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Nach Gen-Z-Krawallen: Merz ernennt „Jugendbeauftragte“ – und verspricht harte Strafen für Randalierer

Nach Gen-Z-Krawallen: Merz ernennt „Jugendbeauftragte“ – und verspricht harte Strafen für Randalierer

Nach Gen-Z-Krawallen: Merz ernennt „Jugendbeauftragte“ – und verspricht harte Strafen für Randalierer

Weitgehend blieben die Proteste der Initiative 'Gen Z regelt' in NRW friedlich. Allerdings wurde in einigen Städten immer wieder Pyrotechnik gezündet. In Köln hatte die Polizei sogar einen Demozug wegen Pyrotechnik und Vermummung abgesagt. Bei der Auflösung der Versammlung kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte unter anderem Wasserwerfer ein. Köln, 31.10.2026
Weitgehend blieben die Proteste der Initiative 'Gen Z regelt' in NRW friedlich. Allerdings wurde in einigen Städten immer wieder Pyrotechnik gezündet. In Köln hatte die Polizei sogar einen Demozug wegen Pyrotechnik und Vermummung abgesagt. Bei der Auflösung der Versammlung kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte unter anderem Wasserwerfer ein. Köln, 31.10.2026
Bei einer Demonstration in Köln wird ein Merz-Pappaufsteller verspottet: Bundeskanzler setzt auf Dialog und Abschreckung. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Adolph/Geisler-Fotop (Symbolbild)
Nach Gen-Z-Krawallen
 

Merz ernennt „Jugendbeauftragte“ – und verspricht harte Strafen für Randalierer

Bundeskanzler Merz kündigt Konsequenzen nach den bundesweiten sogenannten Jugendprotesten an: Einerseits brauche es eine neue „Jugendbeauftragte“, andererseits sollten Randalierer hart bestraft werden.
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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will Bundesfamilienministerin Karin Prien (ebenfalls CDU) zu einer neuen „Jugendbeauftragten“ machen, die sich hauptsächlich um die Sorgen der jungen Generation kümmern soll. Prien werde die Gespräche mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen „jetzt weiterführen und vertiefen“, heißt es in Auszügen seiner kommenden Rede bei der CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz, die der Bild-Zeitung vorliegen. Es sei klar, dass „wir der jungen Generation nicht die Lasten aufbürden können, die eine alternde Gesellschaft nun einmal mit sich bringt“, betonte der Kanzler. „Deswegen machen wir eine Rentenreform für die Jungen, wir sorgen uns um unsere Sicherheit, und wir bereiten unsere Wirtschaft auf die digitale Zukunft vor.“

Merz betonte mit Blick auf die Interessen junger Bürger, dass sämtliche aktuellen Maßnahmen seiner Regierung als Teil eines neuen Generationenvertrags konzipiert seien. Das betreffe Themen wie Gesundheit und Rente, den Haushalt, die Arbeitswelt und die Wohnungsbau-Politik. „Ja, wir haben Defizite, gerade beim Thema Wohnen. Und wir müssen die Haushalte entlasten, damit die Länder mehr in Bildung investieren können. All die Themen stehen ganz oben auf unserer Arbeitsliste“, versprach der CDU-Vorsitzende.

Merz lobt Polizeiarbeit als „vorbildlich“

Der Großteil der Proteste am vergangenen Sonntag sei friedlich verlaufen, zeigte sich Merz erfreut und betonte: „Ich nehme vor allem eine positive Botschaft vom Wochenende mit: Die junge Generation ist politisch und sie sorgt sich um ihre Zukunft.“ Deshalb tue die Bundesregierung alles dafür, den jungen Generationen „ein ordentlich geführtes Land zu übergeben“.

Scharfe Kritik äußerte er an den Randalierern. „Gewalt hat auf unseren Straßen nichts zu suchen, und meine Regierung wird hier keine Toleranz zeigen. Wer Polizisten und Einsatzkräfte angreift und Geschäfte plündert, greift unsere Freiheit an, verhöhnt die Gesellschaft und die berechtigten Interessen der jungen Leute.“ Die Straftäter werden „die Härte des Gesetzes spüren“, versprach der 70jährige.

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Die Polizei habe auf die Ausschreitungen „vorbildlich reagiert“, betonte der Bundeskanzler. (st)

Bei einer Demonstration in Köln wird ein Merz-Pappaufsteller verspottet: Bundeskanzler setzt auf Dialog und Abschreckung. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christopher Adolph/Geisler-Fotop (Symbolbild)
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