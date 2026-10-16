Migrant sprang mit fremdem Kind vor Zug – jetzt wird er abgeschoben

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WUPPERTAL. Ein Inder, der vor acht Jahren in Wuppertal versucht hatte, ein fünfjähriges Kind mit sich in den Tod zu reißen, ist abgeschoben worden und darf für zehn Jahre nicht in Deutschland einreisen. Die Ausländerbehörde Gelsenkirchen habe sich zuvor „hartnäckig und fortlaufend um die erforderliche Freigabe der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Abschiebung“ bemüht, teilte die Stadt Gelsenkirchen mit.

018 hatte der damals 23jährige am Wuppertaler Hauptbahnhof einen fünfjährigen Sohn einer fremden Familie ergriffen und war mit diesem ins Gleisbett vor einen Zug gesprungen. Beide überlebten fast unverletzt, weil sich der Angreifer mit dem Kind längs auf die Schienen legte.

Der Lokführer der in den Bahnhof eintreffenden S9 hatte noch die Notbremsung betätigt, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Zug über Täter und Kind zum Stehen kam. Auch der Vater soll noch ins Gleisbett gesprungen sein, um seinen Sohn zu retten.

Täter hörte Stimmen, die ein Opfer forderten

Da bei dem Täter eine schizophrene Störung diagnostiziert wurde, ordnete das Landgericht Wuppertal nach der Tat eine Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie an. Nach Aussage eines Psychiaters hatte der Mann Stimmen gehört, die ihn aufforderten, ein Opfer zu bringen.

Vor Gericht hatte sich der polizeibekannte Täter, der seit mehreren Jahren in Gelsenkirchen lebte, in seinen Aussagen mehrfach widersprochen und keine Reue gezeigt. „Hier sitzt ein psychiatrisch äußerst schwer kranker Mann“, beurteilte der Richter damals. (lb)