Linksjugend Solid will Presse vom Bundeskongress ausschließen

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BERLIN. Die Linksjugend Solid hat angekündigt, dass ihr diesjähriger Bundeskongress unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Grund dafür sei der Jugendschutz angesichts einer „nicht unerheblichen Zahl minderjähriger Delegierter“, wie ein Sprecher der Linkspartei-Jugend dem Tagesspiegel mitteilte. Auch aus „Brandschutzgründen“ könne man den Interessenten keinen Zugang gewähren. Der Bundeskongress soll vom 6. bis zum 8. November stattfinden. Dabei sollen die Delegierten einen neuen Vorstand wählen sowie über mehrere Anträge zum Umgang mit radikal antiisraelischen Mitgliedern abstimmen.

Dem Tagesspiegel zufolge fordern Delegierte etwa, das Nationalflaggenverbot bei internen Veranstaltungen abzuschaffen (JF berichtete). Dieses setze die Symbolik „imperialistischer und genozidaler Staaten wie der BRD, Israels oder der USA“ mit „antiimperialistischen und antikolonialen Befreiungskämpfen“ gleich. Laut der Zeitung soll damit ermöglicht werden, dass Palästinaflaggen bei Parteiveranstaltungen gehisst werden dürfen.

Einer der Antragsteller, Jimi Herken aus Berlin, hatte sich jüngst mit dem Rapper Dahabflex solidarisiert. Dieser hatte während seines Auftritts bei der Neuköllner Linkspartei unter anderem den israelischen Soldaten den Tod gewünscht und zur „Intifada“ aufgerufen (JF berichtete).

Dahabflex live in Berlin-Neukölln, Herrfurthplatz, 29.08.2026. Yallah #Intifada! Stop the #Genocide! #b2908 https://t.co/N4CMBqKXjB — Niki 🦇 (@Mausebaer17) September 1, 2026

„Die rote Linie ist überschritten, wenn Völkermord, Apartheid und Unterdrückung unterstützt werden“, sagte Herken dem Stern.

Linksjugend bekannte sich zu antiisraelischen Ansichten

Zudem reichte die Berliner Linksjugend einen Antrag mit dem Titel „Gegen die Hetze der bürgerlichen Medien und Parteien!“ ein. Darin bezeichnet sie die Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak, Verbindungen zur organisierten Kriminalität zu pflegen, als „diffamierend“ und „rassistisch motiviert“. Die Partei beuge sich dabei dieser „Hetze“ und gehe gegen linke Teile der Basis vor.

Die Linksjugend Rheinland-Pfalz fordert zudem vom Bundesverband, sich mit antiisraelischen Mitgliedern zu solidarisieren, gegen die derzeit Ausschlussverfahren laufen. „Wir lehnen jegliche Disziplinierungsmaßnahmen, öffentliche Distanzierungen und Parteiausschlussverfahren gegen Genoss*innen (sic!) ab, die sich konsequent für Palästina, Frieden und gegen die Genozidpolitik engagieren“, heißt es wörtlich darin.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Linksjugend-Bundeskongress in einem Eklat gemündet. Die Jugendorganisation fasste damals einen Beschluss, der Israel für seinen „kolonialen und rassistischen“ Charakter verurteile. Mehrere Delegierte waren nach Drohungen antizionistischer Delegierter abgereist. Die damals gewählte Bundessprecherin, Martha Chiara Wüthrich, wurde später für zwei Jahre als Linkspartei-Mitglied suspendiert (JF berichtete). Grund dafür waren Aussagen, in denen sie das Vorgehen Israels im Gazastreifen „fucking Holocaust“ genannt hatte. (kuk)