Merkel erhält Preis für Solidarität und spricht über erneute Kanzlerkandidatur

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AUGSBURG. Die Satirikerin Sarah Bosetti hat Angela Merkel bei einer Preisverleihung für ihren Umgang mit der Migration gelobt und als Kandidatin für die nächste Bundestagswahl vorgeschlagen. „Wir haben es jetzt eine Weile mit einem Mann als Bundeskanzler versucht – ganz ehrlich: Hat nicht geklappt“, sagte sie am Freitag bei der Verleihung des Elisabeth-Preises der Caritas an die frühere CDU-Regierungschefin.

In ihrer Laudatio stellte Bosetti einen Zusammenhang zwischen Merkels Einsatz für andere und der Ablehnung ihrer Person her.

„Frau Merkel bekommt diesen Preis für ihren Einsatz für Solidarität, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander. Frau Merkel bekommt diesen Preis also für das, wofür sie am meisten gehasst wird.“ Die Menschen hätten Merkel sowohl ihre Losung „Wir schaffen das“ als auch ein tief ausgeschnittenes Kleid übel genommen, erklärte Bosetti. Das Kleid habe daran erinnert, dass Merkel kein Mann sei – „ein Umstand, den sie zuvor mit aller Kraft zu verdrängen versucht hatten“.

Merkel schließt weitere Kandidatur aus

Die Altkanzlerin wies den Vorschlag einer politischen Rückkehr zurück. „Auch Satirikerinnen und Satiriker haben nicht immer die Kraft, Wünsche zur Realität zu bringen“, entgegnete sie. Eine weitere Kandidatur schließe sich aus. Das müsse sie angesichts der vielen verbreiteten Falschmeldungen ausdrücklich sagen.

Der Caritasverband für die Diözese Augsburg ehrte Merkel im Goldenen Saal des Rathauses für Solidarität, Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Direktor Markus Müller begründete die Entscheidung mit der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Ausgezeichnet werde „eine Haltung, die Brücken baut statt Mauern“.

Merkel rief in ihrer Rede zu Kompromissbereitschaft und Rücksicht auf unterschiedliche Bedürfnisse auf. Auch angesichts technischer Entwicklungen wie künstlicher Intelligenz brauche es weiterhin Menschen, die Empathie zeigten. Entscheidend sei, nicht nach der effizientesten Lösung zu suchen, sondern nach derjenigen, „die für den anderen Menschen die beste ist“. (rr)