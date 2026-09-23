So hitzig debattierte der Bundestag die Clan-Verbindungen der Berliner Linkspartei

Anzeige

18.08 Uhr: Bei der Linkspartei fehle es an Distanzierung zu Extremisten und zu Kriminellen, sagt der nächste Redner, Siegfried Walch (CSU). Grund dafür sei, dass die Linke immer wieder gegen Befugnisse der Polizei und gegen den Verfassungsschutz ankämpfe. „Die Linke hat ein Demokratieproblem“, ruft er der Fraktion zu.

In mehreren Zwischenrufen warfen Abgeordnete der Walch vor, dass die Union selbst Kontakt zu Extremisten und Terroristen pflege, wenn sie etwa mit Afghanistan verhandle. Der Christdemokrat wies sie aber darauf hin, dass es einen Unterschied zwischen den persönlichen und internationalen Beziehungen gebe. Abschließend forderte Walch: Koçak müsse aus dem Innenausschuss „fliegen“, die Linkspartei solle ihre Verbindungen offenlegen und wieder vom Verfassungsschutz beobachtet werden. An dieser Stelle beendet die JUNGE FREIHEIT ihren Liveticker.

18.08 Uhr: AfD-Abgeordneter Martin Hess erntet für seine Kritik am Verfassungsschutz einen Zwischenruf. Er wirft seinen Vorrednern vor, sie würden den Inlandsgeheimdienst bei der Beurteilung der AfD politisch zu instrumentalisieren und als „Legitimationsobjekt“ zu missbrauchen. Zur Urteilung der Linkspartei brauche es hingegen keine Behörden, sondern Bilder aus deren Wahlparty.

Laut dem Bundestagsvize Bodo Ramelow (Linkspartei) habe ein Zwischenruf am Beginn der Rede eine Anspielung auf den Namen von Hess enthalten. Es sei weder hilfreich noch parlamentarisch akzeptabel, mahnt er.

18.03 Uhr: Jetzt ergreift der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess das Wort. „Wenn sich die SPD in dieser Debatte von der Linkspartei distanziert, dann erscheint es aber völlig unglaubwürdig“, kritisiert er. Der Vizekanzler Lars Klingbeil sei es demnach gewesen, der die Frage der Koalition mit der SPD entscheiden müsste. „Sie wollen in Berlin an der Macht bleiben, koste es, was es wolle!“

Auch die CDU verrate alle konservativen Grundsätze, indem sie nicht jede Zusammenarbeit mit der Linkspartei kategorisch ausschließe. Sie sei eine machtversessene, moralisch entkernte und prinzipienlose Partei und zu Recht aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern rausgeflogen.

17.57 Uhr: Dass auch Ibrahim Ibrahim von der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) auf der Veranstaltung der Linkspartei für Selfies positioniere, sei unerträglich, so Katja Strauss-Köster. Die Berliner Linkspartei sei für die CDU-Abgeordnete ein Sicherheitsrisiko für die Hauptstadt. Nicht nur wegen ihrer Forderung, etwa die Reduzierung der Befugnisse der Polizei, sondern auch, weil der Remmo-Chef auf bei ihren Veranstaltungen rumlaufe. „Eine einzige sicherheitspolitische Bankrotterklärung.“

17.57 Uhr: Dass auch Ibrahim Ibrahim von der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) auf der Veranstaltung der Linkspartei für Selfies positioniere, sei unerträglich, so Katja Strauss-Köster. Die Berliner Linkspartei sei für die CDU-Abgeordnete ein Sicherheitsrisiko für die Hauptstadt. Nicht nur wegen ihrer Forderung, etwa die Reduzierung der Befugnisse der Polizei, sondern auch, weil der Remmo-Chef auf bei ihren Veranstaltungen rumlaufe. „Eine einzige sicherheitspolitische Bankrotterklärung.“

17.55 Uhr: Katja Strauss-Köster (CDU) schäme sich dafür, dass Abgeordnete des Bundestages die Nähe zur organisierten Kriminalität suchen. Dass selbst die frühere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Petra Pau (Linkspartei), sich gegen Koçak positionierte, spreche Bände.

17.52 Uhr: Andreas Audretsch von den Grünen betont mit Blick auf die Linkspartei, Mitglieder der palästinensischen Gemeinschaft hätten nach ihrer Aussage „Angst vor Extremisten“ in Neukölln. Doch die AfD hätte selbst Extremisten in ihren Reihen, so Audretsch. Die Relativierung des Holocausts sei in Texten von Höcke und Alexander Gauland überall zu finden.

