliche Darstellung der MPK. Er moderiert die Runden und kann nach außen für die Länder auftreten. Ein Weisungsrecht gegenüber anderen Ländern hat er nicht, Überstimmen ist ausgeschlossen. Besonders in der Corona-Zeit war das Gremium zusammen mit dem Kanzleramt oft im Blick der Öffentlichkeit.

Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD), Co-Vorsitzender der Runde, zeigte sich erfreut über die Entscheidung, Sachsen-Anhalt nicht den Vorsitz zu gewähren. „Ich danke Gordon Schnieder und Rheinland-Pfalz ausdrücklich dafür, dass sie Verantwortung übernehmen und den Vorsitz ein weiteres Jahr fortführen.“ Dies zeige, dass der Länderkreis „auch in einer unvorhergesehenen Situation schnell, geschlossen und vertrauensvoll“ handle. „Gerade jetzt, wo zwischen Bund und Ländern große Reformen anstehen, ist Kontinuität ein Wert an sich“, unterstrich Lies. (rsz)