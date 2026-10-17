Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union zum Rücktritt aufgefordert

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BONN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Deutschlandtag der Jungen Union eine scharfe Warnung an die eigenen Parteifreunde gerichtet. Mit Blick auf die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt erklärte der CDU-Vorsitzende am Samstag: „Wer aus unseren Reihen der Meinung ist, solche Leute in Staatsämter wählen zu sollen, der hat in der CDU Deutschland nichts, aber auch gar nichts zu suchen.“

Merz bekräftigte vor den Delegierten auch seine Ablehnung jeder Zusammenarbeit mit der AfD. Die Partei wolle Deutschland nach rechts außen verändern, sagte er. Zugleich griff der Kanzler SPD und Grüne ungewöhnlich scharf an, weil sie in Berlin mit der Linkspartei über eine gemeinsame Regierung verhandeln.

Merz läuft beim #Deutschlandtag ein zu Yung Lean. ,,I know it may hurt. But it won’t last forever. And on and on and on and on‘‘ 😬 https://t.co/6BObD3iQoL — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) October 17, 2026

Merz warnt vor „Linksradikalen“ in Berlin

„Hört auf damit, was ihr da in Berlin auf dem Wege seid, anzuzetteln“, rief Merz unter großem Beifall in den Saal. Wer die politische Mitte stärken und die Demokratie schützen wolle, dürfe mit solchen Linksradikalen keine Gespräche führen und schon gar keine Koalition eingehen. Eine Zusammenarbeit sei „nicht zulässig zum Schutze unserer Demokratie“.

Besonders empörte sich der Kanzler über den Streit um das Existenzrecht Israels innerhalb der Berliner Linkspartei. Dass dessen Anerkennung überhaupt erst Gegenstand einer Vereinbarung zwischen möglichen Koalitionspartnern werden müsse, zeige, dass die moralischen Maßstäbe in Deutschland „langsam ins Rutschen geraten“ seien. Die Anerkennung Israels müsse selbstverständlich sein und dürfe nicht zur Verhandlungsmasse werden.

Hintergrund ist die Auseinandersetzung um die neugewählte Linken-Abgeordnete Vanessa Emde. Die Politikerin aus Neukölln hatte erklärt, Staaten hätten kein Existenzrecht, sondern nur Menschen. Obwohl sie inzwischen eine Erklärung ihrer Fraktion zum Schutz jüdischen Lebens und zum Existenzrecht Israels unterzeichnet hat, bekräftigte sie am Donnerstag ihre bisherigen Aussagen. „Ich nehme keine einzige dieser Aussagen zurück“, sagte Emde in einem Instagram-Video. Die Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und Linken waren wegen des Streits zwischenzeitlich unterbrochen worden. Inzwischen werden sie fortgesetzt. Die Linken-Fraktionsspitze hat sich von Emde distanziert und erklärt, mit ihr bestehe derzeit keine gemeinsame Arbeitsgrundlage.

🚨 BREAKING 🚨 Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union geht ein JU-Mitglied ans Mikrofon und zerlegt Friedrich Merz: „Nehmen Sie Ihren Dienstwagen, fahren Sie zum Bundespräsidenten und bitten um Ihre Entlassung – Ihre Umfragewerte haben Liz-Truss-Niveau!“ Schallendes Gelächter. https://t.co/TNtNVKPVAA — DavidGegenGoliath (@_david_brg) October 17, 2026

JU-Delegierter fordert Merz zum Rücktritt auf

Trotz der kämpferischen Rede musste sich Merz auch Kritik aus den eigenen Reihen anhören. In der anschließenden Fragerunde warf ihm der bayerische JU-Delegierte Jan Pfadenhauer vor, seinen großen Ankündigungen zu selten Taten folgen zu lassen.

„Ihre Reden sind eigentlich immer sehr gut und die Ankündigungen, die Sie darin machen, sind auch immer sehr gut. Die Frage ist nur, was machen Sie dann am Ende?“, sagte Pfadenhauer laut Bild. Er könne verstehen, dass viele Menschen das Vertrauen in den Bundeskanzler verloren hätten.

Anschließend forderte der Delegierte Merz offen zum Rücktritt auf: „Wenn Ihnen Ihr Land und Ihre Partei so am Herzen liegt, nehmen Sie Ihren Dienstwagen, fahren Sie zum Bundespräsidenten – und bitten um Ihre Entlassung.“ Anders als die Angriffe des Kanzlers auf die Linkspartei erhielt diese Forderung allerdings nur wenig Applaus. Merz war zuvor für seine Rede mit 53 Sekunden Beifall bedacht worden.

Merz lehnt Minderheitsregierung entschieden ab

Der Kanzler bekannte sich ungeachtet der jüngsten Spannungen erneut zur schwarz-roten Bundesregierung. Spekulationen über eine Minderheitsregierung erteilte er eine deutliche Absage. Solche Gedankenspiele gefährdeten nicht nur die Zukunft Deutschlands, sondern auch die Existenz der CDU. Die Bundesrepublik brauche stabile politische Mehrheiten.

Zugleich wies Merz die Vorwürfe von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zurück. Sie hatte der Union einen „unmenschlichen“ Umgang mit der zurückgetretenen Arbeitsministerin Bärbel Bas vorgeworfen. Er werde alles tun, um die Koalition zusammenzuhalten, sagte Merz. Das bedeute jedoch nicht, jede Anschuldigung hinzunehmen. „Diese Herabsetzung akzeptieren wir nicht.“ Auch bei der umstrittenen Rentenreform blieb der Bundeskanzler auf Konfrontationskurs. Die Vorschläge der Rentenkommission sollten nach seinem Willen noch in diesem Jahr vom Kabinett beschlossen werden. Dazu gehört die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Die SPD und drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten lehnen diesen Schritt bislang ab.

Merz warnte seine Partei vor den Folgen ausbleibender Reformen. Gelinge es der Bundesregierung bis zur nächsten Bundestagswahl nicht, die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen und die sozialen Sicherungssysteme dauerhaft zu stabilisieren, werde die CDU bei der Wahl keine Chance haben. An der Notwendigkeit grundlegender Veränderungen änderten auch schlechte Wahlergebnisse nichts, erklärte der Kanzler. (rr)