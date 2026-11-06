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Es läuft auf Aigner zu: So hat sich Merz bei der Bundespräsidenten-Frage verzockt

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Bundespräsidenten-Kandidatin wider Willen? Friedrich Merz und Ilse Ainger beim CSU-Parteitag vor zwei Wochen.
Bundespräsidenten-Kandidatin wider Willen? Friedrich Merz und Ilse Ainger beim CSU-Parteitag vor zwei Wochen.
Kandidatin wider Willen? Friedrich Merz und Ilse Ainger beim CSU-Parteitag vor zwei Wochen. Foto: picture alliance / Stephan Goerlich
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So hat sich Merz bei der Bundespräsidenten-Frage verzockt

Kann der Kanzler am Sonntag noch eine andere Bundespräsidenten-Kandidatin vorschlagen als Ilse Aigner? Durch sein Zögern hat Merz kaum noch einen Ausweg, will er nicht eine Niederlage kassieren. Aber er ist als Sturkopf bekannt.

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Kandidatin wider Willen? Friedrich Merz und Ilse Ainger beim CSU-Parteitag vor zwei Wochen. Foto: picture alliance / Stephan Goerlich
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