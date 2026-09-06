Liveticker: Der Tag der Entscheidung ist da – hohe Wahlbeteiligung

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12.55 Uhr: Auch die beiden großen Kirchen versuchen bis zum Schluss, die Wahl zu beeinflussen. So warnte der katholische Magdeburger Bischof Gerhard Feige noch am Wahltag, vor einer „zunehmenden Verwahrlosung des menschlichen Miteinanders“. Auf einer Wallfahrt sagte er laut Redemanuskript: „Gegenwärtig heißt das wohl in besonderer Weise, dem nationalistischen und fremdenfeindlichen Ungeist zu widerstehen.“

Empört äußerte sich Feige über seine Mitmenschen: „Was für apokalyptische und rassistische Vorstellungen haben sich doch in den Köpfen vieler festgesetzt! Nächstenliebe wird zum Unwort – und Menschenfeindlichkeit gesellschaftsfähig.“ In dem Bundesland sind knapp drei Prozent der Bürger auf dem Papier noch Mitglied der Katholischen Kirche – mit fallender Tendenz.

12.47 Uhr: Die Wahlbeteiligung wird offenbar massiv steigen. Bis 12.00 Uhr gaben am Sonntag 34,72 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung in Magdeburg mitteilte. Zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021, bei der letzten Landtagswahl, waren es nur 22,4 Prozent. Damals lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 60,3 Prozent.

12.45 Uhr: Nochmal ein Blick auf die Direktwahlkreise. Das Projekt „Zweitstimme.org“ wagt sich hier wenigstens an eine Prognose. Demnach kann die AfD mit 35 bis 39 Direktmandaten rechnen. Die CDU auf einen bis fünf Wahlkreise und Grüne sowie Linkspartei maximal mit einem Direktmandat. Insgesamt ziehen 41 direkt gewählte Abgeordnete in den Landtag in Magdeburg ein.

12.30 Uhr: In Bernburg wird offenbar mehreren Bürgern verweigert, ihre Stimme abzugeben. Laut der Mitteldeutschen Zeitung wurde einem Bürger der Zutritt zum Wahllokal verweigert, weil er angeblich nicht dort wohnen würde. „Weil ich angeblich nicht im Wahlverzeichnis stehe, darf ich nicht wählen, ist mir gesagt worden“, sagte der Betroffene dem Blatt. Sein Protest im Wahllokal gegen die Verweigerung der Stimmabgabe sei erfolglos geblieben. Die Stadtverwaltung habe ihm gesagt, dass im Vorjahr ein Brief an seine Adresse zurückgeschickt worden sei und deshalb angenommen wurde, dass er verzogen sei. Er soll sich am Montag nun beim Einwohnermeldeamt melden. „Vor dem Rathaus habe ich dann noch einen anderen Mann getroffen, der ebenfalls nicht wählen durfte“, berichtet er weiter.

12.15 Uhr: Werfen wir nun einen Blick auf die Linkspartei. Sie tritt mit Eva von Angern als Spitzenkandidatin an. Die setzt auf einen klaren Anti-AfD-Kurs und verweigert Ulrich Siegmund auch den Handschlag.

Eva von Angern (Die Linke) verweigert Ulrich Siegmund (AfD) den Handschlag: pic.twitter.com/HwZm9NWOl4 — _horizont_ (@hori_____zont) September 3, 2026

Im Wahlkampf setzte die Partei vor allem auf das Thema Bildungspolitik. Zudem verlangt die Partei auf allen Ebenen eine „migrationssensible“ Politik. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll es „eine Geschlechterquote von 50 Prozent Frauen und 30 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen“ geben. „Das Recht auf Asyl, der Schutz vor Abschiebung und das Recht auf Familiennachzug“ seien für die Linke nicht verhandelbar.