Die Grüne werden in Berlin keinerlei Antisemitismus und Verbindungen zur organisierten Kriminalität akzeptieren. Gleichzeitig wolle man sich von Akteuren wie von Storch nicht treiben lassen. „Wir wollen in Berlin und in Neukölln stabile Mehrheiten haben.“ Die Grünen werden darüber mit den beiden Spitzenkandidaten Elif Eralp (Linkspartei) und Steffen Krach (SPD) sprechen.

17.48 Uhr: „Sie wissen genau, dass wir über Sie reden müssen“, beginnt Andreas Audretsch (Grüne) seine Rede an die AfD-Fraktion gerichtet. Doch zunächst wolle er über die Linkspartei sprechen: Dass der Remmo-Chef auf der Feier der Linkspartei auftaucht und dass Koçak mit seinem Sohn schreibt, sei kein Versehen. „Organisierte Kriminalität grüßt man nicht, man bekämpft sie.“ Er fordert Konsequenzen nach diesem Fall.

17.46 Uhr: Helge Lindh betont, der Ursprung des Zionismus sei die „Verfolgung, Vertreibung und Unterdrückung“ der Juden in Deutschland. „Wie können wir noch in dem Moment das Beispiel von Merz nehmen?“, mahnt er mit Blick auf Gregor Gysis Verteidigung der Linkspartei. Er warnt, dass Rufe nach „Wahlintifada“ dem Antisemitismus Tür und Tor öffnen würden.

17.41 Uhr: Auch laut Helge Lindh (SPD) ist es absurd, dass die AfD-Fraktion über Antisemitismus sprechen wolle, wenn sie selbst den Nationalsozialismus relativiere. Von Storch fragte Lindh, ob er wisse, dass selbst der Verfassungsschutz der Partei keinen allgemeinen Antisemitismus attestiere. „Etwas mehr Demut, genauer zuhören“, entgegnete er. Wenn von Storch es ernst meine, sich gegen Judenhass einzusetzen, dann müsse sich ab sofort gegen Nationalismus innerhalb der AfD ankämpfen. Auch, dass die Partei den Begriff „Schuldkult“ vorwerfe, sei inakzeptabel. Allerdings betont er, auch linke Slogans wie „Free Palestine from German guilt“ (zu deutsch: „Befreit Palästina von deutscher Schuld“) würden den Holocaust relativieren.

17.40 Uhr: Beatrix von Storch legt nach. „Der kontinuierliche Strom judenfeindlicher Migranten aus dem Nahen Osten ist Wasser auf die Mühlen dieser Radikalen“, warnt die AfD-Fraktionsvize im Bundestag und betont, Angela Merkel habe mit ihrer Politik den „Frankenstein“ geschaffen. Sie ironisiert mit Blick auf die demographische Entwicklung: „Issa Remmo, der neue Polizeipräsident Berlins. Und eine Generation später stellt der Remmo-Clan das ganze Kabinett“ „Kommen Sie bitte zur Vernunft, und zwar schnell.“ Die blau-schwarze Mehrheit im Parlament könne aber die Entwicklung stoppen. Sarkastisches Lachen im Saal.

17.36 Uhr: „Das sind die Freunde der Linken“, wirft Beatrix von Storch (AfD) der Fraktion der Linkspartei vor und meint die Hamas, den Remmo-Clan und die PFLP. Auf den Wahlkampfveranstaltungen dürfe sogar die Intifada ausgerufen werden. Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek und Elif Eralp würden nichts dagegen unternehmen, weil sie wüssten: „Das sind ihre wichtigsten Wahlhelfer.“ Das Geschäftsmodell der Linksfraktion heiße „Islamosozialismus“.

Zwischenfrage aus der Linksfraktion. „Würden Sie das als Beschimpfung für sich empfinden, wenn man Sie als Faschist beschimpft oder bezeichnet?“, fragt Mirze Edis und sagt, der Begriff „Intifada“ habe nichts mit einem gewaltvollen Aufstand zu tun. „Die Intifada, Herr Kollege, hat es schon gegeben“, so ihr Konter. Dabei verweist sie auf tausende Tote durch die arabischen Aufstände in Israel. Somit sei es ein Streuen von „Sand in die Augen“.

