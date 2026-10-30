Machen SPD und Grüne in Berlin jetzt mit Eralp weiter?

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BERLIN. Die Spitzenvertreter der Berliner Grünen und SPD wollen an den am Montag beginnenden Koalitionsverhandlungen mit der Linken festhalten, sofern der Landesparteitag der umbenannten SED am Sonnabend grünes Licht gibt. Daran ändern auch die Enthüllungen des Spiegel über die „Angst“ der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp vor dem Terrorunterstützer Ibrahim Ibrahim nichts.

Sozialdemokraten und Grüne äußerten vor allem ihre Betroffenheit über die verzweifelte Lage, in der sich Eralp offenbar befinde. Und sie schüttelten – wie der Tagesspiegel berichtet – in Hintergrundgesprächen den Kopf über die Berichterstattung. Neben der Empörung darüber, dass das Magazin die versehentlich versendeten privaten Notizen Eralps veröffentlichte, ärgerten sich die designierten Koalitionspartner auch über die Unprofessionalität, dass Eralps Büro die internen Vermerke an die Spiegel-Journalisten geschickt hatte.

Eine Gefahr für die Verhandlungen über eine Regierungsbildung sehen sowohl Eralp als auch Grüne und die SPD dadurch aber nicht. Der sozialdemokratische Fraktionschef Steffen Krach, der mit den Genossen bei der Wahl nur auf Platz fünf gelandet war, äußerte sich gegenüber der Welt so: „Wer diese Stadt regieren will, muss Gefahren deutlich benennen und Berlin vor ihnen schützen. Weder Clan-Bosse noch ein Ibrahim Ibrahim dürfen in Berlin was zu sagen haben.“

SPD will mit Eralp weiter koalieren

Eine Absage an die Koalitionsgespräche wollte Krach, gegen den die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Korruption ermittelt, aber nicht aussprechen. Am Tag vor den Eralp-Enthüllungen hatte er in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ erst nach wiederholten Nachfragen erklärt, dass er sich den Ausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linken-Fraktion wünsche. Dies sei eine Bedingung für eine rot-grün-rote Koalition. Emde selbst hat auch mit Ibrahim Ibrahim posiert, vor dem ihre Fraktionsvorsitzende nun Angst hat.

Auch die Grünen, die bei der Wahl hinter der AfD auf Platz vier zurückfielen, wollen weiter an der Koalition mit den Linken festhalten. Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch behauptete, dass eine künftige rot-grün-rote Koalition mit einer Regierenden Bürgermeisterin Elif Eralp an der Spitze die Bekämpfung von Antisemitismus, organisierter Kriminalität und Extremismus zu einem Schwerpunkt machen werde. „Politik und Staat dürfen sich niemals von Gewalt, Kriminalität und Terrorismus einschüchtern lassen“, ergänzte Jarasch: „Das gilt gerade auch für eine künftige rot-grün-rote Koalition.“

Grüne lehnen Koalition mit CDU ab

Die Grünen haben bisher jedes Angebot von CDU-Fraktionschef Stefan Evers abgelehnt, mit Union und SPD über eine Dreierkoalition zu verhandeln. Auch dieses Bündnis hätte eine Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus – allerdings nur eine von zwei Stimmen. Und das halten die Grünen offiziell für zu knapp. Tatsächlich aber lehnt die Partei, wie Evers am Donnerstag bei Welt-TV sagte, ein Bündnis mit der CDU aus ideologischen Gründen ab und fühle sich den Linken inhaltlich sehr nahe.

SPD und Grüne fürchten auch, dass es nach einer Absage von rot-grün-roten Koalitionsgesprächen Neuwahlen geben werde. Und davon würden nur die AfD und die CDU profitieren. (fh)