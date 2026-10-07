Mario Voigt kapituliert im Prozess gegen Doktor-Aberkennung

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ERFURT. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat angekündigt, nicht mehr gegen die Aberkennung seines Doktorgrades durch die TU Chemnitz rechtlich vorzugehen. Damit wolle er „Klarheit fürs Land“ schaffen, teilte er am Mittwochvormittag mit. „Ein Rechtsstreit, der sich über Jahre und mehrere Instanzen ziehen kann, der fordert Zeit, Energie und Aufmerksamkeit.“ Dagegen gehöre seine „ganze Kraft“, seine Energie und Aufmerksamkeit den Bürgern Thüringens. „Ich möchte mich ohne irgendwelche Abstriche darauf konzentrieren, was vor uns liegt.“

Zudem begründete Voigt seinen Schritt mit den „neuen Mehrheitsverhältnissen im Thüringer Landtag“. „Die Härte der politischen Auseinandersetzung verlangt vollen Einsatz – und verlangt auch einiges von meiner Familie ab.“ Seit dem Zerfall der BSW-Fraktion im Landtag verfügt seine Koalition aus CDU, SPD und der von Katja Wolf gegründeten Fraktion „Thüringen gerecht“ nur noch über 39 Sitze im 88köpfigen Parlament. Damit ist die Minderheitsregierung von der Linkspartei abhängig, die über zwölf Abgeordnete verfügt (JF berichtete).

Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT bestätigte das Verwaltungsgericht Chemnitz die Rücknahme der Klage Voigts. „Das gerichtliche Verfahren wird nunmehr eingestellt“, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Offen bleibt hingegen, ob die Quadriga-Hochschule dem CDU-Politiker seine Professur entzieht. Dort war er bis zu seiner Wahl zum Ministerpräsidenten als Hochschullehrer für Digitale Transformation und Politik tätig und ist seitdem beurlaubt. Eine Antwort auf die entsprechende JF-Anfrage steht derzeit aus.

Voigt stand auch wegen KI-Reden in der Kritik

Der AfD-Landeschef in Thüringen, Björn Höcke, bekräftigte unterdessen seine Rücktrittsforderung an Voigt. „Wer nach dieser Affäre den Rücktritt verweigert und so tut, als sei nichts geschehen, hat sich von politischem Anstand verabschiedet.“ Kritik richtete er auch an den Fraktionschef der Linkspartei im Landtag, Christian Schaft. „Die Linke muss sich entscheiden, ob ihre eigenen Maßstäbe gelten oder ob sie Voigt um jeden Preis im Amt hält.“

Die TU Chemnitz hatte Voigts Doktortitel im August endgültig aberkannt (JF berichtete). Er hatte 2008 mit einer Dissertation zum US-Präsidentschaftswahlkampf 2004 zwischen George W. Bush und John F. Kerry promoviert. Bereits im Landtagswahlkampf vor zwei Jahren hatte der österreichische Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber Plagiatsvorwürfe gegen den CDU-Politiker erhoben. Nach seinen Angaben fanden sich in Voigts Doktorarbeit sowie weiteren Veröffentlichungen rund 200 plagiierte Fragmente. „Abgekupfert wurde in der Doktorarbeit selbst bei den Schlussfolgerungen“, sagte Weber damals der JUNGEN FREIHEIT.

Hinzu kam die Kritik an den mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) verfassten Artikeln und Reden Voigts. Zunächst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Gastbeitrag zum Social-Media-Verbot zurückgezogen, nachdem erfundene Expertenzitate entdeckt worden waren. Später stellte sich unter anderem heraus, dass Voigt seine Rede zum Holocaust-Gedenktag auch mit KI-Programmen verfasst hatte (JF berichtete). „Auschwitz war nicht das Werk eines erfundenen Ungeheuers. Es war das Werk von Menschen, die dachten, dass ihr Handeln im Einklang mit einem höheren Ziel stehe.“ Linksfraktion-Chef Schaft betonte, dass Voigts Umgang mit KI seine Glaubwürdigkeit beschädige. (kuk)