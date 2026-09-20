Tag der Entscheidung in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin

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13.48 Uhr: So unbeliebt war der Berliner Senat wohl noch nie: Laut der neuesten Umfrage von Infratest Dimap für den RBB sind nur 20 Prozent der Berliner mit der Arbeit der schwarz-roten Stadtregierung zufrieden. Der gegenteiligen Meinung sind 77 Prozent der Befragten. Sogar 56 Prozent der CDU-Wähler bewerten die Arbeit des Senats von Kai Wegner negativ.

13.45 Uhr: Wahlkampf bis zur letzten Minute. Sahra Wagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Wahl des BSW auf. „Zieht das BSW in die Landtage ein und fliegt die CDU in MV zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte aus dem Parlament, dürften wir Merz noch vor Weihnachten los sein“, schreibt die Politikerin auf X.

Die Menschen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern können heute das Comeback der einzigen konsequenten Friedenspartei und das Ende der Kanzlerschaft von Friedrich Merz besiegeln. Zieht das BSW in die Landtage ein und fliegt die CDU in MV zum ersten Mal in der bundesdeutschen… pic.twitter.com/C5Zq9kj12T — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) September 20, 2026

13.30 Uhr: Wer in einem Teil von Berlin-Pankow seine Stimme abgeben will, muss dazu in einer Moschee abstimmen. Die Khadija-Moschee in Berlin-Heinersdorf wird für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus nämlich erneut als Wahllokal genutzt (JF berichtete). Der dort predigende Imam Scharjil Khalid mache sich „Sorgen angesichts des Erstarkens“ der Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla, wie der Tagesspiegel berichtete. Khalid befürchtet demnach finanzielle Nachteile durch gestrichene Förderungen und Druck auf Muslime. Dies könne zu einem neuen Aufkeimen radikaler Gruppierungen führen.

Die Moschee gehört zur Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), einer aus der indischstämmigen Ahmadiyya-Bewegung hervorgegangenen islamischen Gemeinschaft, die einen Kalifen als religiöses Oberhaupt hat. Dass das islamische Glaubenshaus wieder als Wahllokal genutzt wird, sei ein Zeichen von „Normalisierung und Gleichstellung von Religionsgemeinschaften“.

Khalid bezeichnete die Methode der AfD, mit der sie muslimische Migranten anspreche, als „perfide und zynisch“. Grund dafür sei, dass die Partei zwischen länger in Deutschland lebenden und neu eingewanderten Migranten unterscheide. So fokussierten sich durch die AfD geschürte Ressentiments vor allem auf frisch Eingewanderte, weil diese sich nicht integrierten, Arbeitsplätze wegnehmen würden und dem Ansehen länger hier lebender Migranten schadeten.

13.20 Uhr: Nun ein Blick nach Berlin. Dort hat bereits der Spitzenkandidat der SPD, Steffen Krach, mit seiner Frau Kim gewählt. Seine Stimme gab er in einer Grundschule im Winterfeldtkiez (Bezirk Tempelhof-Schöneberg). Hier lagen zuletzt die Grünen vorne. Deren Kandidat Sebastian Walter gewann die Wahl 2021 mit 34,4 Prozent. Sein Wahlkreis umfasst neben dem Winterfeldtkiez auch den schwul-lesbischen Szeneviertel Nollendorfkiez und den für linke Szenekneipen bekannten Akazienkiez.

Gewählt hat auch der noch Regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Er ließ sich mit seiner Partnerin und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wunsch (ebenfalls CDU) in Kladow im Süden des Bezirks Spandau ablichten. Hier, am dünn besiedelten Stadtrand, lag Wegner zuletzt mit 46,9 Prozent vorne. Allerdings war das vor dem linksextremen Stromnetz-Anschlag im Januar, dessen Auswirkungen auch in Kladow zu spüren waren. Nachdem zahlreiche seiner Falschaussagen zum Krisenmanagement aufgeflogen waren, zog er sich als CDU-Spitzenkandidat zurück. Im Abgeordnetenhaus will er dennoch bleiben.

