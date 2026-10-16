Migrantenbande prügelt und tritt immer wieder auf wehrlosen Schüler ein

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FRANKFURT/ODER. Eine Migrantenbande hat einen Schüler vor einer Oberschule in Frankfurt (Oder) brutal zusammengeschlagen. Aufnahmen des Angriffs zeigen, wie der Junge zunächst von mehreren Jugendlichen umringt wird. Anschließend schlagen und treten mehrere Angreifer auf ihn ein, auch als er bereits am Boden liegt. Die Polizei hat inzwischen zehn Tatverdächtige ermittelt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost gegenüber dem Lokalsender Oderwelle geht es um Polenn, Russen, Syrer und personen mit einem deutschen Pass.

Den zehn Verdächtigen werden gefährliche Körperverletzung und Raub vorgeworfen. Die Ermittler haben das im Internet verbreitete Videomaterial gesichert und zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung erhalten.

Junger Deutscher wird in Frankfurt von Migranten verprügelt.

Bestialisch.

Hoch aggressiv. Er ist alleine. Gegen eine Horde. Rigorose Remigration ist die Pflicht aller Eltern!! https://t.co/PxOfLjTCHw — Andreas M. Höfner (@AHoefner_AFD) October 16, 2026

Schüler wird vor laufender Kamera zusammengeschlagen

Der Angriff ereignete sich am Mittwoch vor der Heinrich-von-Kleist-Oberschule in der Görlitzer Straße. Auf dem Video ist eine Gruppe von etwa zehn jungen Migranten zu sehen, die den blonden Schüler umstellt. Zunächst scheint einer der Beteiligten etwas von dem Jungen zu verlangen. Dieser zeigt daraufhin seine leeren Hosentaschen.

Wenig später erhält der Schüler einen Schlag ins Gesicht. Weitere Jugendliche beteiligen sich an der Attacke. Der Junge geht zu Boden, doch die Angreifer lassen nicht von ihm ab und treten weiter auf ihn ein.

Noch am Mittwoch meldete sich das Opfer bei der Polizei. Nach deren Mitteilung wies der Schüler Verletzungen im Gesicht auf. Ob er darüber hinaus weitere Verletzungen erlitt, ist nicht bekannt. Auch der genaue Hintergrund des Angriffs wird noch ermittelt.

Polizeieinsatz an zweiter Oberschule

Am Donnerstag rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften an der Ulrich-von-Hutten-Oberschule an. Nach Recherchen der Märkischen Oderzeitung standen dort sieben Jugendliche einer Gruppe vermummter Polizeibeamter gegenüber. Die Beamten nahmen Personalien auf und befragten die Jugendlichen.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Einsatz mit der Prügelattacke vor der Kleist-Oberschule zusammenhing. Deren Schulleiter Sören Schunke erklärte, die Angreifer seien keine Schüler seiner Einrichtung. Ob die Verdächtigen die Hutten-Oberschule besuchen, wurde bislang nicht mitgeteilt.

Frankfurts Oberbürgermeister Axel Strasser (parteilos) zeigte sich über die Tat entsetzt. Die Brutalität der Aufnahmen mache ihn wütend, erklärte er in einer Videobotschaft. „Gewalt hat in unserer Stadt keinen Platz“, betonte der Rathauschef und sprach dem verletzten Schüler und seiner Familie sein Mitgefühl aus.

Innenminister schaltet sich ein

Strasser hat nach eigenen Angaben bereits mit Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) telefoniert. Gemeinsam mit Polizei, Schulbehörden und weiteren zuständigen Stellen sollen Maßnahmen gegen die Jugendgewalt beraten werden. Dazu will der Oberbürgermeister das Format der sogenannten Sicherheitsgespräche nach Frankfurt (Oder) holen.

Redmann hatte erst am Mittwoch im Brandenburger Landtag über die zunehmende Gewalt durch Jugendgruppen gesprochen. Anlass waren mehrere schwere Angriffe in Potsdam (die JF berichtete). Dort haben die Ermittlungsbehörden nach seinen Angaben eine Gruppe von rund 25 überwiegend migrantischen Tatverdächtigen im Blick. Der Innenminister kündigte verstärkte Polizeipräsenz und eine konsequentere Strafverfolgung an. Bei ausländischen Tätern sollen auch aufenthaltsrechtliche Konsequenzen geprüft werden. Ob es zwischen den Vorgängen in Potsdam und der Tat in Frankfurt (Oder) Verbindungen gibt, ist nicht bekannt. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt weiterhin gegen die zehn Verdächtigen. (rr)