Linksjugend will Palästina-Fahne zurück auf Parteiveranstaltungen holen

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BERLIN. Die Berliner Linksjugend hat angekündigt, bei beim Bundeskongress der Partei-Jugendorganisation vom 6. bis zum 8. November einen Antrag einzureichen, der das Verbot des Zeigens nationaler Flaggen bei Parteiveranstaltungen aufheben soll. Das Verbot setze die nationalen Symbole „imperialistischer und genozidaler Staaten wie der BRD, Israels oder der USA“ mit „antiimperialistischen und antikolonialen Befreiungskämpfen“ gleich, heißt es in einem Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt.

Ziel des Antrags soll offenbar sein, die Palästina-Fahne künftig auf Demonstrationen und anderen Veranstaltungen der Partei zeigen zu können. In einem weiteren Antrag wirft die Jugendorganisation deutschen Medien, der SPD und den Grünen vor, eine Kampagne gegen die Linke und deren Mitglieder zu fahren – aufgrund der pro-palästinensischen Ansichten der jungen Parteimitglieder. Die Linksjugend solidarisiert sich dabei explizit mit dem Neuköllner Bezirksverband, der aufgrund seiner Kontakte ins Clan-Milieu und pro-palästinensischer Aussagen in die Kritik geraten war (JF berichtete).

Eingereicht wurde der Antrag von dem Kreisvorsitzenden der Linken Wolfenbüttel, Dennis Sabisch, und dem Schatzmeister und Mitglied des Landessprecherrates der Berliner Linksjugend, Jimi Herken. Letzterer hatte kurz zuvor im Stern seine Sympathien für den linksextremen Rapper Dahabflex geäußert. Dessen Auftritt bei einer Parteiveranstaltung war von der Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp kritisiert worden, nachdem er in Liedern dazu aufgefordert hatte, israelische Soldaten zu töten (JF berichtete). Herken kritisierte Eralp für diese Entscheidung und sagte: „Die rote Linie ist überschritten, wenn Völkermord, Apartheid und Unterdrückung unterstützt werden.“

Linksjugend lehnt „Disziplinierungsmaßnahmen“ ab

Auch den Linkenpolitiker Ferat Koçak, der bei der Clan-Affäre im Zentrum stand, nehmen die Jungpolitiker in Schutz. Der Vorwurf, dieser habe Verbindungen zur organisierten Kriminalität, sei rassistisch motiviert. Die Partei beuge sich dabei dieser „Hetze“ und gehe gegen linke Teile der Basis vor, klagen die Mitglieder der Linksjugend.

Solidarität gibt es auch mit der Linkspartei-Politikerin und Mitglied der „Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität“ Berlins, Hannah Bruns. Gegen Brun läuft derzeit ein Parteiausschlussverfahren, nachdem diese auf einer Demonstration gesagt hatte, die „Befreiung Palästinas“ ende erst dann, wenn „Tel Aviv wieder in der Hand von Palästina“ liege. Kritiker hatten dies als einen Aufruf zur Auslöschung Israels interpretiert.

Ein ähnlicher Antrag kommt von der Linksjugend-Delegation aus Rheinland-Pfalz. Im Beschluss „Konsequent an der Seite Palästinas“ stellt sich die Jugendgruppe an die Seite von Parteimitglieder, denen aufgrund israelbezogener Aussagen der Ausschluss droht. „Wir lehnen jegliche Disziplinierungsmaßnahmen, öffentliche Distanzierungen und Parteiausschlussverfahren gegen Genossen ab, die sich konsequent für Palästina, Frieden und gegen die Genozidpolitik engagieren.“ (lb)