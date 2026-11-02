Merkel setzt Ostdeutsche mit Syrern gleich, die drei Jahre hier sind

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LEIPZIG. Mit einem historisch unrichtigen Vergleich hat die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für Aufsehen gesorgt. „Da wird nicht gefragt: ‚Bist du erst aus der DDR später dazugekommen, oder bist du vielleicht als Syrer erst vor drei Jahren dazugekommen?’ Alle deutschen Staatsbürger sind das Volk“, behauptete sie am Sonntag.

Der offensichtliche Hintergrund von Merkels Aussage: Unter der Ampel-Regierung konnten Migranten bereits nach drei Jahren eingebürgert werden, darunter waren Zehntausende, die die damalige Kanzlerin seit 2015 unkontrolliert ins Land ließ. Was sie aber verdrehte: Bewohner der DDR hatten seit Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft. Niemand musste in der Bundesrepublik um Asyl bitten, wenn er vor dem SED-Regime floh.

Merkel hielt die Rede am Sonntag bei der Verleihung des Internationalen Mendelssohn-Preises, den ihr im Leipziger Gewandhaus der Oberbürgermeister der sächsischen Stadt, Burkhard Jung (SPD), verlieh. Dieser betonte, Merkel habe sich stets von der humanistischen Idee leiten lassen und als frühere Bundeskanzlerin höchste Verantwortung übernommen.

Merkel erhält den 18. Preis

Es war der 18. Preis bzw. Orden, den die 72-Jährige seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft erhielt. Zuletzt vor vier Wochen hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ihr den Hermann-Ehlers-Preis überreicht (JF berichtete). Auch er lobte die Migrationspolitik der Kanzlerin, durch die mehrere Millionen Ausländer ins Land kamen, die inzwischen zum nicht unerheblichen Teil den deutschen Pass haben.

In diesem Zusammenhang warnte Merkel in Leipzig nun vor „Spaltungsversuchen“ der Bevölkerung durch „populistische Parteien“. Diese versuchten nach ihren Worten die Würde des Menschen aufzuteilen: „Da gibt es das Volk und dann gibt es die Eliten und dann gibt es die, die sind erst ganz kurz Staatsbürger, und dann gibt es die, die sind schon ein bisschen länger Staatsbürger, und man versucht abzuschichten, man versucht, Hass zu schüren, man versucht, zu unterscheiden und damit Neid hervorzurufen“, erklärte Merkel. (fh)