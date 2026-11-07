Merz stürzt auf neuen Tiefstand – 82 Prozent unzufrieden mit Kanzler

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BERLIN. Die persönlichen Umfragewerte für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind auf einen neuen Tiefstwert gestürzt. Einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa zufolge sind inzwischen 82 Prozent der Deutschen mit der Arbeit des 70jährigen unzufrieden. Damit steigt der Negativwert gegenüber der Befragung von Anfang Oktober um weitere zwei Prozentpunkte. Einen derart schlechten Wert musste Merz seit seinem Amtsantritt noch nicht hinnehmen.

Gleichzeitig schwindet die Zustimmung zum Regierungschef weiter. Lediglich 13 Prozent der Befragten äußerten sich zufrieden mit seiner Arbeit. Im Januar hatte dieser Anteil noch bei 24 Prozent gelegen. Damals waren 67 Prozent mit Merz unzufrieden.

Auch für die Bundesregierung insgesamt fällt das Urteil verheerend aus. 82 Prozent der Befragten zeigen sich unzufrieden mit der Arbeit des schwarz-roten Kabinetts. Das entspricht einem Anstieg um drei Prozentpunkte gegenüber Anfang Oktober. Nur noch 13 Prozent bewerten die Regierungsarbeit von Union und SPD positiv – ein Rückgang um einen Punkt.

Mehrheit sieht eigene Lage verschlechtert

Beim Deutschen Arbeitgebertag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände im Oktober betonte Merz noch, nicht die Absicht zu haben, „Liebling der Nation zu werden“. Er wolle stattdessen das Land auf Kurs bringen, „dass wir vor allen Dingen für die junge Generation wieder eine vernünftige Perspektive bieten“. Daran scheinen immer weniger Menschen noch zu glauben.

Denn offenbar ist ein wesentlicher Grund für die wachsende Unzufriedenheit die persönliche Lebenssituation der Bürger. Sechs von zehn Befragten geben an, dass sich ihre persönliche Lage unter der schwarz-roten Bundesregierung verschlechtert habe. Lediglich sechs Prozent berichten dagegen von einer Verbesserung. Für 29 Prozent ist ihre Situation unverändert geblieben.

Schlechter Wert nicht nur für Merz, sondern auch für Union

Das gleiche Bild schlägt sich in der politischen Stimmungslage nieder. Im aktuellen Insa-Sonntagstrend zur Bundestagswahl bleibt die AfD mit 29 Prozent unangefochten an der Spitze. Die Union verliert im Vergleich zur Umfrage vom 31. Oktober einen Prozentpunkt. Zusammen kommen CDU und ihre bayerische Schwesterpartei nur noch auf 19 Prozent und rutschen damit unter die Marke von 20 Prozent.

Unverändert gegenüber der Vorwoche bleiben die Grünen mit 15 Prozent, die SPD mit 14 Prozent und die Linkspartei mit zehn Prozent. Die FDP verharrt bei fünf Prozent. Das BSW wäre mit unverändert drei Prozent nicht im Deutschen Bundestag vertreten. Andere Parteien verbessern sich um einen Prozentpunkt auf fünf Prozent. (rsz)