Linkspartei verlangt Reparationszahlungen an Herero

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BERLIN. Die Linksfraktion im Bundestag hat eine „vollumfängliche“ Anerkennung der angeblichen „deutschen Völkermorde an den OvaHerero und Nama“ in Namibia gefordert. In einem Antrag verlangt die Linkspartei von der Bundesregierung unter anderem, „Wiedergutmachungsleistungen“ an die Nachfahren der dort lebenden Stämme „unverzüglich“ abzuleisten.

Zudem fordert sie einen neuen Mechanismus für „wiedergutmachende Gerechtigkeit“, der die Rückgabe von Land, Territorien, Kulturgütern und Gebeinen statt Entwicklungshilfe ermöglichen würde. Der Resolutionsentwurf soll am Donnerstagabend debattiert werden.

Auch die Grünen-Fraktion mahnt in ihrem Antrag die Rückgabe von Gebeinen an, die aus Namibia „geraubt“ worden seien. Zudem soll Deutschland demnach Gelder für die Pflege der „Gräber von Opfern der deutschen Kolonialzeit in Swakopmund“ bereitstellen. Auch fordern die Grünen, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für die Lockerung der Visabestimmungen für Namibier einsetzt.

Deutschland schlug zwei Herero- und Nama-Aufstände nieder

Deutschland hatte das Vorgehen der deutschen Kolonialtruppen im heutigen Namibia bereits 2021 als Völkermord anerkannt. Der damalige Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte an, das Land solle 1,1 Milliarden Euro zum Wiederaufbau und zur Unterstützung bekommen (JF berichtete). Daraus würden sich allerdings keine rechtlichen Ansprüche auf Entschädigungen ableiten. Häuptlingsverbände der Herero und Nama nannten den Schritt ein „Affront gegen unsere Existenz“.

Vor dem Ersten Weltkrieg besaß das Deutsche Reich in Afrika die Kolonien Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Togo und Kamerun. In Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia, schlugen Kolonialtruppen zwischen 1904 und 1908 Aufstände der Herero und Nama nieder, die mit Massakern an deutschen Zivilisten begannen. (kuk)