Auch die Berliner AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker hat ihre Stimme in einer Schule in Steglitz abgegeben. In ihrem Wahlkreis hatte die CDU 2021 die Nase vorne, deren Kandidatin Claudia Wein mit 30,2 Prozent den Grünen Benedikt Lux (28,6 Prozent) knapp besiegte. Allerdings ist Brinker mit Platz eins der Liste abgesichert.

13.00 Uhr: Kommt die CDU wieder in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns? Vor ein paar Jahren hätte diese Frage noch absurd gewirkt. Jetzt aber ist nicht mehr ausgeschlossen, dass die Unionspartei mit Spitzenkandidat Daniel Peters aus dem Landtag in Schwerin fliegt. Es wäre das erste mal in der Geschichte der Partei, dass sie nicht in ein Landesparlament einzieht. Ihr bisher schlechtestes Ergebnis wurde 1951 erreicht. In Bremen kam die CDU damals auf neun Prozent.

Jüngste Umfragen sahen die CDU im Nordosten bei sechs Prozent – mit fallender Tendenz. Mitte 2024 konnte sie in dem Bundesland noch mehr als 20 Prozent in Umfragen erreichen.

Ihr Spitzenmann Peters hatte es schwer, im Wahlkampf für Aufmerksamkeit zu sorgen. Dominiert wurde alles vom Duell zwischen Manuela Schwesig (SPD) und Leif-Erik Holm (AfD). Bundeskanzler Friedrich Merz war zuletzt nur kurz an der Ostseeküste unterwegs – und wurde prompt ausgepfiffen. Auch die Wahlkampagne der CDU mit einem Fischbrötchen sorgte eher für Lacher.

12.40 Uhr: Und die FDP? Bewahrheiten sich die Umfragen aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern dürfte es keine lange Wahlparty bei den Liberalen geben. In Berlin wurde die Partei zuletzt nicht mehr einzeln ausgewiesen. Bei Insa kam sie zuletzt Mitte September auf drei Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern wurde sie zuletzt Mitte August mit drei Prozent einzeln ausgewiesen.

Fliegt sie heute aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, wäre die Partei nur noch in der Bremischen Bürgerschaft und den Landtagen von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vertreten. Bundesweit liegt die Partei von Wolfgang Kubicki derzeit bei vier bis sechs Prozent.

12.25 Uhr: In Schwerin hat nun auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Stimme abgegeben. Sie kam mit ihrem Ehemann und einem Pullover in den Parteifarben. Laut Umfragen hat sie gute Chancen, auch weiterhin im Amt bleiben zu können. Außer, sie zieht es doch noch nach Berlin. Sollten die unglücklich agierenden SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas ihren Hut nehmen müssen, wäre Schwesig die letzte deutschlandweit bekannte SPD-Politikerin, die noch übrig bliebe.

Sie selbst dementiert solche Pläne zwar und grenzte sich im Wahlkampf scharf von der Bundesregierung ab, auf der anderen Seite war sie bereits von 2013 bis 2017 Familienministerin in Berlin. In dieser Funktion rief sie das Programm „Demokratie leben!“ ins Leben, mit dem bis heute linke und linksextreme Gruppierungen mit Millionengeldern gefördert werden.

12.20 Uhr: Viel dürfte auch heute von der Wahlbeteiligung abhängen. In Sachsen-Anhalt etwa gelang es der AfD, massiv unter Nichtwählern zu mobilisieren. Am Ende gingen dort 77,8 Prozent der Bürger zur Wahl – ein absoluter Rekordwert. Auch In Berlin ist noch Luft nach oben, bei der Wiederholungswahl 2023 lag die Wahlbeteiligung bei 63 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern gaben 2021 rund 70,8 Prozent der Bürger ihre Stimme ab.

12.10 Uhr: Die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kristina Kühnbaum-Schmidt, warnt in ihrer Predigt am Wahlsonntag vor dem Bösen und „menschenverachtenden“ Taten und Bildern. „So beginnen auch Diktaturen und Tyrannen, sich langsam in die Köpfe und Herzen der Menschen zu schleichen.“ Die beiden Kirchen warnen immer wieder vor der AfD und sind mittlerweile auch dazu übergegangen, AfD-Anhänger aktiv zu drangsalieren.

In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin verlieren EKD und Katholische Kirche allerdings seit Jahren an Mitgliedern. Von 1871 bis 2024 sank der Anteil der evangelischen und katholischen Kirchenmitglieder von 99 Prozent auf 15,8 Prozent.