17.25 Uhr: Zwischenfrage des Linken-Abgeordneten Lorenz Gösta Beutin. „Wenn wir über die Clankriminalität reden, verbreiten wir rassistische Stereotype“, mahnt er. Er betont, Issa Remmo habe 2021 eine Einladung in den Bundestag erhalten, anders als von der Linkspartei. „Können wir deshalb von engen Verbindungen der CDU-Fraktion in die organisierte Kriminalität ausgehen?“ Gösta Beutins Fraktion applaudiert. Throm bezeichnet dies als Ablenkungsmanöver. „Können wir deshalb von engen Verbindungen der CDU-Fraktion in die organisierte Kriminalität ausgehen?“

17.21 Uhr: Jetzt spricht der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU). „Wenn ich ein Mitglied eines arabischen Clans wäre, würde ich auch die Linkspartei wählen“, moniert er und erntet hörbare Zwischenrufe von der Linksfraktion. Denn diese wolle etwa die Befugnisse der Polizei reduzieren und den Verfassungsschutz abschaffen. „Sie sind ein Risiko für unser Land.“ Koçak sei nur zu „ungeschickt“ gewesen, sich erwischen zu lassen.

17.17 Uhr: Gregor Gysi (Linkspartei) betont, man kritisiere „natürlich“ die Politik der israelischen Regierung, etwa den „völkerrechtswidrigen“ Krieg gegen den Iran. „Wir kritisieren aber jedes Kriegsverbrechen“, fügt er hinzu. Wer Menschen mit Migrationshintergrund „unbegründet“ vorwerfe, antisemitisch zu sein, sei rassistisch.

Es gebe zwar auch Mitglieder, die die Israelkritik überziehen, doch das werde die Partei selbst regeln. „Hören sie auf, den Antisemitismus zu missbrauchen!“ Koçak hätte einen Fehler gemacht. Das werde jetzt überprüft. Doch auch der noch regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), hätte sich mit dem Remmo-Chef getroffen. Die SPD dürfe sich nicht auf die Christdemokraten einlassen und müsse sich zu einer linken Koalition trauen.

Gysi überzieht seine Redezeit. Bodo Ramelow (Linkspartei), der die Aktuelle Stunde leitet, weist ihn mehrmals drauf hin, entzieht ihm jedoch nicht das Wort.

17.14 Uhr: Statt dem abwesenden Koçak spricht Gregor Gysi für die Linkspartei. „Der Vorwurf des Antisemitismus seitens der AfD ist eine Frechheit“, beklagt er und verweist auf Björn Höckes Kritik am Holocaustdenkmal als „Denkmal der Schande“. Eine Zwischenfrage von der AfD lässt er nicht zu. Aber auch gegen den CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz schießt er. „Wer Juden zu Ausländerinnen und Ausländern erklärt – es tut mir leid, das war auch die Haltung der Nazis!“ Einem Kanzler dürfe eine solche Formulierung nicht passieren.

17.09 Uhr: Jetzt spricht Sebastian Fiedler von der SPD. Die Welten der PFLP und der organisierten Kriminalität seien nicht mehr „hermetisch“ getrennt, betont er. Die Probleme der Linkspartei nennt er „strukturell“. „Da muss jeder Innenpolitiker hellhörig werden“, warnt er. Zwar sei der Auftritt Issa Remmos bei der Wahlparty der Linken kein Anzeichen der Unterwanderung der Partei. „Aber die Häufung dieser Vorgänge beweist die strukturelle Verwundbarkeit der Berliner Linken.“ Im Fall Koçak sei das Ziel, dass das Video des Abgeordneten der Linkspartei Reichweite erhalte. Doch was nicht klar sei, ist, was der Sohn des Remmo-Chefs von Koçak will.

17.05 Uhr: Laut der nächsten Rednerin, Irene Mihalic (Grüne), würde sich Israelhass innerhalb der Linkspartei ausbreiten, weswegen die Partei nicht von Liebe sprechen dürfe. Sie fordert, dass sie Antisemitismus klar distanziert und Ferat Koçak aus der Fraktion ausgeschlossen wird. Und beginnt mit der Anmerkung, dass sich am 7. Oktober der Hamas-Angriff auf Israel zum dritten Mal jähre.

Doch dass die AfD-Fraktion die Aktuelle Stunde beantrage, sei für Mihalic unverständlich. Der AfD-Landeschef in Thüringen, Björn Höcke, hätte etwa von einer Kehrwende in der Erinnerungskultur gesprochen. Eine Zwischenfrage der Fraktion von Alice Weidel und Tino Chrupalla erlaubt sie nicht.

17.03 Uhr: Otilie Klein (CDU) betont: „Der Antisemitismus in der Linkspartei ist kein Einzelfall.“ Sie zählt etwa Feste mit Hamasunterstützern, Auftritte mit antisemitischen Rappern und die Unterstützung durch die PFLP auf. „Hinter der Tiktok-Partyfassade zeigt sich eine unheilige Allianz“, mahnt sie.

