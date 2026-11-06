Merz beugt sich mit Aigner offenbar Kandidatenwunsch Söders

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BERLIN. Die Union hat sich offenbar auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidenten-Kandidatin festgelegt. Laut Informationen der Bild-Zeitung wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Aigners Kandidatur am Sonntag im Kanzleramt bei einem Treffen aller Landtags-Fraktionsvorsitzenden der CDU bekanntgeben.

Den entscheidenden Anstoß für Aigners Kandidatur für das höchste Staatsamt hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits im April gegeben. „Die Union wird nach dem Sommer einen Vorschlag machen“, kündigte der 59jährige damals an. „Wenn Ilse Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung.“ Zu dieser Zeit befand sich der Kanzler auf einer Dienstreise in Zypern und wurde von Söder überrumpelt.

Für Merz wäre es die nächste persönliche Niederlage

Auf seiner Asien-Reise wollte sich Merz noch nicht auf Aigner festlegen, hatte aber auch noch keinen Gegenkandidaten genannt. Im Zuge des CSU-Parteitags tauchte schließlich der Name Ines Claus (CDU) auf, die Merz aufgrund ihres abgeschlossenen Jura-Studiums als geeignete Person für das Amt des Bundespräsidenten ansah.

Doch außerhalb ihres Bundeslandes ist die hessische Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten kaum jemandem bekannt gewesen. Zudem erntete Aigner auf dem Parteitag der Christsozialen viel Applaus und gilt in der Union als beliebt.

Sollte Merz nun die Kandidatur Aigners verkünden, würde er zwar dem Vorschlagsrecht der CDU gerecht werden. Allerdings wäre es eine persönliche Niederlage für den Kanzler, da sein ursprünglicher Widerstand gegen die oberbayerische CSU-Politikerin somit verpufft wäre.

Aigner ist als AfD-Gegnerin bekannt

In der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt im Januar wählt, ist die Union auf weitere Stimmen angewiesen. Linke Parteien wie die SPD und die Grünen hatten sich bereits in der Vergangenheit wohlwollend über die mutmaßliche Unionskandidatin geäußert – nicht zuletzt, weil sie eine Frau ist. Womöglich aber auch, weil die 61jährige sich immer wieder im Bayerischen Landtag als scharfe Gegnerin der AfD geriert und Abgeordneten der Blauen etwa das Mikrofon abgestellt hatte (JF berichtete).

Aigner wäre die erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik, die das Bundespräsidentenamt bekleiden würde. Sie würde auf Frank-Walter Steinmeier folgen, der nach zehn Jahren aus dem Amt scheidet. (rsz)