12.00 Uhr: 36 Direktmandate gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. SPD und AfD dürften diese unter sich ausmachen. In Berlin dagegen geht es parteipolitisch bunter zu. Laut dem Tagesspiegel könnte es in vielen der 78 Wahlkreisen zu engen Rennen kommen. Während in den östlichen Plattenbaubezirken die AfD vorne liegt, kämpfen in der Innenstadt Linkspartei und Grüne um den Spitzenplatz. Die westlichen Randbezirke dürften in der Hand der CDU bleiben.

Kampf um Direktmandate: Im östlichen Zentrum bündelt die Linke alte & neue Wählerschaft und fordert die Grünen heraus. Im alten Westen konkurrieren CDU und Grüne, in den östlichen Außenbezirken CDU, AfD und teils Linke. Nur in den westlichen Außenbezirken totale CDU Dominanz. https://t.co/I15IiMjY13 pic.twitter.com/BQSBNRwbD4 — Julius Kölzer (@Julius_Ktxt) September 20, 2026

11.45 Uhr: In Berlin setzt das BSW, neben dem Russland-Thema, vor allem auf Kritik an Israel. Neben Alexander King ist auch Michael Lüders Spitzenkandidat der Partei. Er umwirbt in der Hauptstadt vor allem arabische Migranten als Wähler. Zuletzt schwärmte er davon, dass die berüchtigte Sonnenallee in Berlin ihn an Beirut und Damaskus erinnere. „Ich liebe das“, sagte er in einem Video.

Die Sonnenallee gilt als Kriminalitätsschwerpunkt der Hauptstadt, der weitgehend von arabischen Clans dominiert wird.

11.40 Uhr: Schauen wir mal ein wenig genauer auf das BSW. In Sachsen-Anhalt kam die Partei mit 5,3 Prozent in den Landtag und hätte zusammen mit der AfD eine Mehrheit. Allerdings will die Partei keine Koalition mit der AfD und auch AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund nicht nun Ministerpräsidenten wählen. Wie es in dem Bundesland nun weiter geht, ist noch unklar. Siegmund selbst sagte zuletzt, er wolle bis Ende des Jahres eine Regierung bilden.

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kratzt die Partei jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde. Im Nordosten tritt die Partei von Sahra Wagenknecht mit Peter Schabbel und Sabine Firnhaber an. Keinem von beiden gelang es, sich im Duell zwischen AfD und SPD zu profilieren. Im Wahlkampf warb die Partei mit ihren Kernthemen „Frieden mit Russland“ und der Wiedereröffnung der gesprengten Gaspipeline „Nord Stream“. Gesicht der Partei war vor allem Parteigründerin Sahra Wagenknecht.

11.30 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern hat AfD-Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm inzwischen mit seiner Frau gewählt. Holm ist für seine Partei nicht auf der Landesliste abgesichert und tritt in einem Schweriner Wahlkreis direkt gegen SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an. Spitzenkandidat der AfD ist Enrico Schuldt aus Demmin. Er ist bereits jetzt Fraktionschef der AfD im Schweriner Landtag. Dass Holm im Bundestag bleiben würde, wenn die AfD keine Regierungsmehrheit bekommt, hat auch für Kritik gesorgt. Schwesig war das ihrem Konkurrenten in den TV-Spitzenrunden immer wieder vor.

11.25 Uhr: Wird die Linkspartei in der wiedervereinigten Hauptstadt erstmals den Regierenden Bürgermeister stellen? Die Chancen für die türkischstämmige Elif Eralp stehen zumindest nicht schlecht. Wir ihre Partei stärkste Kraft und spielen SPD und Grüne mit, könnte sie es schaffen. Ihr Hauptthema im Wahlkampf war die Mietenpolitik. Eralp verteidigt die Enteignung großer Wohnungsunternehmen, will Mieten deckeln und den Sozialwohnungsneubau ausbauen.

Wie sie das in der hochverschuldeten Hauptstadt bezahlen wird, ist nicht ganz so klar. Zudem tritt die Linkspartei in Berlin öffentlich wesentlich aggressiver auf. Jüngst lud die Partei einen Rapper ein, der Mordaufrufe gegen die israelische Armee verbreitete. Eralp zeigte sich danach zwar „entsetzt“, mehr aber auch nicht.