In Umfragen liegt die Partei derzeit bei elf bis 13 Prozent. Ein Einzug in den Landtag gilt damit als sicher. Von Angern kündigte bereits an, „alles dafür zu tun“, die AfD von der Macht fernzuhalten. Eine Zusammenarbeit mit der CDU schließt die Partei ausdrücklich nicht aus.

12.05 Uhr: Wen wollen die Menschen laut Umfragen in Sachsen-Anhalt eigentlich zum Ministerpräsidenten? Hier zeigen die Umfragen kein einheitliches Bild. Während die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF Schulze bei der Direktwahlfrage bei 48 Prozent und Ulrich Siegmund bei 34 Prozent sieht, hatte Insa andere Werte ermittelt. Dort kam Siegmund auf 39 Prozent und Schulze auf 28 Prozent.

11.55 Uhr: Entscheidend könnte sich am heutigen Wahlkampf herausstellen, ob SPD und Grüne in den Landtag einziehen. Scheitern beide und bewahrheiten sich die Umfragen für die AfD, wäre eine Alleinregierung der Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla gut möglich.

Linke „Nichtregierungsorganisationen“ haben im Wahlkampf deswegen dazu aufgerufen, „taktisch zu wählen“, lieber Sozialdemokraten und Grünen die Stimme zu geben. Die extrem linke Kampagnenorganisation Campact, deren 50prozentige Tochterfirma „HateAid“ massiv von Steuergeld profitiert, spendete SPD und Grünen jeweils Wahlkampfhilfe im Wert von 310.000 Euro (JF berichtete). Die SPD lag zuletzt bei sieben bis neun Prozent, die Grünen bei fünf bis sechs Prozent.

11.50 Uhr: Jetzt auch Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) seine Stimme abgeben. Er kommt wie Siegmund mit seiner Frau, allerdings nicht auf einer Schwalbe, sondern zu Fuß. Auch auf ihn warten bereits zahlreiche Journalisten.

11.40 Uhr: Werfen wir mal einen Blick auf die einzelnen Parteien und fangen mit dem BSW an. Die Partei litt zuletzt unter einem offenen Machtkampf zwischen der Bundesspitze um Parteigründerin Sahra Wagenknecht und der Thüringer Landtagsfraktion um die dortige Vize-Ministerpräsidentin Katja Wolf. Wolf und ihre getreuen verließen am Freitag dann die Partei, kündigen jedoch an, die Regierung unter dem dortigen Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) weiter stützen zu wollen (JF berichtete).

Das BSW versuchte im Wahlkampf immer wieder, sich mit der Idee eines überparteilichen Ministerpräsidenten ins Gespräch zu bringen, der im Zweifel auch mit Stimmen der AfD gewählt werden sollte. Wen genau es vorschlagen will, wollte das BSW allerdings nicht sagen. Die AfD lehnte ein solches Modell ab. Im Mittelpunkt der BSW-Kampagne stand neben dem dem Wahlkampfklassiker „Frieden mit Russland“ vor allem die Kritik an der Bundesregierung und Friedrich Merz. Auf Großplakaten setzte man auf Wagenknecht, die allerdings zur Wahl nicht antritt, aber fraglos das bekannteste Gesicht der Partei ist.

BSW-Spitzenkandidatin Claudia Wittig hatte es schwer im Wahlkampf, zu profilieren, da alle Augen auf das Duell zwischen Ulrich Siegmund und Ministerpräsident Sven Schulze gerichtet waren. Stand die Partei laut Umfragen Angang 2025 in dem Bundesland noch bei 14 Prozent, waren es zuletzt noch drei bis vier Prozent.

11.30 Uhr: Alle Parteien litten im Wahlkampf unter Vandalismus. Laut der Polizei wurden allein bis Mitte August 832 Fälle beschädigter oder entwendeter Wahlplakate registriert. Aum häufigsten betroffen war demnach die AfD mit 393 Fällen, die Linkspartei mit 166 und die CDU mit 121 zerstörten Plakaten.

