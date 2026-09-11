Linkspartei-Abgeordnete rastet im Bundestag aus

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BERLIN. Die Bundestagsabgeordnete Cansin Köktürk (Linkspartei) hat im Bundestag zwei Ordnungsrufe erhalten, weil sie während einer AfD-Rede wild herumschrie. „Was ist das für eine rassistische Scheiße!“, rief sie am Freitag während der Rede des AfD-Abgeordneten René Springer dazwischen.

Dieser sprach in seiner Rede an, dass Menschen, die mit einem Haftbefehl gesucht werden, weiterhin Sozialleistungen erhalten. „Da werden wir dafür sorgen, dass, wenn die ins Jobcenter kommen, nur noch eins passiert: nämlich die Handschellen klicken und kein einziger Euro mehr bezahlt wird.“ Köktürk brüllte deswegen ununterbrochen, dass das „scheiße“ sowie „rassistisch“ sei.

Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz (CSU) unterbrach daraufhin die Rede des AfD-Abgeordneten. „Den Zwischenruf habe ich jetzt gerade überhört“, sagte sie zunächst. Doch weil die linke Politikerin nicht aufhörte, drohte sie mit einem Ordnungsruf. „Jetzt ist Schluss, ansonsten gibt es einen Ordnungsruf.“ Köktürk erwiderte: „Ja, dann gibt es einen.“ – „Na dann kriegen Sie ihn jetzt. So, bitteschön. Dann haben Sie jetzt Ihren Ordnungsruf und dann ist es jetzt, glaube ich, auch gut.“

Schreiend verlässt Linken-Abgeordnete den Saal

Jedoch hörte damit die Schreierei nicht auf. Lindholz drohte zwar einen zweiten Ordnungsruf an, erteilte diesen aber vorerst nicht. „Haben Sie es jetzt immer noch nicht verstanden? Sie können die weitere Folge von zwei weiteren Ordnungsrufen nachlesen. Das wollen Sie auch nicht ernsthaft haben.“

Die Rede des AfD-Politikers sollte eigentlich fortgesetzt werden, Köktürk blieb jedoch weiterhin nicht ruhig. „Jetzt schützen Sie die Faschisten“, rief die Abgeordnete der Bundestagsvizepräsidentin zu. „Ich schütze hier gar keine Faschisten“, erwiderte die Bundestagsvizepräsidentin und erteilte den zweiten Ordnungsruf. Köktürk verließ den Plenarsaal und schrie dabei alle Bundestagsabgeordneten an. „Sie tolerieren hier Faschismus im Parlament!“

Cansin #Köktürk wirft Rene #Springer „rassistische Scheiße“ vor,

als er den Missbrauch des Sozialsystems durch #Migranten anprangert.

Nach dem 2. #Ordnungsruf verlässt sie den Plenarsaal.

Sie ist u.a. Mitglied bei Sea Watch e.V. 94. Sitzung am 11.09.2026 im Bundestag pic.twitter.com/ADlCpk2SgV — Alvarus (@RichardGohm) September 11, 2026

Köktürk fällt nicht zum ersten Mal auf

Bei einem Ordnungsruf muss der jeweilige Abgeordnete eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro zahlen, bei einem zweiten steigt die Strafe auf 4.000 Euro. „Mit dem Ordnungsruf kann der Sitzungspräsident den Redner, der die parlamentarische Ordnung beispielsweise durch Beleidigungen oder andere Störungen verletzt, förmlich zur Ordnung rufen“, schreibt der Bundestag im Internet.



Köktürk ist bereits im vergangenen Jahr der Sitzung durch die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) verwiesen worden (JF berichtete). Damals trug sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „Palestine“. Damit habe sie gegen eine Vereinbarung verstoßen, wonach weder Aufkleber noch „sonstige Bekenntnisse“ auf T-Shirts eine Rolle im Plenum spielen dürften, stellte die CDU-Politikerin klar. (mas)