Die CDU geht mit Stefan Evers in die Wahl. Er ist allerdings erst seit einigen Wochen Spitzenkandidat, nachdem der bisher amtierende Regierende Bürgermeister Kai Wegner nach massiven öffentlichen Druck wegen diverser Lügen im Zusammenhang mit dem Stromanschlag in Berlin Anfang des Jahres als Spitzenkandidat zurücktrat.

Auch SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat ein Problem: Vor kurzem durchsuchten Staatsanwaltschaft und Polizei Räume der Berliner SPD. Es geht um Korruptionsvorwürfe gegen Krach in seiner Zeit als Regionalpräsident in Hannover.

11.10 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern dürften erstmals auch 16- und 17jährige wählen. Sie könnten das Zünglein an der Wage werden. In Sachsen-Anhalt lag die AfD bei den Erstwählern mit 40 Prozent klar vorn. Gelingt das auch in Mecklenburg-Vorpommern? Bei den Schülerwahlen jedenfalls lag die AfD mit 33,3 Prozent vorn. Es folgen die Linkspartei mit 25,3 Prozent, SPD mit 14,2 Prozent und die Grünen mit 8,1 Prozent. CDU (3,9 Prozent), die Tierschutzpartei mit (3,6 Prozent), das BSW mit (2,9 Prozent) sowie die FDP (1,8 Prozent) wären an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. An der Abstimmung beteiligten such jedoch nur knapp 1.500 Kinder und Jugendliche.

10.58 Uhr: Erste Wahlpanne in Berlin. An der Wilhelm Busch Grundschule in Berlin-Marzahn gibt es in einem Wahllokal nach JF-Informationen keine Stimmzettel. Wähler wurden gebeten, um 11 Uhr wiederzukommen.

10.55 Uhr: Was wollen die Spitzenkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich umsetzten? Die JUNGE FREIHEIT hat dazu Leif-Erik Holm (AfD), Jacob Schirmer (FDP) und den Spitzenkandidaten der llibertären Kleinpartei „Team Freiheit“, Paul Bressel befragt.

In Berlin standen uns AfD-Spitzenkandidatin Kristina Brinker und BSW-Frontmann Alexander King Rede und Antwort.

10.45 Uhr: Und wen wollen die Berliner als Regierenden Bürgermeister? 24 Prozent der von der Forschungsgruppe Wahlen befragten Bürger wünschen sich Stefan Evers von der CDU, 12 Prozent stimmten für Werner Graf (Grüne) und 25 Prozent sind für Elif Eralp von den Linken. 20 Prozent wollen keinen von den dreien und 19 Prozent kennen diese nicht genug, um ein Urteil abzugeben beziehungsweise sagen „weiß nicht“. Die Kandidaten der anderen Parteien wurden nicht abgefragt.

10.35 Uhr: Großer Vorteil für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist Landeschefin und Ministerpräsidentin Manuela Schweisg. Sie hat etwas, was Sven Schulze in Sachsen-Anhalt fehlte: der Amtsbonus. Seit 2017 regiert die 52jährige das Bundesland. Laut einer Umfrage von Infratest Dimap für die ARD sind 58 Prozent der Bürger im Nordosten mit ihrer Arbeit zufrieden. AfD-Kandidat Leif-Erik Holm und die Linkspartei-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg kommen auf jeweils 27 Prozent. CDU-Spitzenmann Daniel Peters erreicht 13 Prozent, die Grünen-Kandidatin Claudia Müller kommt auf zehn Prozent.

Könnten die Bürger den Ministerpräsidenten direkt wählen läge Schwesig mit 59 Prozent vor Holm, der auf 28 Prozent kommt. Diese guten Werte der SPD-Politikerin färben auch auf ihre Partei ab. 55 der Befragten wünschen sich eine SPD-geführte Landesregierung, 32 Prozent eine mit der AfD an der Spitze.

