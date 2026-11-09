Merz schwärmt von Ilse Aigners Einsatz für Demokratie und gegen Spaltung

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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) gewürdigt und sie als offizielle Kandidatin der Union für das Amt des Bundespräsidenten vorgestellt. „Ihr klares Bekenntnis zu den Grundwerten unserer Demokratie, ihr Einsatz für einen respektvollen Umgang im politischen Diskurs und ihre konsequente Haltung gegenüber Extremismus, gegen Hass und gegen gesellschaftliche Ausgrenzung, egal von welcher Seite sie auch kommen mag, machen sie zu einer würdigen Kandidatin für dieses hohe Amt“, sagte Merz am Montag auf einer Pressekonferenz. Der Bundesvorstand sei seinem Vorschlag gefolgt.

Ilse Aigner zeichne sich durch „langjährige politische Erfahrung aus, durch ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft und durch ein ausgeprägtes Engagement für die parlamentarische Demokratie“, führte der Kanzler aus. Als Präsidentin des Bayerischen Landtags stehe sie für ein verantwortungsvolles Miteinander. „Ihre menschlichen Qualitäten, ihre persönliche große Empathie und ihre Offenheit sind allerbeste Voraussetzungen dafür, unser höchstes Staatsamt auszufüllen und in ihm unser Land und unsere Gesellschaft zu prägen.“

„Mit Ilse Aigner gewinnt die Bundesrepublik Deutschland eine Bundespräsidentin mit Würde und mit Herz, eine Bundespräsidentin, die zusammenführt, die Orientierung gibt und die Debatten anstoßen wird.“ Dafür hätte sie die charakterlichen Voraussetzungen, den Intellekt, die Nahbarkeit, den Charme und das Charisma. Laut dem Bundeskanzler sei es höchste Zeit, dass eine Frau Bundespräsidentin wird.

Merz sieht Demokratie in Gefahr

Der Nachfolger von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Bundesversammlung am 30. Januar 2027 gewählt. Diesem Tag komme eine besondere Verantwortung zu, betonte Merz. Denn Deutschlands politische Ordnung stehe „von Kräften im Inneren wie von außen“ unter Druck. „Die Bundesversammlung tritt zusammen in einer Zeit, die geprägt ist von geopolitischen Krisen, von zunehmenden Spannungen in unserer Gesellschaft und vom wachsenden Zuspruch für die extremistischen politischen Ränder.“

Aigner soll als neue Präsidentin das Land zusammenhalten, den Menschen nah sein und ihnen Orientierung sowie Halt geben. „Und dafür brauchen wir eine Persönlichkeit mit klarem Kompass, mit einer deutlich vernehmbaren Stimme. Wir brauchen eine Persönlichkeit, die sich auf die Unterstützung der breiten politischen Mitte unseres Landes stützen kann“, führte Merz aus.

Im Falle ihrer Wahl werde Aigner eine Bundespräsidentin, „die mit ihrer Bodenständigkeit, ihrer politischen Erfahrung und ihrer klaren Haltung für die Demokratie und für das gemeinschaftliche Wesen in unserem Land einstehen wird“, so der Kanzler. „Eine Bundespräsidentin, die Menschen zusammenführen kann, die Brücken zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu bauen vermag und die unserem Land eine glaubwürdige Stimme im Inland und im Ausland verleihen wird.“

Aigner: „Signal gegen populistische und extremistische Kräfte“

Aigner selbst beschrieb den Vorgang ihrer Kandidatur, durch den sich eine breite politische Mitte hinter ihr versammelt habe, als „wichtiges Signal gegen populistische und extremistische Kräfte in unserem Land“. Die Landtagspräsidentin wolle eine Kandidatin der starken Mitte sein. „Die Spaltung, sie wird vorangetrieben und der Konsens wird verächtlich gemacht. Ich mache Politik eben, um Gräben zu überwinden, um die Menschen auch zusammenzubringen, auch um diejenigen zu erreichen, die vielleicht das Gefühl haben, abseits zu stehen.“

Ihre politische Laufbahn sei „von einer großen Nähe zu den Menschen“ geprägt und das werde sich nicht ändern. „Meine Haltung ist eindeutig und wendet sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde.“

🔴 Jetzt live: Der Parteivorsitzende der CDU Deutschlands und Bundeskanzler Friedrich Merz MdB sowie Ilse Aigner MdL geben ein gemeinsames Pressestatement. https://t.co/dTv18jw9P9 — CDU Deutschlands (@CDU) November 9, 2026

Bayerische Landtagspräsidentin gegen die AfD

Die Politikerin ist seit 2013 Mitglied des Bayerischen Landtages und seit 2018 dessen Präsidentin (JF berichtet). In dieser Funktion griff Aigner immer wieder die AfD-Fraktion an, etwa in der letzten Sitzung des Landtages vor der Weihnachtspause 2025. Konkret ging es um den österreichischen Kabarettisten und Autor Gerald Grosz, der auf Einladung der AfD im Landtag zu Gast war. Aigner forderte, dass es keine Gäste geben dürfe, die über Scheindemokratie fabulieren und Repräsentanten der Demokratie beleidigen würden.

Zudem griff Aigner in das Schlusswort der AfD zur Sommerpause 2025 ein, das traditionell die größte Oppositionsfraktion halten darf. „Die Vorsitzende der AfD-Fraktion hat diese Gepflogenheit heute in eklatanter Weise missbraucht, sie hat rechtsextremistische Thesen geäußert und damit ihre Vertreter-Rolle für alle anderen Oppositionsparteien verwirkt“, schrieb die Präsidentin in einer Mitteilung. „Nach mehrfachen vergeblichen Ermahnungen, zur Tradition der Schlussworte zurückzukehren, habe ich der Abgeordneten Ebner-Steiner das Wort entzogen.“

Zudem warf sie Anfang 2025 der AfD-Chefin Alice Weidel vor, durch falsche Behauptungen gezielt die deutsche Geschichte umzudeuten. Weiter unterstellte sie den Abgeordneten, die im vergangenen Jahr im ersten Wahlgang nicht für Merz als Bundeskanzler gestimmt hatten (JF berichtete), sich zu Handlangern der AfD zu machen. In einer Festrede an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität dieses Jahr warf sie indirekt der Partei vor, bewusst Ängste in Deutschland zu schüren. (mas)