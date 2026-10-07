Massiver Anstieg bei Kriegsdienstverweigerung

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BERLIN. Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ist in diesem Jahr stark angestiegen. Von Januar bis August seien insgesamt 12.102 solcher Begehren auf Kriegsdienstverweigerung eingegangen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dem RND. Die Hälfte der Anträge stamme allein aus den Monaten Juli und August, hieß es weiter. 2024 gab es insgesamt 2.249 Anträge. 2025 waren es bereits 3879. Somit gingen allein bis August dieses Jahres mehr als dreimal so viele Anfragen ein wie im gesamten Vorjahr.

Seit Januar 2026 schickt die Bundeswehr Fragebögen zur Wehrerfassung an 18jährige. Ziel ist es, potentielle Interessenten für den Wehrdienst zu erfassen. Für Männer ist die Teilnahme an dem Erfassungsprogramm verpflichtend. Die Ableistung des Wehrdienstes bleibt jedoch freiwillig.

Neben Ungedienten können sich auch aktive Soldaten und Reservisten vom Dienst an der Waffe befreien lassen, wenn sie ihren Gesinnungswandel überzeugend darlegen können. „Unabhängig von der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht bleibt das Recht, den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes zu verweigern, bestehen“, betonte die Sprecherin des Bundesamtes.

Bei zu vielen Kriegsdienstverweigerungen kommt eine Bedarfswehrpflicht

Ziel der Bundeswehr ist es, bis 2035 die Truppenstärke auf 260.000 zu vergrößern, um die Anforderungen der Nato zu erfüllen. Ende August zählte die Bundeswehr 186.356 Soldaten. Allein 20.000 neue Rekruten werden jährlich benötigt, um das Ausscheiden von Zeitsoldaten und Pensionisten auszugleichen.

Obwohl Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an der Freiwilligkeit des Wehrdienstes festhalten will, besteht die CDU darauf, eine Bedarfswehrpflicht einzuführen, sollten die Zielwerte nicht erreicht werden. Die angestrebten Zahlen für 2026 von 186.000 bis 190.000 Soldaten sind aktuell, wenn auch knapp, erreicht. (ng)