11.20 Uhr: Entscheidend dürfte bei dieser Abstimmung auch die Wahlbeteiligung sein. Bei der vergangenen Bundestagswahl lag Sachsen-Anhalt mit einer Wahlbeteiligung von 77,7 Prozent auf dem letzten Platz. Ganz vorne war damals Bayern mit 84,3 Prozent. Im Durchschnitt wählten damals 82,5 Prozent.

An der vergangenen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, mitten in der Corona-Zeit, nahmen 60,3 Prozent der Wähler teil. Der Tiefstwert in dem Bundesland bei einer Wahl des Landtags wurde 2006 mit 44,4 Prozent erreicht. Der Höchstwert lag 1998 bei 71,7 Prozent.

11.05 Uhr: Während Ulrich Siegmund seine Stimme abgibt, kommt es laut Magdeburger Volksstimme offenbar zu einem medizinischen Notfall. „Eine männliche Person musste reanimiert werden“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Wie es ihm geht, ist derzeit noch unklar.

11.00 Uhr: Auch Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) warf sich vor der Wahl nochmal in Schale. Am Freitag nahm er an der 32. Verleihung der Goldenen Henne 2026 in der Leipziger Messe teil. Dabei ließ er sich mit dem Komiker Dieter Hallvervorden ablichten. Hallervorden hatte die AfD zuletzt in die Nähe von „Schädlingen“ gerückt. In einem Video hatte der 91jährige es als „Schädlingsbekämpfung“ bezeichnet, die AfD nicht zu wählen (JF berichtete).

10.53 Uhr: Riesiger Presseandrang vor dem Wahllokal, in dem AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund seine Stimme abgibt.

Der AfD-Politiker kommt mit seiner Frau auf einer Schwalbe. Gleich mehrfach absolvierte der Politiker während des Wahlkampfes Ausfahrten mit dem Kult-Moped aus DDR-Zeiten, an denen teilweise Tausende Menschen teilnahmen.

10.50 Uhr: Wie immer haben die Bürger in Sachsen-Anhalt heute zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme entscheiden sie über die Zusammensetzung des Landtags. Mit der Erststimme wählen sie einen Direktkandidaten. Insgesamt gibt es in dem Bundesland 41 Wahlkreise. Sollten sich die Umfragen bewahrheiten, könnte die AfD also mit einer Vielzahl an Direktmandaten rechnen. Bekommt eine Partei mehr Direktmandate als ihr über das Zweitstimmenergebnis zusteht, werden Überhangmandate auf die anderen Parteien verteilt.

10.40 Uhr: Peinliche Posse vor der Wahl: Nachdem die JF recherchiert hatte, dass Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) am Tag vor der Wahl auf ein Antifa-Festival vor dem Magdeburger Dom teilnehmen will, bei dem Deutschlandfahnen strikt verboten waren, fassten sich einige Unbekannte ein Herz und malten Schwarz-Rot-Gold auf den Boden in der Innenstadt.

Die Nationalfarben passten der Stadtverwaltung allerdings gar nicht und sie beauftragte sofort eine Firma, die die Deutschlandfarben wieder aus dem Stadtbild tilgen sollten. AfD-Spitzenkandidat Siegmund veröffentlichte ein Video, auf dem die Reinigungsarbeiten zu sehen waren.

Unfassbare Bilder aus Sachsen-Anhalt: CDU will keine Deutschland-Flagge? pic.twitter.com/IbrxyfmRon — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) September 4, 2026

Nun meldet sich die Firma zu Wort und distanziert von der AfD: „Die Raumausstattung Schwarz GmbH & Co. KG unterstützt weder Ulrich Siegmund noch die AfD oder eine andere politische Partei. Wir distanzieren uns ausdrücklich von einer politischen Vereinnahmung unseres Unternehmens“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Weiter heißt es: „Unser Unternehmen wird seit vielen Jahren mit der fachgerechten Entfernung von Graffiti und anderen Verunreinigungen im öffentlichen Raum beauftragt. Auch bei dem auf dem Domplatz ausgeführten Einsatz handelte es sich ausschließlich um einen solchen Auftrag von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Die Entfernung erfolgte unabhängig vom Inhalt oder von der politischen Bedeutung der betreffenden Darstellung.“

Doch die Entfernung gelang dem Unternehmen nicht. Die als „Verunreinigung“ titulierte Deutschlandflagge habe „aus technischen Gründen“ nicht ganz entfernt werden können. Was das den Steuerzahler gekostet hat, teilte das Unternehmen nicht mit.

