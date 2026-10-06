Merz droht Brüssel mit Scheitern des Zwei-Billionen-Haushalts

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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat im Streit um den nächsten EU-Haushalt erstmals offen mit einem Scheitern der Verhandlungen gedroht. Die Bundesregierung verlangt, den von Brüssel geplanten Etat um mehrere hundert Milliarden Euro zu kürzen.

„Keinen neuen Finanzrahmen zu haben, ist für Deutschland die finanziell mit Abstand günstigste Lösung“, sagte Merz nach einem Treffen mit dem litauischen Ministerpräsidenten Mindaugas Sinkevičius in Berlin.

Deutschland ist der größte Nettozahler der Europäischen Union und zahlt damit deutlich mehr in den EU-Haushalt ein, als es aus Brüssel zurückerhält. Die EU-Kommission will für die Jahre 2028 bis 2034 knapp zwei Billionen Euro zur Verfügung stellen. Inflationsbereinigt entspricht das rund 1,76 Billionen Euro zu Preisen von 2025. Der Haushalt soll unter anderem Verteidigung, Landwirtschaft, Strukturförderung und neue europäische Förderprogramme finanzieren.

Sechs Länder verlangen Kürzungen

Merz fordert gemeinsam mit Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland und den Niederlanden eine Kürzung des Entwurfs um mehrere hundert Milliarden Euro. Damit stehen mehrere der wichtigsten Nettozahler den Plänen der Kommission gegenüber.

Der Kanzler machte zugleich deutlich, dass er eine Einigung weiterhin anstrebt. Ein Scheitern würde die „Handlungsfähigkeit Europas stark einschränken“, sagte Merz. Sein Ziel bleibe daher ein Abschluss der Verhandlungen bis zum Jahresende.

Dafür müssen sich allerdings alle 27 EU-Staaten einigen. Der Finanzrahmen wird vom Rat einstimmig beschlossen und benötigt anschließend die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Vor allem Staaten, die mehr Mittel aus dem EU-Haushalt erhalten als sie einzahlen, widersetzen sich bislang größeren Kürzungen.

Ohne Einigung gelten die Grenzen von 2027 weiter

Kommt bis Ende 2027 kein neuer Finanzrahmen zustande, steht die EU allerdings nicht ohne Haushalt da. Nach Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden dann die Ausgabenobergrenzen und Bestimmungen des letzten Jahres des bisherigen Finanzrahmens weitergeführt. Die von der Kommission geplante Ausweitung des Budgets könnte damit zunächst nicht umgesetzt werden.

Genau darauf zielt Merz’ Warnung. Während Deutschland bei einem deutlich größeren Finanzrahmen mit höheren Belastungen rechnen müsste, würde bei einer Verlängerung der bisherigen Obergrenzen zunächst das Niveau des Jahres 2027 maßgeblich bleiben.

Ob es bis Jahresende zu einer Einigung kommt, ist offen. Litauens Regierungschef Sinkevičius zeigte sich nach Gesprächen in Brüssel zurückhaltend. Die Positionen der Mitgliedstaaten lägen weit auseinander. Eine Verständigung wäre für ihn eine „gute Weihnachtsbotschaft“. (rr)