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Entscheidung gefallen: Merz schließt sich Söder an: Aigner soll Bundespräsidentin werden

Entscheidung gefallen: Merz schließt sich Söder an: Aigner soll Bundespräsidentin werden

Entscheidung gefallen: Merz schließt sich Söder an: Aigner soll Bundespräsidentin werden

Ilse Aigner (links) mit dem Ehepaar Charlotte und Friedrich Merz im Juli bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth.
Ilse Aigner (links) mit dem Ehepaar Charlotte und Friedrich Merz im Juli bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth.
Ilse Aigner (links) mit dem Ehepaar Charlotte und Friedrich Merz im Juli bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Foto: picture alliance / Alexander Schuhmann
Entscheidung gefallen
 

Merz schließt sich Söder an: Aigner soll Bundespräsidentin werden

Die neue Bundespräsidentin steht so gut wie fest. Nachdem CSU-Chef Söder seit Wochen für Ilse Aigner trommelt, blieb dem CDU-Chef nun keine Wahl mehr: Merz schließt sich an. Auch SPD und Grüne sind im Boot.
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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz hat offiziell angekündigt, dem Parteivorstand und dem Präsidium der CDU am Montag die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar vorzuschlagen. Das berichtet die dpa unter Berufung auf Teilnehmer des heutigen Abendessens im CDU-Vorstand.

Der Chef der Christdemokraten übernimmt damit den seit Wochen ausgesprochenen Vorschlag seines CSU-Kollegen Markus Söder. Für Aigner hatten sich bereits seit Wochen auch SPD und Grüne ausgesprochen. Sie schätzen die 61-Jährige für ihre klare Haltung gegen die AfD.

Lesen Sie die Hintergründe, warum Merz keine Wahl mehr blieb, für Aigner zu sein

Merz hatte mit einem eigenen angekündigten Vorschlag zu lange gewartet und damit die Hoheit über das Verfahren verloren. Immer mehr CDU-Politiker, darunter auch Ministerpräsidenten, hatten zuletzt Aigner unterstützt. So blieb Merz kaum noch Spielraum, zumal sich keine Kandidatin aufdrängte. Dennoch ist es ein Imageverlust für ihn, dass nicht er, sondern Söder die erste Frau als Staatsoberhaupt durchgesetzt hat.

Große Mehrheit für Aigner

Der Kanzler hatte monatelang auf dem Vorschlagsrecht seiner Partei beharrt, sich zuletzt für eine Frau ausgesprochen, aber trotz mehrerer Favoritinnen keinen Namen genannt. Im Gespräch waren demnach Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Familienministerin Karin Prien und die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Claus.

Mehrheit für Aigner: Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar den Bundespräsidenten. Grafik JF
Mehrheit für Aigner: Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar den Bundespräsidenten. Grafik JF

Aigner wäre nicht nur die erste Frau in der Geschichte Deutschlands, die Staatsoberhaupt wird, sondern auch die erste CSU-Politikerin. Am 30. Januar stimmt die Bundesversammlung ab. Eine Mehrheit für die gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin gilt als sicher. Union, SPD und Grüne verfügen in dem Gremium über 875 bis 882 der insgesamt 1.260 Delegierten. (fh)

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Ilse Aigner (links) mit dem Ehepaar Charlotte und Friedrich Merz im Juli bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Foto: picture alliance / Alexander Schuhmann
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