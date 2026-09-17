Migranten-Banden rekrutieren Minderjährige für schwere Straftaten

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BERLIN. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat angesichts der zunehmenden Rekrutierung minderjähriger Gewalttäter, vornehmlich durch Banden aus dem Migrantenmilieu, eine Absenkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre gefordert. Organisierte Netzwerke würden gezielt Kinder und Jugendliche über soziale Medien und Messenger-Dienste anwerben und gegen Bezahlung für Schusswaffenangriffe, Sprengungen und andere schwere Straftaten einsetzen.

Anlass für den Vorstoß ist das neue Bundeslagebild zur Organisierten Kriminalität des Bundeskriminalamts (BKA).

Demnach treten Auftraggeber und junge Täter häufig ausschließlich über digitale Kommunikationskanäle miteinander in Kontakt. Die Hintermänner sitzen teilweise im Ausland und müssen den angeworbenen Jugendlichen nicht einmal persönlich begegnen. „Die Organisierte Kriminalität hat längst erkannt, wo vermeintliche Schwachstellen unseres Rechtsstaates liegen“, warnte der stellvertretende DPolG-Bundesvorsitzende Ralf Kusterer. Kriminelle Netzwerke setzten bewusst Minderjährige ein, weil sie sich davon geringere oder gar keine strafrechtlichen Konsequenzen versprächen.

Kinder werden zu Werkzeugen der Migranten

„Wer 13- oder 14-Jährige für Schusswaffenangriffe, Sprengungen oder andere schwere Straftaten einsetzt, missbraucht Kinder als Werkzeuge des Verbrechens“, sagte Kusterer. Dieser Entwicklung dürfe der Staat nicht länger tatenlos zusehen. Die Gewerkschaft fordert neben der Strafmündigkeit ab zwölf Jahren auch weitergehende digitale Ermittlungsbefugnisse für die Polizei.

Nach geltendem Recht sind Kinder unter 14 Jahren in Deutschland grundsätzlich schuldunfähig. Sie können daher auch nach schwersten Gewalttaten nicht strafrechtlich verurteilt werden. Jugendämter und Familiengerichte können zwar Maßnahmen anordnen, eine strafrechtliche Sanktion ist jedoch ausgeschlossen. Genau diese Grenze machen sich die Auftraggeber nach Einschätzung der Polizeigewerkschaft zunutze.

Die DPolG betont, bei ihrer Forderung gehe es nicht darum, Kinder möglichst hart zu bestrafen. Der Rechtsstaat müsse jedoch die Möglichkeit erhalten, frühzeitig und wirksam auf schwerste Straftaten zu reagieren. „Wenn organisierte Straftäter gezielt auf Kinder zurückgreifen, weil sie wissen, dass der Staat kaum wirksam reagieren kann, dann muss der Gesetzgeber handeln“, verlangte Kusterer.

Fast 8.000 Verdächtige im Visier der Ermittler

Das BKA registrierte im vergangenen Jahr bundesweit 683 Ermittlungsverfahren wegen Organisierter Kriminalität. Das waren 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Gegen insgesamt 7.988 Tatverdächtige wurde ermittelt, so viele wie seit 2017 nicht mehr. Rund 69 Prozent der Verfahren hatten einen internationalen Bezug.

Zugleich greifen die Banden immer häufiger zu Gewalt. Die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte im Bereich der Organisierten Kriminalität stieg innerhalb eines Jahres von 13 auf 20. Bei den vollendeten Körperverletzungen verzeichnete das BKA einen Anstieg von 77 auf 100 Fälle. Die Zahl der Verfahren, in denen Gewaltkriminalität den Schwerpunkt bildete, erhöhte sich sogar von elf auf 31.

Besonders häufig werden die jungen Auftragstäter im Zusammenhang mit dem Rauschgifthandel eingesetzt. Sie sollen Konkurrenten einschüchtern, Gebäude mit Sprengsätzen angreifen oder auf Menschen und Geschäfte schießen. Die Anwerbung erfolgt schnell, anonym und häufig gegen vergleichsweise geringe Geldbeträge. (rr)