10.25 Uhr: In Berlin dagegen kämpfen gleich mehrere Parteien um den Spitzenplatz. Umfragen lagen zuletzt mal Linkspartei, mal die CDU vorne. Dicht gefolgt von AfD und Grünen in Lauerposition. In der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF lag die Linkspartei von Spitzenkandidatin Elif Eralp mit 21 Prozent knapp vor der CDU mit Spitzenkandidat Stefan Evers. Die AfD erreichte hier 18 Prozent und die Grünen 16 Prozent. Die SPD käme auf zwölf und das BSW auf fünf Prozent.

So spannend der Kampf um Platz eins in Berlin auch ist, bei den Koalitionen nach der Wahl steuert die Hauptstadt auf nur zwei realistische Szenarien zu. Entweder es kommt zu Rot-Rot-Grün …

… oder zu einer Koalition aus CDU, Grünen und SPD.

Doch beide Dreier-Koalitionen hätten nur eine knappe Mehrheit. Schafft es das BSW nicht ins Abgeordnetenhaus, wären diese etwas komfortabler. Hauptthema ist in Berlin die Mietenpolitik. Während Linkspartei und Grüne für eine Enteignung großer Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen sind, lehnte die SPD diesen Schritt zuletzt strikt ab.

10.15 Uhr: Schauen wir als erstes mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Im dünnst besiedelten Bundesland (69 Einwohner pro Quadratkilometer) lag die AfD in den Umfragen lange deutlich vorn. Zuletzt gelang der SPD mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig jedoch eine bemerkenswerte Aufholjagd. In der jüngsten Umfrage schoben sich die Sozialdemokraten sogar vor die AfD. Schwesig setzte im Wahlkampf vor allem auf eines: sich selbst. Als „Frau gegen Blau“ wirbt sie aggressiv um die Stimmen der anderen Parteien.

Darunter leiden besonders die Linkspartei, die CDU und die Grünen. Sie verloren in den Wochen vor der Wahl an Boden, während die SPD immer weiter zulegen könnte. Nicht ausgeschlossen, dass die CDU am Ende sogar den Einzug in den Landtag in Schwerin verpassen könnte. Es wäre das erste mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Union aus einem Landtag fliegt.

Für die Regierungsbildung dürfte entscheidend sein, ob es Grüne und BSW in den Landtag schaffen. Das BSW lag zuletzt bei drei bis fünf Prozent, die Grünen bei fünf bis sechs Prozent. Sicher im Landtag dürfte die Linkspartei mit neun bis elf Prozent sein. Die CDU lag zuletzt bei sechs bis sieben Prozent – mit fallender Tendenz. Nimmt man die jüngste Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF, könnte es für eine rot-rot-grüne Regierung reichen. Auch mit dem EInzug des BSW gäbe es in dieser Konstellation eine hauchdünne Mehrheit für ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei.

Nur, wenn die Grünen es nicht in den Landtag schaffen und gleichzeitig das BSW einzieht, könnte es kompliziert für Schwesig werden. Rot-Rot hätte dann laut Umfrage keine Mehrheit und wäre auf Stimmen von CDU oder BSW angewiesen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schlossen SPD; Linkspartei, Grüne und CDU strikt aus.

10.10 Uhr: Während es für Mecklenburg-Vorpommern noch keine landesweiten Zahlen zu den beantragten Briefwahlunterlagen gibt, stehen die für Berlin schon fest. In der Hauptstadt wurden laut Verwaltung 823.215 Wahlscheine für die Wahl zum Abgeordnetenhaus ausgestellt. Das entspricht einem Anteil von 33,9 Prozent aller Wahlberechtigten. Der höchste Anteil an Briefwählern wurde aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf gemeldet (39,6 Prozent), der niedrigste (27,6 Prozent) aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

10.05 Uhr: Rund 2,5 Millionen Berliner und 1,3 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind aufgerufen, heute neue Landesparlamente zu wählen. In Beiden Bundesländern gab es zuletzt enge Umfrageergebnisse. Während sich im Nordosten die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und die AfD mit Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm ein Duell um den Wahlsieg liefern, liegen in Berlin Linkspartei, CDU und AfD nicht weit auseinander.

10.00 Uhr: Willkommen beim Liveticker der JUNGEN FREIHEIT zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Wir werden Sie den ganzen Tag mit allen wichtigen Fakten, Analysen und Informationen auf dem Laufenden halten.