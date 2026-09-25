Medienanstalt will doch nicht gegen „Ungeskriptet“-Moderator vorgehen

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DÜSSELDORF. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen hat sich dagegen entschieden, ein Verfahren gegen Ben Berndt und seinen Podcast „Ungeskriptet“ einzuleiten. Die Behörde hatte ihn aufgefordert, sein Gespräch mit dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke nachträglich zu bearbeiten (JF berichtete). In den Passagen zu seiner Verurteilung wegen der Losung „Alles für Deutschland“ sah sie Falschaussagen, die vom Moderator eingeordnet werden müssten. Nun schreibt die Medienanstalt, die Einordnung sei im Zuge der öffentlichen Debatte „umfassend aufgearbeitet“ und richtiggestellt worden.

Höcke hatte in einer Folge des „Ungeskriptet“-Podcasts seine Sicht auf das Verfahren dargestellt. Demnach habe keiner gewusst, dass „Alles für Deutschland“ eine Parole der SA gewesen sei. „Die SA hatte kein Motto“, sagte er. Die Gerichtsentscheidung gegen ihn in diesem Zusammenhang bezeichnete er folglich als „Fehlurteil“. Mitte Juni hatte die Landesmedienanstalt diese Passage als Falschaussage moniert und die für den Podcast zuständige Produktionsfirma um eine Stellungnahme gebeten, ob diese um eine Erläuterung ergänzt würde.

Medienanstalten gehen nicht nur gegen „Ungeskriptet“ vor

Berndt machte daraufhin den Vorgang öffentlich. „Der Staat will mich zensieren. Da habt ihr euch den Falschen ausgesucht“, schrieb er dazu auf X. In einem Video auf der Plattform las er aus dem Schreiben vor und spottete über den Slogan der Behörde. Die Landesanstalt wirbt mit dem Satz: „Der Meinungsfreiheit verpflichtet.“

Da die Landesmedienanstalt den Podcast als journalistisch-redaktionelles Angebot einstuft, untersteht „Ungeskriptet“ der Sorgfaltspflicht gemäß dem Medienstaatsvertrag. Seit 2020 gilt er auch für „Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten“, darunter Podcasts und Onlineportale. Zudem hatten die unterzeichnenden Bundesländer „anerkannte journalistische Grundsätze“ und deren Kontrolle durch die insgesamt 14 Medienanstalten im Vertrag verankert.

Im August 2024 hatte die nordrhein-westfälische Medienbehörde auf dieser Basis auch das Online-Magazin „Multipolar“ aufgefordert, Änderungen in Artikeln zur Corona-Politik vorzunehmen. Dazu zählte unter anderem die Berichterstattung über die RKI-Protokolle. Bundesweit verschickten die Landesmedienanstalten mindestens 94 solche Hinweisschreiben, wie eine Recherche der JUNGEN FREIHEIT ergab. 114 Beiträge wurden von den Medienbetreibern daraufhin ihrerseits überarbeitet oder gelöscht. (kuk)