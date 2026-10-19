Migrantenverbände verlangen Schutzfonds für den Fall einer AfD-Regierung

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MAGDEBURG. Vier Migrantenverbände haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder aufgefordert, besondere Schutzmaßnahmen für den Fall einer AfD-geführten Landesregierung in Sachsen-Anhalt vorzubereiten. In einem offenen Brief verlangen sie einen staatlichen Schutzfonds, eine Bund-Länder-Kommission und Ausnahmen von den geltenden Wohnsitzauflagen für Asylbewerber.

„In Sachsen-Anhalt könnte in den kommenden Wochen erstmals eine Partei mitregieren, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird“, heißt es in dem Schreiben.

Ein Konzept zum Schutz der Menschen, die von einer solchen Regierung bedroht wären, gebe es bislang nicht. Zu den Unterzeichnern gehören die Türkische Gemeinde in Deutschland, die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, der Dachverband der Migrantenorganisationen in Ostdeutschland und das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA). Die Verbände wollen mit ihrem Schreiben Einfluss auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag nehmen.

Asylbewerber sollen Bundesland wechseln dürfen

Eine zentrale Forderung betrifft die Wohnsitzauflagen für Asylbewerber. Wer an seinem zugewiesenen Wohnort rassistische oder rechtsextreme Gewalt fürchtet, soll nach dem Willen der Verbände die Möglichkeit erhalten, in ein anderes Bundesland umzuziehen.

Der Bund müsse klarstellen, dass eine konkrete rassistische, antisemitische oder rechtsextrem motivierte Gefährdung als Härtefall anerkannt werde. Damit könnten Betroffene von bestehenden Wohnsitzauflagen befreit werden. Derzeit ist ein Wechsel des Wohnortes für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern und Schutzberechtigten nur unter gesetzlichen Voraussetzungen möglich.

Außerdem verlangen die Organisationen eine Bund-Länder-Kommission zum Schutz von Minderheiten. Sie soll untersuchen, welche Gefahren unter einer AfD-Regierung entstehen könnten, und entsprechende Gegenmaßnahmen entwickeln. Dabei geht es den Verbänden insbesondere um die Frage, wie Bund und Länder reagieren würden, falls eine Landesregierung verfassungsrechtliche Grenzen überschreite.

Staatlicher Fonds für bedrohte Organisationen

Zusätzlich soll der Bund einen Schutzfonds einrichten, aus dem gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Beratungsstellen finanzielle Unterstützung erhalten können. Das Geld wäre unter anderem für Sicherheitsvorkehrungen, bauliche Maßnahmen und Notfallkonzepte vorgesehen.

Als Vorbild nennen die Verbände die 22 Millionen Euro, die der Bund nach dem antisemitischen Anschlag von Halle 2019 für den Schutz jüdischer Einrichtungen bereitgestellt hatte. Wie viel Geld der neue Fonds umfassen soll, lassen die Unterzeichner offen.

Zur Begründung verweisen sie auf zunehmende Anfeindungen gegen Menschen mit Migrationshintergrund und andere Minderheiten. In ihren Geschäftsstellen gingen Hassmails und Drohbriefe ein, Mitarbeiter würden auf der Straße oder am Telefon beschimpft. Das Netzwerk LAMSA habe allein im laufenden Jahr 85 Beratungsfälle zu rassistischen Bedrohungen registriert, mehr als im gesamten Vorjahr.

Migranten verlangen Antwort binnen 14 Tagen

Die Verbände sehen darin eine Entwicklung, die sich durch eine AfD-Regierung weiter verschärfen könnte. „Die Gefährdung der Demokratie ist in aller Munde. Die Gefährdung der Menschen, die nicht in das völkische Weltbild passen, spüren dagegen vor allem die Betroffenen selbst“, schreiben sie.

LAMSA setzt sich bereits seit Monaten für länderübergreifende Schutzmaßnahmen ein. Im Juni hatte das Netzwerk entsprechende Forderungen an die übrigen Bundesländer gerichtet. Im August beklagte es, dass auf seine Schreiben zunächst keine einzige Staatskanzlei reagiert habe.

Nun erhöhen die vier Organisationen den Druck auf die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten. „Das Grundgesetz gilt in Sachsen-Anhalt wie überall in Deutschland“, heißt es in ihrem aktuellen Brief. Bund und Länder sollten bereits vor einer möglichen Regierungsübernahme erklären, wie sie den Schutz gefährdeter Menschen gewährleisten wollen. Für ihre Forderungen erwarten die Verbände innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Antwort. (rr)