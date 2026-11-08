Linkspartei-Abgeordnete schmettert Rücktrittsforderung ab

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BERLIN. Der Konflikt innerhalb der Berliner Linkspartei um die frisch gewählte Abgeordnete Vanessa Emde spitzt sich weiter zu (JF berichtete). Obwohl der Landesvorstand sie öffentlich zum Verzicht auf ihr Mandat aufgefordert hatte, lehnt die Neuköllner Politikerin einen Rückzug entschieden ab. „Selbstverständlich werde ich mein Mandat weiter ausüben!“, betonte Emde in einer Pressemitteilung. Demokratisch errungene Mandate seien „kein Verhandlungsgegenstand“.

Auslöser des innerparteilichen Konflikts ist Emdes Haltung zum Existenzrecht Israels. Die Abgeordnete vertritt die Position, dass Staaten kein Existenzrecht hätten, sondern ausschließlich Menschen. Bei der konstituierenden Sitzung der Linksfraktion am 13. Oktober hatte sie zunächst eine Erklärung gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels unterzeichnet. Wenig später distanzierte sie sich allerdings in einem Video auf Instagram von der Erklärung.

Der Landesvorstand zog am Freitag Konsequenzen und forderte Emde zum Mandatsverzicht auf. Als Begründung nannten die Parteivorsitzenden eine aus ihrer Sicht fehlende Grundlage für die weitere Zusammenarbeit. „Wir vertrauen ihr nicht mehr“, stellten sie klar.

Emde stellt Bedingungen für Regierungsbeteiligung

Doch von dieser Rücktrittsforderung lässt sich Emde bislang nicht beeindrucken. Stattdessen formulierte sie eigene Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung ihrer Partei in Berlin. Dazu zählt sie die Umsetzung des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungskonzerne, eine konsequente „Palästinasolidarität“ sowie den Verzicht auf soziale Kürzungen.

Zudem forderte Emde ein Ende dessen, was sie als Repression, Einschüchterung und „rassistische Polizeigewalt“ bezeichnete. Meinungs-, Versammlungs- und Kunstfreiheit müssten in der Hauptstadt geschützt werden. „Dafür wurde ich gewählt und dafür setze ich mich ein“, unterstrich die Politikerin.

Protest gegen eigene Parteiführung

Emde war am 20. September erstmals in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden. In Neukölln gewann sie ein Direktmandat. Zuletzt machte sie auch außerhalb der parlamentarischen Auseinandersetzung gegen die eigene Parteiführung mobil.

Am Rande eines Linken-Parteitags beteiligte sie sich an einer Kundgebung gegen die Parteispitze. Dort solidarisierte sie sich mit Ibrahim Ibrahim, der Verbindungen zur palästinensischen Terrororganisation Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) haben soll. Die PFLP wird von der Europäischen Union als Terrororganisation geführt. (rsz)