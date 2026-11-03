Merz verspricht hartes Vorgehen gegen migrantische Krawallmacher

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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich im Streit über die Herkunft der Gewalttäter bei den bundesweiten Jugendprotesten (die JF berichtete) hinter Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gestellt. Regierungssprecher Stefan Kornelius bestätigte am Montag, dass Merz dessen Einschätzung teile. Dobrindt hatte nach den Ausschreitungen von gewaltbereiten linken Gruppen und „Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ gesprochen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte diese Einordnung zuvor infrage gestellt.

Auch Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) widersprach Pistorius. „Ich lade Herrn Pistorius gerne nach Frankfurt ein. Man merkt, dass er nicht dabei war“, sagte er dem Nachrichtensender Welt TV. Poseck war während der Krawalle selbst in Frankfurt unterwegs gewesen. Dort habe man erkennen können, dass viele Gewalttäter einen Migrationshintergrund hätten.

Pistorius verschließe aus seiner Sicht „ein bisschen die Augen vor der Realität“. Der hessische Innenminister schätzt, dass zwischen 80 und 90 Prozent der in Frankfurt Festgenommenen einen Migrationshintergrund haben. Zwar besäßen viele Verdächtige die deutsche Staatsangehörigkeit, dies schließe einen Migrationshintergrund jedoch nicht aus. Eine abschließende Auswertung der Herkunft der Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor. Poseck betonte zugleich, dass sich die große Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund an Recht und Gesetz halte.

CDU-Innenpolitiker widerspricht Pistorius

Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), kritisierte den Verteidigungsminister. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden seien Linksextremisten und Gewalttäter aus dem migrantischen Milieu an den Ausschreitungen beteiligt gewesen. „Insofern ist das gesichert und man sollte offensichtliche Dinge nicht infrage stellen“, sagte Throm gegenüber Welt TV. Nur wenn man die Tätergruppen klar benenne, könne man die richtigen Konsequenzen ziehen.

Pistorius hatte am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ Zweifel an Dobrindts Wortwahl geäußert. Er könne die zugrunde liegenden Fakten nicht auf die Schnelle überprüfen. Zudem stellte er infrage, was mit migrantischen Gruppen überhaupt gemeint sei. Auch Menschen, deren Familien bereits seit drei Generationen in Deutschland lebten, könnten damit bezeichnet werden. „Ich glaube, das führt in die falsche Richtung“, sagte der SPD-Politiker.

Unterstützung erhielt Dobrindt dagegen von der Gewerkschaft der Polizei. Deren Vorsitzender Andreas Roßkopf erklärte gegenüber der Bild, bisherige Erkenntnisse deuteten auf eine erhebliche Beteiligung linksextremer und migrantischer Tätergruppen hin. Die Berichte der eingesetzten Polizisten bestätigten dies. Er kritisierte, dass Teile der Politik versuchten, diese Erkenntnisse zu beschönigen.

Merz kündigt hartes Vorgehen an

Bundeskanzler Merz hatte unterdessen in einem Redemanuskript für die CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz eine konsequente Strafverfolgung angekündigt. „Gewalt hat auf unseren Straßen nichts zu suchen, und meine Regierung wird hier keine Toleranz zeigen“, erklärte er. Wer Polizisten angreife oder Geschäfte plündere, müsse mit der Härte des Gesetzes rechnen.

Zugleich nahm Merz die friedlichen Teilnehmer der Jugendproteste in Schutz. Die große Mehrheit habe friedlich demonstriert und berechtigte Sorgen um ihre Zukunft zum Ausdruck gebracht. Der Kanzler verwies dabei auf Probleme beim bezahlbaren Wohnen und im Bildungssystem. Er kündigte an, dass Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) den Dialog mit jungen Menschen vertiefen werde.

Bei den Ausschreitungen am Wochenende waren allein in Frankfurt mehr als 100 Polizisten verletzt worden. Randalierer hatten Geschäfte geplündert, Schaufenster eingeschlagen und Einsatzkräfte mit Steinen und Brandflaschen angegriffen. Auch in Köln, Hamburg und Berlin kam es zu Gewalttaten. In Frankfurt hat die Polizei eine Sonderkommission zur Aufklärung der Ausschreitungen eingerichtet. (rr)