10.30 Uhr: Allerdings ist gerade in Sachsen-Anhalt ein bisschen Vorsicht angebracht, was Umfragen angeht. Bei der vergangenen Landtagswahl sahen die großen Institute die CDU vor der Wahl bei 27 bis 30 Prozent. Am Ende bekam sie allerdings 37 Prozent. Die AfD dagegen wurde 2021 im Vorfeld zu stark eingeschätzt. Statt der erwarteten 23 bis 26 Prozent wurden es am Ende 20,8. Auch die Grünen wurden mit acht bis neun zu stark eingeschätzt. Sie erreichten am Ende 5,9 Prozent. Allerdings fand die Landtagswahl damals unter Corona-Bedingungen statt.

10.25 Uhr: Schaut man sich den Umfragetrend seit der vergangenen Landtagswahl an, ergibt sich ein eindeutiges Bild. Während die AfD bei den Demoskopen immer weiter zulegen konnte, rauscht die CDU in den Keller. Seit Mitte 2025 liegt sie hinter der Partei von Ulrich Siegmund.

10.20 Uhr: Aktuelle Umfragen sehen die AfD deutlich vor der CDU von Ministerpräsident Sven Schulze. Laut der jüngsten Insa-Erhebung kommt die AfD auf 43 Prozent und würde sich damit mehr als verdoppeln. Die CDU müsste mit 22 Prozent deutliche Verluste hinnehmen. Die Linke erreicht bei Insa zwölf Prozent. SPD (sieben Prozent), Grüne (fünf Prozent), FDP (drei Prozent) müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Auch das BSW kämpft laut den Demoskopen mit der Fünf-Prozent-Hürde und kommt auf vier Prozent.

10.15 Uhr: Bei der vergangenen Landtagswahl setzte sich die CDU mit 37,1 Prozent der Stimmen durch. Die AfD erhielt 20,8 Prozent, die Linke elf Prozent. Die SPD kam auf 8,4, die FDP auf 6,4 und die Grünen auf 5,9 Prozent. Klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten die Freien Wähler (3,1 Prozent), die „Basis“ (1,5 Prozent) und die Tierschutzpartei (1,4 Prozent). Die sonstigen Kleinparteien erreichten zusammen 4,4 Prozent. Regiert wird das Bundesland seitdem von CDU, SPD und FDP.

10.10 Uhr: Und die Briefwahl? Laut Daten des Statistischen Landesamtes wurden etwa 335.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben. Damit will etwa jeder Fünfte Wähler die Stimme bereits vorab angeben. Bei der Landtagswahl 2021 wählten insgesamt 315.567 Personen in Sachsen-Anhalt mit Wahlschein. Das waren rund 29 Prozent der damals abgegebenen Stimmen.

Am geringsten ist das Interesse an der Briefwahl im Wahlkreis 33 in Merseburg. Dort wurde nur für acht Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen ausgegeben.

10.05 Uhr: Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Sachsen-Anhalt geöffnet. Rund 1,7 Millionen der 2,1 Millionen Einwohner des Bundeslandes sind heute wahlberechtigt. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern liegt das Wahlalter nicht bei 16, sondern bei 18 Jahren.

10.00 Uhr: Willkommen beim Liveticker zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Unsere Redakteure Henning Hoffgaard, Vincent Steinkohl, Benedikt Rueß und Mike Siemens werden Sie an dieser Stelle mit allen wichtigen Informationen bis in den späten Abend versorgen.