Mecklenburg-Vorpommern: AfD und SPD legen zu / CDU rutscht immer weiter ab

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SCHWERIN. Während die SPD weiter steigt, stürzt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern immer weiter ab. Laut einer aktuellen Insa-Umfrage sinken die Christdemokraten um einen weiteren Prozentpunkt und kommen auf sieben Prozent, berichtet der Nordkurier am Donnerstag. Dagegen steigen die Sozialdemokraten im Vergleich zur vergangenen Umfrage von Infratest-dimap um einen Prozentpunkt auf 33 Prozent.

Auch die AfD steigt um einen Prozentpunkt und erreicht 36 Prozent. Die Differenz von drei Prozentpunkten zwischen der Partei der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der des Ministerpräsidentenkandidaten Leif-Erik Holm (AfD) bleibt damit unverändert.

SPD kann knapp mit Linkspartei und Grünen regieren

Die Linkspartei liegt unverändert bei elf Prozent sowie die Grünen bei fünf Prozent und das BSW bei vier Prozent. Die FDP wird unter der Rubrik „Sonstige“ eingeordnet, die insgesamt vier Prozent der Stimmen sammelt.

Der Umfrage nach könne die SPD eine Mehrheit im Parlament gemeinsam mit der Linkspartei und den Grünen erhalten. Von den 71 Sitzen käme Rot-Rot-Grün insgesamt auf 38 und hätte somit eine knappe Mehrheit von zwei Abgeordneten. Die CDU und die AfD kämen gemeinsam nur auf 33 Sitze und würden damit die Mehrheit verfehlen. (mas)