Linksfraktion hält an Ferat Koçak fest

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BERLIN. Die Linkspartei im Bundestag hat sich trotz Vorwürfen der Clan-Nähe hinter ihren Abgeordneten Ferat Koçak gestellt. Die Führung der Linksfraktion sehe derzeit „keinen Bedarf für weitere Konsequenzen“, teilte Co-Fraktionschef Sören Pellmann am Freitag mit. Der Neuköllner Abgeordnete setze demnach seine Arbeit als Fraktionssprecher für Antirassismus und Antifaschismus fort und werde „in einen anderen, noch zu beratenden Ausschuss gehen“.

Zuvor hatte der Berliner SPD-Parteichef Steffen Krach gefordert, Koçak aus der Linksfraktion auszuschließen. „Meine klare Erwartung an die Bundestagsfraktion der Linken wäre, dass so jemand nicht weiter Mitglied der Bundestagsfraktion sein kann“, sagte er nach den rot-grün-roten Vorsondierungen am Donnerstag. Zuvor hatte Linkspartei-Landeschefin Kerstin Wolter betont, Koçak habe aus ihrer Sicht Fehler gemacht. Gleichwohl fügte sie hinzu, dass der Prozess der Aufarbeitung „noch nicht zu Ende“ sei.

Dutzende Mandatsträger beklagen „diffamierende Angriffe“

Unterdessen fordern 120 Mandatsträger der Linkspartei, die Antisemitismus-Einigung mit der SPD und den Grünen in Berlin rückgängig zu machen. „Die darin enthaltenen Formulierungen übernehmen Narrative einer medialen Hetzkampagne, die seit Wochen gegen Die Linke geführt wird“, heißt es in dem auf Instagram veröffentlichten Brandbrief an die Sondierer. Dass sich die Berliner Verhandlungsführer dem Druck der potentiellen Koalitionspartner gebeugt hätten, halte man für „einen schweren politischen Fehler“, der „schnellstens“ korrigiert gehöre. Zu den Unterzeichnern zählen 18 Bundestagsabgeordnete sowie drei neu gewählte Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses.

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Linkspartei, Grüne und SPD hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, ein zweistufiges Disziplinarverfahren im Fall antisemitischen Verhaltens durch die eigenen Abgeordneten einzuführen (JF berichtete). Sollten Parlamentarische Geschäftsführer aller drei Parteien oder ein Expertengremium dieses feststellen, soll den Mandatsträgern der Ausschluss aus ihrer Fraktion drohen. Die Brandbriefunterzeichner beklagen, dass einzelne Parteikollegen damit der Regierungsdisziplin zum Opfer fielen.

Dabei werfen sie politischen Gegnern „diffamierende“ Angriffe „in Verbund mit den großen Medienkonzernen“ vor, die insbesondere „palästinasolidarischen Positionen“ gelten würden. „Wir erklären unsere Solidarität mit allen Menschen, die gerade von rassistischer, antipalästinensischer, antisemitischer und antilinker medialer Hetze oder von Repression betroffen sind.“ Man stehe fest an ihrer Seite.

Koçak verließ den Innenausschuss im Bundestag

Neben den Brandbriefunterzeichnern kritisierte auch das neugewählte Abgeordnetenhaus-Mitglied Martha Kleedörfer die Vereinbarung. Sie sei „erschüttert, dass wir uns so unterworfen haben“, hieß es von ihr in einem von der Welt veröffentlichten parteiinternen Chat. Demnach sei immer die Rede davon gewesen, dass das Papier „grundsätzlich eine Haltung, gegen Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit und andere Diskriminierungen ausdrücken“ solle. Der beschlossene Text schaffe hingegen die Grundlage für „fünf weitere Jahre Repression“.

Seit Wochen steht die Berliner Linkspartei wegen Antisemitismus- und Clannähevorwürfen in der Kritik. Bei der Wahlparty des Neuköllner Bezirksverbandes hatte das Oberhaupt des Remmo-Clans, Issa Remmo, erklärt, er fühle sich erstmals von einer politischen Partei in Deutschland unterstützt. Nach dem Bekanntwerden von Chats zwischen seinem Sohn Firas und Koçak verließ Letzterer den Innenausschuss des Bundestages. Zudem sollen zwei Mitglieder des palästinensischen Barbakh-Clans ebenfalls die Feier besucht haben (JF berichtete).

Auch der führende Unterstützer der palästinensischen Terrororganisation „Volksfront zur Befreiung Palästinas“, Ibrahim Ibrahim, hatte die Wahlparty in Neukölln besucht. In einer Glückwunschbotschaft schrieb er: „Ich bin stolz darauf, dass wir bereits im vergangenen Jahr eine klare Entscheidung getroffen haben, Die Linke zu unterstützen.“

Seit Jahren unterstützt die Neuköllner Linke regelmäßig propalästinensische Proteste und Veranstaltungen, an denen auch vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierungen beteiligt sind. Auch Koçak hatte die entsprechenden Demonstrationen angemeldet, deren Teilnehmer später die Polizei attackierten. Zusammen mit Eralp hatte er 2019 die parteiinterne Gruppierung „Links*Kanax“ gegründet. (kuk)