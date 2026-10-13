Mehrheit will weniger Ukraine-Unterstützung

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BERLIN. Eine Mehrheit der Deutschen lehnt eine Unterstützung der Ukraine ab. 53 Prozent der Bundesbürger gaben laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa an, sich eine „(eher) geringere“ finanzielle Unterstützung für Kiew zu wünschen. 23 Prozent wünschen sich eine etwa gleich starke Zahlung an das osteuropäische Land, neun Prozent finden, Deutschland sollte mehr Geld dorthin senden.

Die Antworten der Bürger fielen je nach eigener Parteienpräferenz sehr unterschiedlich aus. So finden unter Wählern des BSW 78 Prozent, die Ukraine sollte weniger unterstützt werden als bisher – das ist der höchste Wert nach Wählergruppe, gefolgt von der AfD mit 77 Prozent. Die größte Bereitschaft, Kiew mehr Geld zu senden als bisher, gibt es unter Grünen-Wählern, hier sprechen sich 18 Prozent für eine stärkere finanzielle Unterstützung aus.

Zwei Prozent der BSW-Wähler wünschen sich mehr Geld für die Ukraine – das ist der geringste Wert unter allen Parteianhängern. Wähler der AfD und der Linkspartei fordern das jeweils zu sieben Prozent.

Das Insa-Institut stellte auch die Sonntagsfrage. Hier liegt die AfD mit 30 Prozent zwar deutlich vor der zweitplatzierten Union, die auf 18,5 Prozent kommt, verliert jedoch 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage. Die Union konnte sich in diesem Zeitraum hingegen um einen Prozentpunkt verbessern. Die SPD steht derzeit bei 13,5 Prozent und verliert einen Prozentpunkt seit der letzten Insa-Erhebung. Die Grünen verlieren zwar ebenfalls 0,5 Prozentpunkte, wären aber mit 14 Prozent weiterhin drittstärkste Kraft im Bund.

Einen leichten Verlust um 0,5 Prozentpunkte verzeichnet die Linkspartei, die nun auf zehn Prozent kommt. Das BSW (3,5 Prozent) und die FDP (4,5 Prozent) würden, wenn heute Bundestagswahlen wären, den Einzug ins Parlament erneut verpassen.

Schwere Zeiten für Schwarz-Rot erwartet

Große Einigkeit unter den Befragten herrscht über die Frage, welche Parteien künftig stärker werden und welchen schwere Zeiten bevorstehen. So gaben 52 Prozent an, zu glauben, die AfD werde in den nächsten zwölf Monaten (eher) stärker werden – das ist mit Abstand der höchste Wert vor der zweitplatzierten Linkspartei, der 22 Prozent eine Verstärkung zutrauen. Die Grünen und das BSW sehen jeweils 14 Prozent im Aufwind, SPD und Union trauen acht Prozent eine Verbesserung zu. Die FDP wird in den kommenden zwölf Monaten laut sieben Prozent der Bürger wachsen.

Verheerende Zukunftsaussichten prognostizieren die Befragten den beiden Volksparteien CDU/CSU und SPD. So glauben 60 Prozent der Bürger, die Union werde sich in den kommenden zwölf Monaten demoskopisch verschlechtern, von der SPD denken das 47 Prozent. Lediglich 15 Prozent denken, dass es mit der AfD bergab geht – mit Abstand der niedrigste Wert unter allen Parteien. (st)