16.58 Uhr: Auffallend: Ferat Koçak selbst fehlt bei der Debatte – und das, obwohl seine Verbindungen zum Remmo-Clan der Anlass der Aktuellen Stunde sind. Nun spricht Ottilie Klein von der CDU. „Wer ‘Yalla, Yalla, Intifada‘ für den Ausdruck der Liebe hält, hält offenbar auch Verbrecher für Wohltäter, Extremisten für Unterstützer und den Judenhass für den Dienst an gerechter Sache“, moniert sie.

Weiter: „Ferat Koçak mag ein guter Vertreter der Clans sein. Ein guter Vertreter der Neuköllner ist er nicht.“ Dafür erntet sie Zwischenrufe. „Was ist mit Jens Spahn“, ruft ein Abgeordneter zu.

16.56 Uhr: Laut Curio seien für die Linkspartei selbst Razzien in etwa Shisha-Bars Rassismus. Zudem kritisiert er weitere Forderungen: keine Abschiebung, schnellere Einbürgerungen und härtere Kontrolle der Polizei. „Sind es einfach Merkel-Fans“? Die Köpfe der Linkspartei seien wegen des immer stärker werdenden Antisemitismus inzwischen ausgetreten.

16.54 Uhr: „Die Partei der Inländerfeinde fordert ein Bleiberecht für alle – passend für SPD und Grüne“, so der AfD-Mann Curio zu den postulierten Punkten der Linkspartei. Raunen im dünn besetzten Saal.

16.51 Uhr: Nun beginnt die Aktuelle Stunde im Bundestag. Als erstes hat Gottfried Curio (AfD) das Wort. „Kriminelle Judenfeinde und Islamisten wollen in Berlin schon demografisch eine Interessenvertretung“, sagt der Abgeordnete und wirft der Linkspartei vor, diesem Interesse nachzugehen. Auch spricht der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion von „Täternähe“ der Politiker der Partei.

16.49 Uhr: Mehrere Politiker fordern Koçak zum Mandatsverzicht auf – darunter auch eigene Genossen. Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linkspartei) betonte, jemand mit Kontakten zu Clans und Antisemiten könne nicht Sprecher der Bundestagsfraktion für Antifaschismus sein. Auch Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic (Grüne) forderte den Politiker zum Rücktritt auf. „Jetzt bekommt er 11.833 Euro im Monat für nichts“, sagte sie mit Blick auf sein Fernbleiben im Innenausschuss.

16.35 Uhr: In wenigen Minuten startet im Bundestag die Aktuelle Stunde zu den jüngsten Skandalen bei der Berliner Linkspartei. Unmittelbarer Anlass ist das Bekanntwerden der Kontakte des Neuköllner Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak zum kriminellen Remmo-Clan (JF berichtete). Dessen Anführer, Issa Remmo, ließ sich am Sonntag bei der Wahlparty der Linken in Neukölln blicken. Dort sagte er, er fühle sich erstmals von einer Partei in Deutschland unterstützt. Die AfD-Fraktion beantragte die Aussprache dazu.

Koçak beteuerte zunächst, nicht gewusst zu haben, wer die Remmos sind. Doch als Antwort veröffentlichte der Sohn des Clan-Chefs, Firas Remmo, seine Chats mit dem Linkspartei-Bundestagsabgeordneten. Darin schrieb dieser: „Bruder hilf mir mal das hier zu verbreitern. Sagt allen euren Leuten, die sollen das teilen bitte.“ Auch ließ Koçak „Grüße mit Respekt“ an das Remmo-Oberhaupt ausrichten. Nach breiter innerparteilicher Kritik ließ er seine Funktion im Innenausschuss des Bundestages ruhen – konkret heißt es, dass er nicht mehr an den Sitzungen des Gremiums teilnimmt.

Doch längst geht die Kritik an der Linkspartei in Berlin weit über den Fall Koçak hinaus. So räumte unter anderem der führende Unterstützer der palästinensischen Terrororganisation „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP), Ibrahim Ibrahim, seine Wahlkampfhilfe ein (JF berichtete). In seiner Dankesbotschaft an die Partei schrieb er, man habe „daran gearbeitet, unsere Botschaft an die palästinensische und arabische Gemeinschaft sowie an unsere Freunde weiterzugeben“.

Hinzu kommen die seit Jahren bekannten Verflechtungen der Linken-Politiker ins linksextreme Milieu (siehe JF-Hintergrundbericht) sowie die Vorwürfe der Polizeifeindlichkeit gegen die Partei selbst. Unter anderem will sie den Berliner Verfassungsschutz auflösen und durch eine Dokumentationsstelle mit weniger Kompetenzen ersetzen. Zudem will sie die „immer weitere, teure Aufrüstung der Polizei“ stoppen. Auch darüber will die AfD heute diskutieren.