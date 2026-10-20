Merz‘ versprochenes Enteignungs-Verbot kommt doch nicht

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BERLIN. Deutschland sei „ein sehr attraktiver Platz für Investoren, die über das Tagesgetümmel einer Stadt hinausschauen“, hat Regierungssprecher Stefan Kornelius die in den Sondierungsgesprächen der designierten rot-grün-roten Koalition festgelegten Enteignungen in Berlin abgetan. Hintergrund ist ein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bereits im Juli angekündigtes Bundesgesetz, „das“, wie er damals sagte, „Enteignungen von Wohnungsbaugesellschaften verbietet“.

Damit wollte der Kanzler Unternehmen vor der von den Linken im Wahlkampf angekündigten „Vergesellschaftung“ schützen und den Ruf des durch hohe Arbeits- und Energiekosten ohnehin schwer belasteten Investorenstandorts Deutschland retten. Die ersten Textentwürfe lägen vor, sagte der Kanzler im September nach dem Wahlsieg über sein geplantes Gesetz.

Doch das war offenbar vorschnell. Jetzt, da es die Verstaatlichungs-Pläne tatsächlich in das „Sondierungsergebnis“ von Rot-Grün-Rot in Berlin geschafft haben, tritt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) auf die Bremse. Sie sagte beim Wohngipfel von Deutschem Mieterbund und Deutschem Gewerkschaftsbund zwar: „Wir sind uns als Bundesregierung einig, dass die Vergesellschaftung von Wohnen nicht zielführend wäre.“

Hubig: Enteignungen können nicht verboten werden

Aber zum von Merz angekündigten Verbot der Enteignungen ergänzte sie: „Man kann im Prinzip kein Vergesellschaftungsverbot regeln.“ Hubig verwies dabei auf das Grundgesetz. Artikel 14 sage, Eigentum müsse geschützt werden, verpflichte aber auch. Und Artikel 15 erkläre, der Staat dürfe vergesellschaften.

Hubig fasste zusammen, dass es nicht so einfach sei, zu sagen, Enteignungen werden verboten. Das sei vermutlich auch einer der Gründe, warum es mit einem Bundesgesetz so lange dauere. „Verfassungsrechtlich ist es nicht gerade trivial“, erklärte die SPD-Politikerin. Federführend sei aber das Innenministerium von Alexander Dobrindt (CSU).

In der Regierung gibt es nun offenbar Streit im Umgang mit Rot-Grün-Rot in der Hauptstadt. Auf die Frage, ob das Enteignungsverbot jetzt vom Tisch sei, antwortete Regierungssprecher Kornelius: „Nein, das gilt.“ Mit Blick auf mögliche Investoren betonte er: „Wir können versichern, dass Eigentum in Deutschland gesichert ist, dass Investitionen gesichert sind, dass hier das Recht gilt. Und dieses Recht schützt das Eigentum und wird es auch weiterhin tun.“

Rot-Grün-Rot will in Berlin Unternehmen enteignen, die mehr als 10.000 Wohnungen besitzen. Nach Schätzungen der Linken sind davon 160.000 bis 220.000 Wohnungen betroffen, die in den Besitz des Staates wechseln sollen. Die Entschädigungssumme soll auf insgesamt 16 Milliarden Euro gedeckelt werden, was einem Durchschnittspreis von 72.000 bis 100.000 Euro pro enteigneter Wohnung entspricht. (fh)