Linkspartei-Abgeordnete auf Demo für polizeibekannte Clanmitglieder

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BERLIN. Der Landesverband der Linkspartei in Berlin sieht sich erneut mit Vorwürfen der Nähe zum Clan-Milieu konfrontiert. Die Abgeordnete der Berliner Linkspartei, Katharina Marg, hat sich vergangene Woche Mittwoch an einer Demo gegen die Abschiebungen zweier Männer aus dem Barbakh-Großfamilienclan beteiligt. Auch zur geschlossenen Anhörung der beiden soll sie sich als „parlamentarische Unterstützerin“ Zugang verschafft haben, berichtete der Spiegel.

Der Landesvorsitzende der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Stephan Weh, äußerte sich besorgt, „dass hier praktisch jeden Tag ein neuer Fall auftritt und es scheinbar gar nichts daran ändert, dass Grüne und SPD weiterhin eifrig an einer Regierungskoalition mit einer Partei arbeiten, die weiterhin starke antisemitische Kräfte in ihren Reihen duldet und sich nicht klar zur Hauptstadtpolizei bekennt“.

Clanmitglieder sind den Behörden durch viele Delikte bekannt

Die beiden in Gaza geborenen Männer, 22 und 35 Jahre alt, waren am Mittwoch der vergangenen Woche einem Bereitschaftsrichter vorgeführt worden. Dieser sollte den Abschiebegewahrsam bis zum nächsten Tag bewilligen, an dem bereits der Abschiebeflug geplant war, heißt es laut Spiegel.

Der Berliner Polizei seien die beiden abgelehnten Asylbewerber wiederholt bei Demonstrationen der Pro-Palästina-Szene aufgefallen. Die Behörde habe gegen sie wegen des Verdachts auf Sachbeschädigungen, Angriffe auf Polizeibeamte, besonders schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt. Jedoch sei es nicht zu einer Anklage gekommen. Der 35jährige sei überdies von der Berliner Polizei als ein Wortführer des radikalen Teils der Pro-Palästina-Szene beobachtet worden.

Abschiebung wegen Formfehler gestoppt

Zudem sollen die Duldungen der beiden im April 2025 und im Januar 2026 abgelaufen sein. Diese hätten sie zudem nur nach einem, aufgrund von fehlenden Reisedokumenten, gescheiterten Rückführungsversuch nach Griechenland erhalten. Die beiden Barbakhs sollen 2022 und 2023 in Deutschland Asyl beantragt haben, verfügten jedoch bereits über einen Schutzstatus in Griechenland. Laut der Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zählen sie damit zu rund 50.000 Migranten, die allein in den letzten drei Jahren einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, nachdem sie einen Schutzstatus in Griechenland erhalten hatten.

Die beiden Anträge auf Abschiebegewahrsam seien vom Richter abgelehnt worden. Im Fall des 22jährigen habe es an einem Formfehler gelegen, da ein Ablehnungsbescheid nicht korrekt zugestellt worden sei. Den 35jährigen soll der Richter aufgrund einer „depressiven Krise“ für nicht haftfähig befunden haben. (ng)